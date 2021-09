Wasseramt/Bucheggberg Der regnerische Sommer war Gift für die Freibäder Die Betreiber der Schwimmbäder in der Region sind sich einig: Das Wetter hat die Badesaison wortwörtlich ins Wasser fallen lassen. Anja Neuenschwander Jetzt kommentieren 12.09.2021, 17.00 Uhr

Das Schwimmbad Zuchwil kurz vor dem Saisonende. Hanspeter Bärtschi

Rolf Hager, Präsident vom Vorstand Zweckverband Schwimmbad Eichholz in Derendingen, drückt sich klar aus: «So einen katastrophalen Sommer habe ich noch nie erlebt» Aufgrund der vielen Regentage sei man nun Ende August etwa gleich weit, wie Ende Saison 2020. Letzten Sommer habe man wegen den Coronamassnahmen bis im Juli nicht öffnen können.

Viele Leute seien jedoch über die Sommerferien zuhause geblieben und hätten dann die sonnigen Tage in der Badi verbracht. Dieses Jahr seien wieder mehr Leute in den heissen Monaten verreist. Nichtsdestotrotz hätten an den vereinzelten Sonnentagen über tausend Gäste das Schwimmbad Eichholz besucht. «Es waren aber insgesamt viel zu wenige richtige Badetage», teilt Hager mit.



Dieselbe Bilanz zieht Bruno Bartlome, Betriebsverantwortlicher für das Schwimmbad Mühledorf in Buchegg. Der letzte Sommer sei zwar verkürzt, aber intensiv gewesen. Diese Saison habe man bloss einen oder zwei Spitzentage erlebt, an welchen rund zweihundert Badegäste das Freibad besucht hätten.



"Die Saison war katastrophal"

Urs Jäggi, der Direktor des Sportzentrums Zuchwil kann sich Rolf Hagers Wortwahl nur anschliessen:

«Diese Saison war katastrophal»,

lässt er verlauten. Die Besucherzahlen habe man aufgrund der spärlichen Badegäste noch nicht eingetragen. Der letzte Sommer sei da im Vergleich nicht allzu schlecht verlaufen, obwohl man wegen Corona einen Monat eingebüsst hatte. Momentan fokussiere man sich im Sportzentrum auf den Umbau der Sporthalle und damit auf die Wintersaison. Das Freibad bleibt noch bis am 10. September geöffnet.



Auch im Strandbad Burgäschisee wurden noch keine Besucherzahlen ausgewertet: «Bei der Anzahl Besucher lohnt es sich gar nicht, eine Statistik zu erheben», erklärt Betreiber Rolf Nützi. Auch sein Betrieb sei noch schlechter gelaufen als letztes Jahr. Für Nützi war das Wetter klar das Hauptproblem. «Es war praktisch nie schön Wetter und es gab keine länger anhaltende Hitzeperiode»



Die Anzahl Besucher sei stark wetter- und temperaturbedingt. Corona habe da keinen allzu grossen Einfluss auf die Anzahl Gäste. Nützi meint, die Pandemie könnte die Besucherzahlen im Strandbad sogar ansteigen lassen, da man sich am grossflächigen Strandbad nicht zu nahe kommen muss. Diesen Sommer sei vor allem das Beizli in der Badi einigermassen gelaufen. Spaziergänger und einige Stammgäste würden da auch bei schlechterem Wetter vorbeischauen. Ein Grossteil der Einnahmen sei also dort hereingeholt worden, obwohl der Betrieb der Gastwirtschaft recht aufwendig sei.



"Gefehlt haben vor allem die Ausflügler"

Bruno Bartlome schätzt die Ausfälle der Einnahmen im Schwimmbad Mühledorf auf etwa 10 Prozent. «Gefehlt haben vor allem die Ausflügler», erklärt er. Diesen Sommer seien es mehrheitlich die Stammgäste und die Schwimmer, welche das Schwimmbad regelmässig besuchten. Man hoffe nun noch auf ein paar Besucher am letzten Wochenende (das inzwischen durchzogen endete). «Realistisch gesehen, ist die Saison aber gelaufen», so Bartlome.



Im Schwimmbad Messen seien im Juli nur etwa die Hälfte der regulären Einnahmen zusammengekommen, informiert Präsident der Betriebskommission Stephan Jäggi. Der Juni sei dafür gut gelaufen, könne den verregneten Hochsommer aber nicht wettmachen.

An einem guten Tag hätten dieses Jahr um die 500 Gäste das Freibad besucht. Normalerweise seien es rund 800. Vom August habe man noch keine Zahlen erhoben. Wie in Mühledorf, setze man noch ein bisschen Hoffnung auf das kommende Wochenende vor der Schliessung am 12. September. Die Einschätzung von Jäggi klingt dabei ähnlich ernüchternd wie jene aus Buchegg:

«Die Saison ist gleichwohl nicht mehr zu retten.»



Nützi derweil fügt an, er wolle sich nicht beklagen und schwärmt von den Sonnenuntergängen am Burgäschisee: «Oft gibt es da eine milde Abendstimmung.» Die Leute sollen dieses besondere Ambiente und die kommenden Sonnentage noch etwas länger geniessen dürfen. Deshalb bleibt Nützi flexibel mit dem endgültigen Schliessungsdatum. «An einem schönen Tag im Oktober würden wir auch nochmals öffnen», erklärt er.