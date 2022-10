Weihnachts- und Neujahrskonzerte

Seit Jahren gehören die Konzerte der Bühne Burgäschi zu den regionalen Highlights in der Vorweihnachtszeit und im neuen Jahr. Prominenter als bisher mit beliebten Operettenmelodien berücksichtigt das Programm nun gehobene Unterhaltungsmusik mit bekannten Schlagern aus den frühen Dreissigerjahren und aus der Tanzmusikszene dieser Zeit.

Zu hören sind diese Konzerte im Konzertsaal in Solothurn am 2. Dezember, in der Biberena Biberist am 2. Januar und am 12. Januar im Käfigturmtheater Bern. Zusätzlich ist die Tanzorchestergala am 10. Dezember ins Parktheater Grenchen und am 11. Dezember nach Stein im Aargau eingeladen.

Alle Musikfreunde, die Auszüge aus der Sommeroperette «Roxy und ihr Wunderteam» und weiteren Titeln in einer überraschenden Programmgestaltung erleben möchten, sind bei «Engelsmusikuss in Teufelsküche» schon am 19. November ab 18 Uhr im Kapuzinerkloster Solothurn bei Urs Bucher und Fabienne Skarpetowski (Sopran) zu Dinner und Konzert in guten Händen.