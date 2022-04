Halten / Kriegstetten: Wütet in der Region ein Feuerteufel?

Wütet im Wasseramt ein Feuerteufel? Tele M1

Wasseramt Mehrere Brände innert weniger Wochen und immer in Sonntagsnächten – wütet in der Region ein Feuerteufel? Nach den beiden Bränden in der vergangenen Nacht in Kriegstetten haben sich bereits vier Brände im Wasseramt in nur wenigen Wochen ereignet. In der Region wird deswegen immer mehr wegen eines möglichen Feuerteufels gemunkelt und das nicht zu Unrecht: Selbst die Polizei spricht von einer potenziellen Brandstifter-Serie. 17.04.2022, 20.53 Uhr

Die Brände in Nächten von Samstag auf Sonntag werden in der Region Kriegstetten und Halten langsam zur traurigen Routine. Die Feuerwehren sind in höchstem Masse gefordert.

Zu Beginn des Monats brennt es ein erstes Mal beim Clubhaus der Hornussen-Gesellschaft. Eine Woche später sterben ebenfalls in Halten mehrere Schafe, nachdem ein Stall in Flammen gestanden hatte. Und in der Nacht auf den Ostersonntag brennt es gleich zweimal in Kriegstetten.

Anwohnerinnen und Anwohner sind besorgt, wie sie gegenüber dem Regionalsender Tele M1 verraten. Eine Frau wohnt ebenfalls in einem Haus mit einer Holzfassade, erzählt sie. Und wenn das so weiter gehe, wisse man nicht, was einem noch blühen könnte. Eine andere Frau arbeitet in Kriegstetten und macht sich ebenfalls Sorgen, weil es nun schon des Öfteren gebrannt hat. «Man weiss nie, was einen erwartet, wenn man morgens zur Arbeit kommt», sagt sie.

Brandermittler klären die genauen Ursachen derzeit noch ab

Dass die Brände zuletzt immer in der Region Wasseramt, in Nächten von Samstag auf Sonntag und in der Nähe von viel Holz gewütet haben, ist auch der Polizei bewusst. Das weckt den Verdacht, dass ein Feuerteufel am Werk sein könnte.

Bruno Gribi, Mediensprecher bei der Solothurner Kantonspolizei, sagt gegenüber der Sendung «Aktuell»: «Es ist tatsächlich so, dass es in der letzten Zeit in dieser Region gleich mehrmals gebrannt hat. Die Brandermittler sind nun natürlich daran, die genauen Ursachen abzuklären», sagt Gribi weiter. Er fügt an: «Aber man muss tatsächlich davon ausgehen, dass hier vorsätzlich gehandelt worden ist.»

Aber nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Polizei wären froh, wenn die Brände ein baldiges Ende finden. Auch die Feuerwehren der Region wären nach drei Bränden während den vergangenen vier Wochenenden heilfroh, wenn ein allfälliger Brandstifter in Bälde dingfest gemacht werden könnte. (cri)