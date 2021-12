Weihnachtsausstellung Cuno Amiet, Henri de Toulouse-Lautrec, Jean Mauboulès, Jean Tinguely und Schang Hutter vereint Noch bis kommenden Sonntag werden Werke von 30 Künstlerinnen und Künstlern in der alten Brennerei in Unterramsern ausgestellt. Dabei geht es quer durch alle Sparten. Rahel Meier Jetzt kommentieren 13.12.2021, 05.00 Uhr

Alfred Maienfisch (rechts) und Tom Gantner sind die Organisatoren der Weihnachtsausstellung 2021. Jose R. Martinez

«Soeben ist er von der Art in Miami zurückgekommen», sagt Kurator Tom Gantner bei einem Rundgang durch die Weihnachtsausstellung in der Alten Brennerei in Unterramsern und weist mit der Hand auf die Glasarbeiten von Simon Berger. «Die Preise explodieren.» Berger sei gefragter denn je. Spätestens mit seiner Arbeit «Vice President Kamala Harris Glass Ceiling Breaker» am Lincoln Memorial in Washington hat der Niederönzer internationale Berühmtheit erlangt. Dass nun die hier ausgestellten Werke bis auf ein, zwei Ausnahmen alle verkauft sind, erstaunt vor diesem Hintergrund nicht.