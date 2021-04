Wechsel Die Wirte des Restaurants Mittlerer Balmberg führen neu den «Schlüssel» in Aedermannsdorf Gertrud und Justus Schlegel verlassen das Restaurant Mittlerer Balmberg und wirten neu im «Schlüssel» im Thal. Urs Byland 09.04.2021, 05.00 Uhr

Pächter Gertrud und Justus Schlegel ziehen weiter. Was mit dem «Mittleren Balmberg» passiert, sei völlig offen, sagt die Besitzerfamilie. Aktuell sei die Suche nach neuen Pächter wegen der Coronakrise schwierig. Aber auch andere Ideen seien willkommen. Urs Byland

Seit Dezember ist das Restaurant Mittlerer Balmberg geschlossen. Nun haben die Wirtsleute Gertrud und Justus Schlegel ein Problem. Denn sie werden den «Mittleren Balmberg» nicht mehr öffnen. Sie haben einen neuen Lebensmittelpunkt in Aedermannsdorf gefunden. Dort haben sie nicht nur ein Haus gekauft. Sie wollen in Aedermannsdorf auch im Landgasthof «Schlüssel» wirten.



Das Restaurant "Schlüssel" (Archiv)







Verunmöglicht wird damit ein würdiger Abschied von der «Gastig», wie Justus Schlegel in seinem St. Galler Oberland-Dialekt sagt. Eine Kundschaft, die sie ins Herz geschlossen haben. Denn die bisherige Kundschaft habe sie schon in ihrer ersten Station im Kanton Solothurn häufig besucht.



Der passionierte Jäger und die famose Köchin



Von 1994 bis 2014 wirteten Gertrud und Justus Schlegel auf der Unteren Tannmatt, einer Bergbeiz mit «Hirtig». Im Sommer betreuten sie jeweils Gustis. 2014 bewarben sie sich für den «Mittleren Balmberg» und bewirten seither dort ihre Kundschaft mit bürgerlicher Kost, die von Gertrud Schlegel zubereitet wird. «Jüsti» Schlegel kommt ursprünglich aus Flumserberg. Dort arbeitet er 30 Jahre bei den Bergbahnen, in der Landwirtschaft und im Forstbetrieb. «Trudi» Schlegel kommt aus Corcelles und arbeitete unter anderem als Serviertochter am Flumserberg.



«Wir waren sehr zufrieden hier auf dem Balmberg», erzählt der passionierte Jäger. Das Wild, das er schiesst, verwandelt sich unter den Händen von Gertrud Schlegel in leckere Wildspeisen, die jeweils noch lange im Angebot sind. «Das war sicher auch ein Grund, dass die Gäste aus allen Gegenden weit über den Kanton hinaus uns so gerne besuchten», sagt sie.









Die Kundschaft sei nicht der Grund, weshalb sie den «Mittleren Balmberg» verlassen. «Natürlich hat sich die Kundschaft verändert. Die Anzahl der Besucher auf dem Balmberg hat stark zugenommen, und sie sind insgesamt anspruchsvoller geworden. Wenn man warten musste, fehlte manchmal das Verständnis», erklärt Justus Schlegel. «Wir profitierten aber auch von den vielen Berggängern, ganz klar.» Sie hätten gut gearbeitet und neben der gefreuten Kundschaft auch ein engagiertes Personal gehabt. «Wir hatten eigentlich keine Probleme.»



«Wir schätzen die Thaler Bevölkerung sehr»



Aber eben, nun haben sie das Haus in Aedermannsdorf kaufen können, und für Schlegels beginnt eine neue Zeitrechnung. «Schon vor drei Jahren war die Übernahme des Restaurants Schlüssel in Aedermannsdorf ein Thema.» Damals seien sie noch nicht soweit gewesen. Aber sie schätzen die Beziehung zur Thaler Bevölkerung sehr. «Die Kunden kamen hierher auf den Balmberg, wie sie zu unserer früheren Wirtschaft auf der zweiten Jurakette kamen. Wir haben sie eigentlich hierher mitgenommen und jetzt gehen wir zu ihnen zurück. Dabei hoffen wir darauf, auch die Gäste aus dem Mittelland weiter bei uns begrüssen zu dürfen. » Im Thal fühlten sie sich zuhause und integriert. Dort wollen sie nun im «Schlüssel» ihr Bestes geben. Und am wichtigsten sei es nun, da kein richtiger Abschied gefeiert werden kann, der Kundschaft und dem Personal zu danken und zu versichern, dass alle Gutscheine auch am neuen Ort ihre Gültigkeit haben werden. «Das ist selbstverständlich. Wir haben 20 Jahre auf der Tannmatt gewirtet und noch im letzten Jahr wurden Gutscheine von dort bei uns eingelöst.»