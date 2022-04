Kommentar Terrassenstreit auf dem Weissenstein: Privates Kalkül versus allgemeine Gewohnheit Die Betreiber des Hotel Restaurants Weissenstein lenken die Besucherinnen und Besucher des Bergs auf neue Wege und sperren den direkten Weg auf die Aussichtsterrasse. Damit werden auf dem Berg unnötig Wunden gerissen. Urs Byland 1 Kommentar 28.04.2022, 10.00 Uhr

Streitpunkt: Die Terrasse auf dem Weissenstein. Fotomtina

Als ich das erste Mal die gesperrte Treppe zur Aussichtsplattform sah, gab es mir einen Stich ins Herz. Das geht doch nicht, das kann man doch nicht machen, waren meine Gedanken. Der kurze Weg von der Seilbahnstation zur Treppe hoch zur Aussichtsplattform ist wie ein Allgemeingut. Wer auf den Berg geht, nimmt diesen Weg.

Das Kurhaus Weissenstein trägt längst nicht mehr diesen Namen, und es gehört auch seit einigen Jahren nicht mehr der Allgemeinheit. Die Zeit schreitet voran. In den letzten Jahrzehnten hat es wirtschaftlich nie gereicht. Der Berg drohte mitsamt der Seilbahn im Ruin zu versinken. Nun hat es statt Sässeli Gondeln und der Weissenstein einen Pavillon. Statt der Seilbahn AG und der Bürgergemeinde Solothurn gehört das Haus Privaten. Die Gondeln haben zu einem wirtschaftlichen Aufschwung geführt. Diesen wollen auch die Besitzer des Hotel Restaurant Weissenstein. Dabei machen sie vieles richtig, aber manchmal auch kreuzfalsches.

Dazu gehört mit Sicherheit die Sperrung der Treppe hoch zur Aussichtsterrasse. Die Berggängerinnen und Berggänger haben den vollen Rundblick auf Alpen und Seen verdient, ohne dass sie eine Konsumation in Kauf nehmen müssen. Das Kalkül der Investoren mag wirtschaftlich aufgehen, aber der emotionale Schaden ist immens. Die Einheimischen fühlen sich ausgesperrt. Ebenso erstaunlich ist, dass die Seilbahn AG nicht früher das Gespräch suchte und sich stärker für eine einvernehmliche Lösung engagierte.

Hoch über dem Nebelmeer. Michel Lüthi

Sicher, der auswärtige Gast kennt diesen Weg nicht, es wird ihn wenig kümmern. Aber kommen langfristig genug Auswärtige zu Tagungen und Seminaren? Braucht es nicht auch die Gäste aus der Region, für die der Weissenstein der Hausberg ist, und die den Berg für Anlässe buchen? Mit der Sperrung der Treppe zur Aussichtsterrasse werden genau diese regionalen Gäste verärgert. Man hat das Gefühl, das Geschäft sei wichtiger als der Gast. Es entsteht Missmut, und der ist immer schlecht fürs Image.

Also das Ganze rechtsumkehrt. Der westliche Teil der Terrasse soll wieder für alle geöffnet werden. Eine Abtrennung zum bedienten Teil wird in Kauf genommen. Wenn an diesem Teil der Terrasse der wirtschaftliche Erfolg auf dem Berg hängen soll, dann läuft etwas schief.

