Terrassenstreit: Änderungen beim Hotel Restaurant Weissenstein

Weissenstein Hotel Restaurant Weissenstein baut Selbstbedienung aus und teilt Terrasse in zwei Bereiche auf Zur Frühlingssaison warten die Betreiber mit Änderungen auf. Die Gäste werden umdenken und gewohnte Laufwege verlassen müssen. Direktorin Andrea Schlumpf: «Wir schliessen jetzt ab mit der Pandemie. Es soll unser erstes normales Geschäftsjahr werden.» Urs Byland Jetzt kommentieren 22.04.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andrea Schlumpf, Direktorin Hotel Restaurant Weissenstein, beim bedienten Teil der Terrasse. Urs Byland

Mit der Frühlingssonne kommt auch wieder Leben auf den Weissenstein. Einige Tagesgäste geniessen an diesem noch kühlen Morgen auf der Terrasse schon ihren Kaffee oder Nussgipfel. Das Hotel Restaurant Weissenstein sei bereit, verspricht Direktorin Andrea Schlumpf. Nicht nur für die Gäste, sondern auch für einen Neuanfang des Betriebs. Denn kaum wurde dieser nach einem kompletten Um- und Neubau (Glaspavillon) 2019 eröffnet, musste er wegen der Pandemie auch wieder geschlossen werden.

Die beiden folgenden Jahre waren geprägt von Unsicherheiten. Ein ausserordentlicher Härtefallbeitrag des Kantons half, über die Runden zu kommen. Dennoch schloss auch das letzte Jahr defizitär ab. Etwas anderes hätte erstaunt, denn es gab keinen Umsatz mit Anlässen. In diesem Jahr sieht es gut aus. «Die Situation verändert sich laufend, aber die Anfragen sind da und die Auslastung ist in diesem Jahr sehr vielversprechend.»

Nun also ein Neuanfang: «Wir schliessen jetzt ab mit der Pandemie. Es soll unser erstes normales Geschäftsjahr werden», hofft Andrea Schlumpf. Dann sollte auch, so die Berechnungen, ein Gewinn herausschauen. Dabei setzt der Betrieb auf die Standbeine Tagungen und Anlässe, Übernachtungen und Restauration, so wie das Konzept ursprünglich geplant war.

Planungssicherheit mit Tagungen und Anlässen

«Die Tagungen und Anlässe bringen uns Stabilität und Planungssicherheit.» Sie finden auch statt, wenn es auf dem Berg regnet und windet. Bei schlechtem Wetter kommen aber die Ausflügler nicht auf den Berg.

Trotzdem koste der Betrieb mit seinen aktuell 50 Angestellten – «im Sommer sind es dann etwa 70» – auch an diesen Tagen viel Geld. «Der Betrieb in dieser Grösse kann nur funktionieren, wenn er gestützt wird durch den Event- und Seminarbereich», stellt Andrea Schlumpf klar. Das bringe sichere Umsätze. Alles andere sei wetterabhängig und dementsprechend schwankend.

Hotel Restaurant Weissenstein. Oliver Menge

Zu einem Neuanfang gehören aber auch Änderungen und Anpassungen im Betrieb. Manche sind auf den ersten Blick sichtbar. So müssen sich die Besucherinnen und Besucher des Weissensteins an neue Laufwege gewöhnen. Die Treppe hoch zur Terrasse gleich nach dem Ausgang der Seilbahnstation ist neu geschlossen. Unten ist vom Zaunhersteller ein Gartentor montiert worden, und oben hat ein Partner des Betriebs ein Metallgehäuse für Holzscheite erstellt.

Der Grund dafür: Die Terrasse ist neu klar unterteilt in einen bedienten Teil und Selbstbedienung. Der westliche Teil der Terrasse steht den Besucherinnen und Besuchern offen, die eine Bedienung wünschen. Zugang hat man via Haupteingang auf der nördlichen Seite des Hauptgebäudes.

Hinweisschilder sollen helfen, den richtigen Weg zu gehen

Geht man ein paar Schritte weiter folgt der Zugang zum Selbstbedienungsteil mit einer Theke und gut 120 Sitzplätzen, einige davon sind beschattet. «Hier können sich die Gäste verpflegen, die nur etwas kleines wie Wurst, Pommes oder Salat wollen.»

Möglich ist auch ein Zugang zur Selbstbedienung, indem man rund um das Gebäude und den Glaspavillon geht oder auf der anderen Seite über den Weg durch den Juragarten. Die 40-jährige Direktorin hofft auf Klarheit. «Hinweisschilder zeigen den Besuchenden die Wege, die sie gehen sollten.» Denn die Umstellung werde zu reden geben.

Gedränge auf der Terasse. Hansjörg Sahli

«Wir haben aus den Erfahrungen der letzten zwei Jahre gelernt und gehen mit den Änderungen auf die Bedürfnisse unserer verschiedenen Gästegruppen ein», erklärt Andrea Schlumpf die klare Trennung zwischen Selbstbedienung und Bedienteil auf der Terrasse.

Mit der Schliessung der Treppe und der Beschilderung würden künftig die Laufwege der Gäste kanalisiert. Das oft hektische Treiben im westlichen Terrassenteil soll Vergangenheit sein. «Es gab auch Gäste, die mit dem Velo über die Terrasse gingen, und das ist für diejenigen unangenehm, die in Ruhe etwas geniessen wollen.»

In Ruhe und ohne «Durchgangsverkehr» verweilen

Andere standen schon bei den Tischen und warteten, während die Gäste noch ihren Kaffee tranken. «Wir wollen etwas Ruhe hineinbringen und dafür sorgen, dass die Leute, die hier etwas länger verweilen, auch gemütlich sitzen bleiben können ohne den sonst üblichen Durchgangsverkehr.»

Im gleichen Atemzug betont Andrea Schlumpf, dass niemand ausgeschlossen werden soll. Jeder sei willkommen. «Mir ist absolut bewusst, wie wichtig Haus und Berg für die Region sind. Wir versuchen es so einzurichten, dass für alle etwas da ist und dass allen klar ist, wohin sie müssen, um das zu finden, was sie brauchen.»

Am Osterwochenende waren viele Familien mit Kindern auf dem Berg und haben sich im Selbstbedienungsteil verköstigt. «Und am Osterdienstag waren viele Grosseltern mit Kindern zu sehen, und die besuchten lieber den bedienten Teil.» Gut genutzt wurde an Ostern auch das Hotel. «Mit Individualgästen, ohne Anlässe lag die Auslastung bei 75 Prozent.»

«Der Anspruch mit unserer grossen Küche ist hoch»

Der bediente Teil, der «à la Carte»-Bereich wurde verschönert. «Das Niveau soll etwas höher sein als früher vor dem Umbau.» Wer es genau wissen will, kann die Internetseite des Weissensteins besuchen. Tischsets, Deko und Kissen auf den Stühlen unterstreichen dies optisch und trösten etwas über die höheren Preise hinweg.

Als Gegenleistung für das höhere Niveau spielt die Küche eine wichtige Rolle. «Der Anspruch mit unserer grossen Küche ist hoch. Fonds, Saucen und Suppen produzieren wir selber. Das braucht Hände.» Hier hat aber nicht nur der Weissenstein ein Problem. Fachkräfte sind Mangelware, rekrutiert wird europaweit.

«Wir sind seit Monaten mit Hochdruck dran zu rekrutieren, aber es ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Im Service sind die Möglichkeiten besser dank freundlichen Quereinsteigern.» Und der Aushilfepool muss neu aufgebaut werden. Die Pandemie hat hier auch ihre Spuren hinterlassen.

Selbstbedienung an Wochenenden und in der Ferienzeit möglich

Der Selbstbedienungsteil hat nur Aussenplätze und wird, so die Planung, an den Wochenenden, inklusive Freitag und in der Ferienzeit, wenn viele Familien den Spielplatz besuchen, geöffnet. Aber nur, wenn es das Wetter zulässt. «Wir werden dies jeweils am Vortag entscheiden und auch auf unserer Internetseite kommunizieren. Zudem kann man uns telefonieren.»

Bei schlechtem Wetter bleibt der Bedienteil im Restaurant für die Besucher des Weissensteins übrig. «Wir werden dort sicher auch ein Mittagsmenu anbieten und eine Kinderkarte haben. Zudem hat es dort ab 14 Uhr eine kleinere Karte mit beispielsweise Flammkuchen.»

Hotel Restaurant Weissenstein mit Juragarten und Seilbahnstation. Oliver Menge

«Wir wollen ein Ganzjahresbetrieb sein»

Verschiedene Probleme haben dazu geführt, dass in diesem Winter der Betrieb zeitweise geschlossen war für die Tagesgäste, was auch zu massiver Kritik führte. «Das soll eine Ausnahme bleiben und sich im kommenden Jahr nicht wiederholen. Wir wollen ein Ganzjahresbetrieb sein», sagt die Direktorin. Grundsätzlich wolle man die Kommunikation verbessern, damit alle sich über die Betriebszeiten informieren können.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen