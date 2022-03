Coronapandemie und Skilager Oberstufe Wasseramt Ost

Wasseramt Oberstufe Wasseramt Ost: Skilager für die einen, Projektwoche für die anderen In der Oberstufe Wasseramt Ost fährt nur die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ins Skilager. Das Lagererlebnis soll bis Ende Schuljahr aber für alle möglich werden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 08.03.2022, 17.00 Uhr

Im März 2020 – kurz vor dem Lockdown – fanden die letzten Skilager der Oberstufen Wasseramt Ost statt. Zvg

Knapp die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe Wasseramt Ost fährt nächste Woche ins Skilager. Die restlichen Schülerinnen und Schüler müssen zu Hause bleiben und gehen normal zur Schule. Schulleiter Adrian van der Floe meint dazu:

«Wir mussten uns im Januar entscheiden, ob wir die Skilager durchführen oder nicht.»

Damals stiegen die Fallzahlen stetig an. Daran, dass Ende Februar alle Coronamassnahmen fallen könnten, dachte niemand. Gesamtschulleiter Adrian van der Floe steht deshalb hinter den Entscheiden, auch wenn ihm bewusst ist, dass einigen Kindern das Skilager fehlen wird.

Dabei hatte die Oberstufe Wasseramt Ost noch Glück. Denn im Januar und Februar verzichtete der grösste Teil der Schulen auf Empfehlung des Bundesamtes für Sport auf die Durchführung von Lagern. Vorgaben entschieden über die Durchführung

Wie entschied man, ob ein Lager stattfindet oder nicht?

Beim Entscheid habe man sich strikt an die im Januar herrschenden Vorgaben für die Durchführung von Lagern des Bundesamtes für Sport und die Vorgaben des Kantons Solothurn gehalten. Neben der Maskentragpflicht ging es dabei vor allem um die Räumlichkeiten, in denen das Lager stattfindet.

Wichtig war unter anderem auch, dass kranke Personen in Isolation gebracht und schnellstmöglich getestet werden können. Die Durchmischung von Klassen in einem gemeinsam genützten Lagerhaus sollte ebenfalls vermieden werden. Für alle Teilnehmenden über 16 Jahren war zudem 2G-plus Voraussetzung für Aktivitäten in Innenräumen.

Als Letztes ging es auch um das Rekrutieren der Helferinnen und Helfer. «Die meisten von ihnen mussten bei ihrem Arbeitgeber Ferien eingeben. Deshalb war es auch für sie wichtig, Klarheit zu haben.»

Aufteilung der Lagerhäuser war ausschlaggebend

Der Grossteil der Lager wurde abgesagt, weil die Räumlichkeiten das Einhalten der Vorgaben nicht ermöglichten. Die Oberstufe Wasseramt Ost führe normalerweise zwölf Skilager durch, die von 32 Klassen besucht werden. Dieses Jahr sind es nur sechs Lager.

«Für die Schulleitung war klar, dass wir allen unseren Schülerinnen und Schülern bis Ende Schuljahr die Teilnahme in einem Lager ermöglichen wollen. Deshalb gibt es für alle, die jetzt zu Hause bleiben müssen, eine Projektwoche im Mai, die auch mit auswärtigem Übernachten, sprich als Klassenlager, möglich sein wird.»

Geld für die Lager ist so oder so budgetiert

Im Lager gehe es vor allem auch darum, soziale Kontakte zu pflegen, im Klassenverband zusammenzusein und gemeinsam etwas zu unternehmen.

«Das Miteinander wird auch in der Schule immer wichtiger. In einem Lager schlafen die Kinder auswärts, sie müssen sich an Regeln halten und Ämtli verrichten.»

Ob Skilager oder Projektwoche: Das Geld für die Lager sei budgetiert, so van der Floe weiter.

Schülerinnen und Schüler freuen sich

Schülerinnen und Schüler freuen sich Lara und Lenya besuchen die 8. Klasse der Sek P in Derendingen-Luterbach. Sie gehören zu denjenigen Schülerinnen, die nächste Woche im Oberstufenzentrum DeLu bleiben müssen und den Schulunterricht besuchen.

Die beiden haben sich sehr auf das Skilager gefreut, vor allem weil sie nach der 8. Klasse nach Solothurn ins Gymnasium wechseln und dieses Schuljahr die letzte Möglichkeit ist, gemeinsam in ein Lager zu fahren. Umso mehr freuen sie sich, dass dies im Rahmen der Projektwoche nun doch noch möglich wird.

«Für mich wird es das erste Lager», erklärt Lara. Während Lenya das Lagerleben in der Primarschulzeit schon einmal erleben durfte.

«Wir freuen uns darauf, mit unseren Mitschülerinnen und Mitschülern wegfahren zu können.»

Für Lehrerin Manuela Bader ist die Organisation der Projektwoche im Mai ein Zusatzaufwand. «Es ist nicht ganz einfach, so schnell etwas aus dem Hut zu zaubern», meint sie.

Lagerhaus gefunden

Immerhin habe sie für die Klasse in der Zwischenzeit ein passendes Lagerhaus gefunden. «Ich freue mich mit den Schülerinnen und Schülern, dass das Lager so noch möglich wird.» Das Motto der Projektwoche lautet: «Ein roter Faden von A bis Z». «Das lässt viel Spielraum offen», so Bader.

Amélie und Yves sind in der 7. Klasse und besuchen den Unterricht im OZ13 in Subingen. Sie gehören zu den Glücklichen, die das Skilager besuchen können. Beide waren schon mehrmals in einem Lager und freuen sich auf das Erlebnis mit den Schulkolleginnen und -kollegen. «Zusammen Ski fahren macht Spass», meint Amélie. Yves freut sich zudem auf die Abendunterhaltungen.

Mehrere Räume sind ideal

Amélie und Yves fahren mit ihrem Klassenlehrer Robert Geiser nach Saas Grund. Geiser kennt das Lagerhaus gut:

«Wir wussten schon sehr bald, dass wir die Vorgaben für die Durchführung erfüllen können.»

Im Haus gebe es mehrere Aufenthaltsräume, damit wäre es möglich gewesen, gestaffelt zu essen und es habe viele kleinere Schlafräume, die notfalls auch als Krankenzimmer genützt werden könnten. Praktisch alle seiner Schülerinnen und Schüler sind zudem in den letzten Monaten bereits an Corona erkrankt.

«Sie müssen sich vor dem Lager auch nicht mehr testen lassen.» Geiser hat zusätzlich Glück mit seinem Begleitteam. «Alle, die mitkommen, sind 2G-plus. Damit gibt es keinerlei Diskussionspunkte.» (rm)

