75-Jahr-Jubiläum Natur- und Vogelschutzverein Bucheggberg

Wechsel im Vorstand Im Jubiläumsjahr übernimmt Martin Huber das Präsidium des Natur- und Vogelschutzvereins Bucheggberg Nach vielen Jahren im Co-Präsidium sind Paul Storchenegger und Hedy Rudolf aus dem Vorstand zurückgetreten und wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Das Vereinsjahr des Natur- und Vogelschutzvereins ist auch geprägt vom 75-jährigen Bestehen. Rahel Meier Jetzt kommentieren 21.07.2022, 15.00 Uhr

Martin Huber (links) übernimmt das Präsidium von Paul Storchenegger und Hedy Rudolf (fehlt auf dem Bild). Rahel Meier

Seit 75 Jahren gibt es den Natur- und Vogelschutzverband Bucheggberg. Das Ziel der Vereinsmitglieder ist auf der Website des Vereins nachzulesen: «Wir wollen die Artenvielfalt im Bucheggberg erhalten oder besser noch erhöhen. Dafür sollen naturnahe Ökosysteme geschützt oder neu angelegt und die Vernetzung dieser Räume soll speziell gefördert werden.»

Nur wer die Natur kenne, könne sie schützen. Einer, der sie kennt, ist Paul Storchenegger. 18 Jahre lang war er im Vorstand des Vereins tätig, zuletzt als Co-Präsident gemeinsam mit Hedy Rudolf, die auf 24 Vorstandsjahre zurückblicken kann.

Sensibilisieren und motivieren

Der Natur- und Vogelschutzverein versucht, die Bucheggbergerinnen und Bucheggberger zu sensibilisieren und sie zu motivieren, selbst auch etwas für die Natur zu tun. Das Jahresprogramm des Vereins steht deshalb auch Nichtmitgliedern offen. Jedes Jahr sind Arbeitseinsätze vorgesehen, aber auch Vorträge und Führungen.

So wurden in den letzten Jahren vermehrt Gartenveranstaltungen organisiert und Naturgärten für Besucher geöffnet. Zur Freude von Paul Storchenegger hat das funktioniert:

«Tatsächlich haben sich in den letzten Jahren vermehrt Privatleute von uns beraten lassen, wenn es darum ging, ihren Garten neu zu gestalten und es wurden vermehrt Naturgärten angelegt.»

Engagiert ist der Verein – gemeinsam mit dem Nachbarverein aus Bätterkinden – auch auf dem Golfplatz Limpachtal. Auf den Golfplätzen würden heute grosse Anstrengungen unternommen, die Umgebung ökologisch zu gestalten. Weiter werde mit den Bucheggberger Jägern und den Landwirten zusammengearbeitet.

Auf die Mitmenschen zugehen

Martin Huber, der das Präsidium neu übernommen hat, freut sich auf eine neue Aufgabe und lobt den bisherigen Vorstand: «Naturschutz kann heute nicht mehr im stillen Kämmerlein betrieben werden. Man muss auf die Leute zugehen. Das hat der Verein in den letzten Jahren hervorragend gemacht.»

Huber ist zudem froh, dass der Grossteil des Vorstandes weitermacht und so eine gewisse Kontinuität bleibt. Er möchte die Zusammenarbeit mit den Gemeinden in Zukunft weiter intensivieren und verbessern. Denn Naturschutz mache nicht Halt an den Gemeindegrenzen. Dazu meint Storchenegger:

«Der Bucheggberg hat eine gute Grösse. Man kennt sich und das macht vieles einfacher.»

Im Jubiläumsjahr schenkt der Natur- und Vogelschutzverein den Bucheggberger Gemeinden Sommerlinden. Zwei wurden Anfang April bereits gepflanzt, drei weitere folgen im Herbst. Die Vereinsmitglieder helfen aktiv bei der Pflege von bestehenden Hecken und arbeiten auch mit, wenn es um die Pflanzung neuer Hecken geht.

Jedes Jahr pflegt der Verein zudem das Land rund um die Quellschutzzone in Küttigkofen. Dem Natur- und Vogelschutzverein ist es zudem zu verdanken, dass eine grosse Eiche in Küttigkofen nach einem Blitzschlag dank Zuzug eines Baumpflegers erhalten werden konnte.

Gegen 900 Nistkästen aufgehängt

Immer noch eine wichtige Aufgabe ist zudem die Pflege der rund 900 Nistkästen. Diese werden jeweils im November geputzt. Im Bucheggberg nisten Waldkäuze, Schleiereulen, Falken, Stare, Mauersegler, Schwalben, aber auch viele kleine Vögel wie etwa Meisen in den Nistkästen.

Damit das ornithologische Wissen im Verein weiterhin erhalten bleibt, hat Paul Storchenegger dieses Jahr einen ornithologischen Kurzlehrgang für Anfänger angeboten. Auf der Website des Vereins gibt es zudem eine Liste, in der man seine Beobachtungen eintragen kann. So geben die Vereinsmitglieder ihr Wissen weiter.

75-Jahr-Jubiläum Kurzer Blick in die Vereinsgeschichte Am 20. November 1947 fand im Restaurant Bären in Aetigkofen die Gründungsversammlung des Vogelschutzvereins Mittelbucheggberg statt. Die Gründungsmitglieder stammten aus den Gemeinden Aetigkofen, Mühledorf und Gossliwil. Die Nachkriegsjahre waren geprägt von der Intensivierung und Mechanisierung der Landwirtschaft und damit verbunden der Verarmung der Landschaft. In den früheren Vereinsjahren wurden unter anderem Nisthöhlen unterhalten, künstliche Schwalbennester und spezielle Nisthilfen für Waldohreulen angelegt und Exkursionen durchgeführt, vor allem auch mit Schulklassen. Zu jener Zeit waren Vögel wie Wendehals, Wiedehopf, Baumpieper und Würger – wenn auch selten – noch anzutreffen. Der heutige Natur- und Vogelschutzverein Bucheggberg wurde immer wieder von Einzelpersönlichkeiten geprägt. Zu nennen sind im Speziellen: Gründungspräsident Otto Flückiger; sein Nachfolger Moritz Isch aus Aetigkofen; der als «Eulenvater» bekannte Max Moser aus Messen und Margrit Otti aus Bibern. 1997 feierte der Verein sein 50-jähriges Bestehen, eine neue Crew unter der Leitung von Max Jaggi aus Balm übernahm die Vereinsgeschicke und die Mitgliederzahl wuchs auf rund 130 Personen an.

Spezielle Gruppe für Kinder und Jugendliche

Dem Natur- und Vogelschutzverein Bucheggberg gehören 160 Erwachsene, neun Gemeinden und 20 Kinder und Jugendliche zwischen 7 bis 18 Jahren an. Die Jugend liegt dem Verein am Herzen. Für die Jugend-Naturschutz-Gruppe wird jährlich ein spezielles Jugendprogramm zusammengestellt. Dazu kommen Ornithologie-Kurse für Kinder.

Einwanderung des Steinkauzes

Ein ausgestopftes Exemplar des Steinkauzes. Andreas Bernasconi

An der letzten Jahresversammlung des Vereins hielt Lucas Lombardo ein Referat über die Wiederansiedlung der Steinkäuze im Limpachtal. Lomabrdo arbeitet bei Birdlife Schweiz als Projektleiter Artenförderung. Und er hatte erfreuliche Nachrichten. Ein Jungvogel sei im letzten Jahr aus dem Seeland ins Limpachtal eingewandert.

Nun versuche man den jungen Steinkauz mit geeigneten Massnahmen in der Region zu behalten. Das langfristige Ziel sei es, wieder eine Population aufbauen zu können, wie das im Seeland bereits gelungen sei. Der Steinkauz gilt als bedroht und kommt in der Schweiz zurzeit nur noch in vier Gebieten vor.

Von den Massnahmen zu Gunsten des Steinkauzes profitieren auch andere Vogelarten, beispielsweise der Wiedehopf, der im Bucheggberg im vergangenen Jahr mehrfach beobachtet werden konnte.

