Uhuru-Festival 2022: Hunderte fanden den Weg auf den Weissenstein

Weissenstein Trommelschläge und stampfende Beine: Hunderte Musikbegeisterte tummeln sich am Uhuru-Festival Während sieben Tagen ist der Weissenstein ein Ort der neuen Erfahrungen. Das 27. Uhuru-Festival lockt mit Konzerten und Kursen. Am Kurs Rhythmen aus Ghana üben sich Kursteilnehmende im Trommeln. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Auf dem gesamten Festivalgelände sind Trommelschläge, Gesänge oder Rufe zuhören. Carole Lauener

Schönes Sommerwetter und eine lockere Stimmung herrscht auf dem Weissenstein: Das 27. Uhuru-Festival zieht während sieben Tagen mehrere hundert Besucherinnen und Besucher an. Einige verweilen nur wenige Stunden auf dem Festivalgelände, andere bleiben gleich mehrere Nächte. Vor Ort anzutreffen sind Leute verschiedener Generationen und Kulturen, denen ein offener Umgang miteinander am Herzen liegt.

Uhuru-Festival 2022 - Banethi Feuer-Kunst Carole Lauener Uhuru-Festival 2022 - Westafrikanischer Tanz Carole Lauener Uhuru-Festival 2022 - Uhuru Groove-Chor Carole Lauener Uhuru-Festival 2022 - Uhuru Groove-Chor Carole Lauener Uhuru-Festival 2022 - Tabla Carole Lauener Uhuru-Festival 2022 - Tabla Carole Lauener

Auf dem gesamten Festivalgelände sind Trommelschläge, Gesänge oder Rufe zuhören. Alle paar Meter trifft man auf musizierende oder tanzende Leute. Die einen spielen ihr Instrument vor ihren Zelten, andere in einem der 17 auf der Kuppe des Weissensteins verteilten Kursorte. Die Jodelkurse finden beispielsweise neben der Bergkapelle statt.

Während des Festivals werden 48 Kurse von traditionellen Tänzen aus Westafrika über Aerial Yoga bis zu Banethi Feuer-Kunst angeboten. Wobei man maximal vier verschiedenen Kursen belegen darf. In diesem Jahr gingen gemäss Mediensprecherin Ronja Sakata rund 700 Anmeldungen ein.

Zum Beispiel: Rhythmen aus Ghana

In einem weiteren Kurs werden Rhythmen aus Ghana gelehrt. Zwölf Personen, mehrheitlich Frauen, lassen sich begeistern. «Ein Teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kenne ich bereits aus Kursen vergangener Jahre oder weil sie meinen Perkussionsunterricht besuchen», erzählt Kursleiter Willi Hauenstein. Seit 1995 leitet er in Baden und Zürich eine eigene Trommelschule.

Rhythmen aus Ghana am Uhuru-Festival 2022. Carole Lauener

Im fünftägigen Kurs setzten sich die Trommlerinnen und Trommler mit melodiösen, pulsierenden Rhythmen aus Ghana auseinander. Genauer mit einer dreistimmigen Begleitung samt Auftakt, Antwort und einem Schluss. Diesen Rhythmus beherrschen alle Trommlerinnen und Trommler nach einigen Tagen bereits spielend.

Herausfordernder ist es, wenn alle Stimmen zeitgleich getrommelt werden. Die eigenen Schläge gehen im Groove aller unter, was eine gewisse Taktsicherheit voraussetzt. Nach einigen Kurstagen kämpfen manche mit Blasen an den Händen und Abnützungserscheinungen machen sich breit.

Volle Konzentration ist in den Kursen gefragt. Carole Lauener

Die Stimmung während des Kurses ist konzentriert, während einer Pause wird sie jedoch ausgelassener. Alle sitzen im Kreis und die meisten spielen auf einer Kpanlogotrommel. Dies ist eine ghanaische Fasstrommel, die aus Holz geschnitzt und mit einer Antilopen- oder Rinderhaut bespannt ist.

Der Klang der Trommeln zieht immer wieder die Neugierde einzelner Passantinnen oder Passanten auf sich. Sie legen einen kurzen Halt ein und schauen einen Augenblick zu, andere geben eine kurze Tanzeinlage zum Besten. «Alle geben hier ihr Bestes», meint jemand. Einige Teilnehmer kombinieren ihre Trommelschläge jeweils mit kurzen Tanzeinlagen.

Ein grosses Angebot für alle

Auch neben den Kursen gibt es am Uhuru-Festival vielseitige Beschäftigungsmöglichkeiten. So kann man sich beispielsweise im Wellnessbereich entspannen, auf dem Uhuru-Markt sich mit Schmuck und neuen Instrumenten eindecken oder ein Erfrischungsgetränk an der Bar genehmigen. Zudem finden abendlich jeweils Konzerte statt, die zum Zuhören oder Mittanzen einladen. Für Familien hat es am Uhuru-Festival einen Spielplatz, wo es jederzeit von Kindern wimmelt.

Kinder können sich am Uhuru-Festival selber beschäftigen. Carole Lauener Ob Gross oder Klein alle haben Freude am Spiel. Carole Lauener Auch die Essenstände sind gefragt. Carole Lauener Viele Familien hat es am Uhuru-Festival 2022- Carole Lauener

Auffallend ist, dass die Gäste am Uhuru-Festival einen grossen Wert auf die Natur legen. Während bei vielen anderen Festivals Müll am Boden liegt, findet man während dieser Tage kaum Abfall auf dem Weissenstein.

