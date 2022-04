Wasseramt Sommeroperette der Bühne Burgäschi: «Unsere Zusammenarbeit macht uns richtig Spass» Fabienne Skarpetowski spielt im 30-köpfigen Ensemble der Bühne Burgäschi die Hauptrolle in der Paul-Abrahanm-Operette «Roxy und ihr Wunderteam». Gundi Klemm Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Roxy, alias Fabienne Skarpetowski, tanzt sich durch das Berlin der 30er-Jahre. zvg

Die Proben für die diesjährige Sommeroperette der Bühne Burgäschi haben bereits begonnen. «Uns allen macht die Zusammenarbeit viel Spass», sagt Sopranistin Fabienne Skarpetowski. Als professionell ausgebildete Sängerin mit einem Masterabschluss der Zürcher Hochschule der Künste sowie diversen Weiterbildungen in Chorleitung und Interpretation «brennt» sie für die langjährig erfolgreichen Operettenaufführungen im Wasseramt.

Die Hauptdarstellerin hat schon mehrmals in den Operetten mitgesungen. mgt

«Wir Mitwirkenden sind hier für unser Publikum präsent, nahbar und keineswegs anonym-distanziert. Wir wiederum profitieren vor allem auch vom reibungslosen Zusammenspiel unseres familiären Leitungsteams, das aus Intendant Hermann Gehrig, dem musikalischen Leiter Reimar Walthert und Melanie Gehrig Walthert, der Verantwortlichen für Inszenierung, Bühne und Kostüme, besteht.»

Voller Tatendrang

Fabienne Skarpetowski ist in der Region keine Unbekannte. Sie hat einige Jahre in der Solothurner Altstadt gewohnt. Zudem unterrichtet sie Gesang an den Musikschulen Kriegstetten-Oekingen-Halten und in Aeschi an der Regionalschule äusseres Wasseramt. Sie leitet ausserdem den Oberdörfer Chor «Songtrain» und ist gelegentlich als Sprecherin bei Digitage in Gerlafingen im Einsatz.

In den Burgäschi-Aufführungen war sie ab 2018 zu sehen und zu hören. So trat sie bei «Die Männer sind mal so» (2018), «Grüezi» (2019) und «Zur Goldnen Liebe» (2021) auf.

«Die Kunstform Operette bereitet mir grosse Freude, weil ich mich hier mit Schauspiel und Gesang einbringen kann.»

Die Proben für das Stück, das am 11. Juni Premiere feiert, haben schon lange begonnen. zvg

Vor Jahren trat sie sogar in Genf in der Operette «Belle Hélène» auf. Doch ihr Anliegen, ihre Familie mit zwei Kindern und ihre Professionalität miteinander verbinden zu können, habe sie in ihrer Motivation für «Burgäschi» bestärkt. Die Atmosphäre sei hier wohltuend ehrlich und authentisch «Das ist wie ein Geschenk für mich.»

Die Darsteller hoffen alle auf ein Publikum mit viel Kulturhunger. zvg

Die Pandemie hat für jede Art von Kulturveranstaltungen sehr problematisch gewirkt. Skarpetowski hofft, dass der «Kulturhunger» endlich wieder zunimmt. Denn mit dem Stück «Roxy und ihr Wunderteam» mit der Musik von Erfolgskomponist Paul Abraham zu Texten von Alfred Grünwald und Hans Weigel hat die Bühne Burgäschi ein wichtiges Beispiel der überaus kreativen Berliner Musikszene der frühen Dreissigerjahre ausgewählt.

Eine Schweizer Erstaufführung

Mitreissend und gespielt vom grossen Orchester der Bühne wird die vom amerikanischen Jazz dieser Zeit beeinflusste Musik für «Swing» und «Drive» sorgen. Die Originalpartitur der Operette wurde vor wenigen Jahren wiederentdeckt und von der Bühne Burgäschi jetzt als nationale Erstaufführung in die Schweiz geholt.

Die sportliche Kulisse bildet der Fussball mit Begegnungen der ungarischen und der englischen Mannschaften. Mittendrin befindet sich Roxy, die kurz vor der Hochzeit feststellt, dass ihr künftiger Ehemann nicht das Glück ihres Lebens ist. Sie taucht unter und landet bei der ungarischen Nationalmannschaft, mit der sie kurzerhand in deren Trainingslager fährt.

Mitbeteiligt sind ein Mädchenpensionat sowie junge und ältere Fussballer, die alle die Szenerie gefällig einheizen. Wie immer in Operetten folgen höchst amüsante Verwicklungen, bis schliesslich – wie kann es anders sein – die grosse Liebe siegt.

Geplant sind 20 Vorstellungen vom 11. Juni bis 12. Juli.

