Weissenstein: Bikestrecke Einsprachen gutgeheissen

Weissenstein Die Seilbahn Weissenstein AG verzichtet vorläufig auf Inbetriebnahme der Bikestrecke am Weissenstein Das Bau- und Justizdepartement des Kanton Solothurns stützt Einsprachen, die den Startbereich der bereits fertiggestellten Bikestrecke betreffen. Die Seilbahn Weissenstein AG reicht gegen die Verfügung Beschwerde ein. mgt/Urs Byland 1 Kommentar 16.03.2023, 12.14 Uhr

Die Bikestrecke wurde bereits im letzten Jahr gebaut. Einzig der Startraum ist noch unklar. Hans Peter Schläfli

Die Fertigstellung der Bikestrecke am Weissenstein wird ein weiteres Mal durch Einsprachen verzögert. Obwohl die Strecke in grossen Teilen bereits fertiggestellt und bewilligt ist, kann sie ohne funktionierenden Startbereich nicht in Betrieb genommen werden. Letzterer darf auf Grund von Einsprachen nicht wie geplant fertiggestellt werden, wie Konrad Stuber, Geschäftsführer der Seilbahn Weissenstein AG in einer Mitteilung schreibt.