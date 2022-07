Uhuru-Festival 2022: Das erwartet Sie am Weltmusikfestival

Weissenstein Jodelkurse, Afrotanz und Djembe-Unterricht: Das Uhuru-Festival auf dem Weissenstein lädt zum Tanzen und Singen ein Vom 30. Juli bis zum 5. August findet auf dem Weissenstein bereits zum 27. Mal das Uhuru-Festival statt. Mit Kursen, dem freien Tanz und diversen Konzerten stehen bewegte Tage an. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 28.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Uhuru-Fstival findet auch dieses Jahr wieder statt. Hanspeter Bärtschi

Laute Trommelschläge und Tanz- sowie Gesangsmusik dröhnen bald wieder vom Weissenstein ins Mittelland. Vom 30. Juli bis zum 5. August verwandelt sich der Solothurner Hausberg für sieben Tage zu einem Begegnungsort für Musik- und Kulturliebhaber aus aller Welt.

Mit seinem vielseitigen Angebot lässt sich das Uhuru-Festival kaum mit einem anderen Festival vergleichen. Denn wie das Wort Uhuru, das auf Suaheli Freiheit bedeutet, vermuten lässt, besteht das Festivalprogramm aus einem kulturellen Mix mit einem Ursprung in verschiedensten Kontinenten. «Am Uhuru-Festival kann diese Vielfalt an Kulturen erlebt und genossen werden», erklärt die Medienverantwortliche Ronja Sakata.

Ein Festival für die aktive Teilnahme

Die grosse kulturelle Vielfalt zeigt sich auch bei den Konzerten, die während den ersten sechs Tagen auf verschiedenen Bühnen auf dem Festivalgelände stattfinden. Die Zuhörerinnen und Zuhörer dürfen sich auf diverse Musikstile der Weltmusik freuen. So treten beispielsweise Manish Vyas aus Indien oder Siselabonga aus der Schweiz und dem Senegal auf.

Impressionen vom Uhuru-Festival 2019. Silas Bitterli

Das Festival zeichnet sich jedoch nicht nur durch seine breite Vielfalt an Musikkonzerten aus, sondern insbesondere durch die diversen Kurse und den vorhandenen Open Space für spontane Auftritte auf einer Bühne, das Stöbern auf dem Uhuru-Markt oder das Entspannen im Wellnessbereich.

Impression vom Uhuru Festival 2019. Hanspeter Bärtschi/ Archiv Impressionen vom Uhuru Festival auf dem Weissenstein. Hanspeter Baertschi/ Archiv Impressionen vom Uhuru-Festival. Hanspeter Bärtschi/ Archiv Verschiedene Tanzkurse werden am Uhuru-Festival angeboten. Brigit Leuenberger/ Archiv Impressionen vom Atem-Körper-Stimme Workshop aus dem Jahre 2019. Hanspeter Bärtschi/ Archiv

Ein Gast kann maximal an vier der 55 fünftägigen Kurse, die durch professionelle Kursleiterinnen und Kursleiter angeboten werden, teilnehmen. Der Kursbeginn ist am 31 Juli. Mögliche Kurse sind beispielsweise der Djembe-Kurs, der Afrotanz oder der Jodelkurs. Ein Teil der Kurse richtet sich an Kinder, andere an Jugendliche und die grosse Mehrheit an Erwachsene.

Während die Eltern an einem Workshop teilnehmen, können sich die Kinder auf dem Spielplatz treffen. So können alle Besucherinnen und Besucher aktiver Teil des Uhuru-Festivals werden.

Ein Treffpunkt der Kulturen und Generationen

Mit rund 600 bis 700 Gästen bei Uhuru-Festivals vor der Pandemie entstand auf dem Weissenstein für sieben Tage ein kleines Zeltdorf. Einige Besucherinnen und Besucher seien, laut Sakata, jeweils noch Babys, andere bereits Grosseltern. «Das Uhuru-Festival ist Jahr für Jahr ein friedliches und respektvolles Zusammenkommen mehrerer Generationen.» Dieses solle auch in diesem Jahr so werden. «Ob Alt oder Jung, Businessman oder Hippie, alle passen ans Uhuru-Festival.»

Das Uhuru-Festival ist ein Treffpunkt für Alt und Jung. Hanspeter Baertschi

Das Wetter auf dem Weissenstein ist wechselhaft. Hansjoerg Sahli

Eines müsse den Festivalgästen jedoch klar sein. «Das ‹Uhuru› ist ein Festival für Abgehärtete», so Sakata. Damit spricht sie die rauen Gegebenheiten auf über 1300 Metern an. Die Einrichtung auf dem Berg sei einfach und das Wetter wechselhaft. Wie die Erfahrung der letzten 26 Ausgaben zeigt, dürfen sich die Gäste zwar auf sonnige Tage freuen. Neblige, kalte oder regnerische Tage und Nächte seien jedoch üblich. Für Sakata ist klar:

«Das Uhuru-Festival lebt von seiner Bodenständigkeit.»

Auch für spontane Besucherinnen und Besucher gebe es laut Sakata genügend Platz, um den «Uhuru-Groove» zu erleben. Täglich würden Shuttlebusse von Solothurn auf den Weissenstein fahren und spätabends wieder herab in die Stadt. Mit Ausnahme der Kurse seien alle Angebote wie die Konzerte, die Essensstände oder der Markt frei zugänglich. «Alles andere entspricht nicht dem ‹Uhuru-Groove›.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen