Der Grüttbach von Burgdorf bis zur Aare

Wasseramt Er weiss alles über den Grüttbach: Ernst Meier aus Büren zum Hof hat ein Buch über den Gewerbekanal geschrieben Heute ist der Grüttbach einer von vielen Bächen in der Region. Früher war der Gewerbekanal eine zentrale Lebensader im Wasseramt. Ein neues Buch erzählt seine Geschichte. Gundi Klemm Jetzt kommentieren 17.01.2022, 05.00 Uhr

Ernst Meier hat ein 52-seitiges Buch über den Grüttbach geschrieben. Hier kniet er in der Nähe des Klubhauses des FC Gerlafingen am Bachlauf. Hanspeter Bärtschi

Eher zufällig sei er auf das zusammenhängende Bachnetz gestossen, das in Burgdorf durch Wasserableitung aus der Emme seinen Anfang nimmt, berichtet Ernst Meier. «Meine Wanderungen an seinen Ufern entlang, die Gespräche mit Amtsstellen und Verantwortlichen wie auch das Fotografieren und Schreiben der Texte ist für mich zwischen Februar und Oktober dieses Jahres zum Hobby geworden.» Entstanden ist ein 52-seitiges Buch, das den gesamten Gewerbekanal abbildet.

Bisher hat noch niemand eine derartige Dokumentation zusammengestellt. Meier, der beruflich als militärischer Lehrer für Waffenmechaniker tätig war, hat seinem Leben als Pensionierter mit dieser Arbeit neue Impulse verliehen. Immer stärker habe ihn dieser Bachlauf, der als Teil früher bestehender Grundwasserbäche bei Obergerlafingen auf solothurnisches Gebiet gelangt, in seinem Verlauf fasziniert.

Sechs bis acht Stunden braucht das Wasser bis zur Aare

In der Luftlinie gemessen umfasst der Gewerbekanal, dessen Nutzung durch Mühlen, kleine Sägewerke und sogenannte Knochenstampfen schon im 16. Jahrhundert nachgewiesen ist, rund 20 Kilometer. Die eigentliche Länge des Fliessgewässers, das Burgdorf, Kirchberg, Utzenstorf, Obergerlafingen, Gerlafingen, Derendingen und Luterbach bis zur Mündung in die Aare passiert, beträgt etwa 30 Kilometer.

Das Wasser benötigt nach der Im Jahr 1837 realisierten und 1898 erneuerten Emmeableitung in Burgdorf rund 6 bis 8 Stunden bis zum Eintritt in die Aare. Wasserbautechnisch sinnvoll erwies sich der «Zustupf» aus der Emme, damit das Bachnetz über ein gleichmässiges Volumen verfügt. Wasser, das wegen starker Regenfälle im Emme-Oberlauf braun gefärbt ist, zeichnet sich auch noch beim Ausfluss in die Aare deutlich ab.

Teilweise wurde der Bach revitalisiert

Der amtlich als Grüttbach bezeichnete Gewerbekanal, der je nach Ort Mülibach, Sagibach oder Dorfbach heisst, ist ein Landschaft bestimmendes Element. Auf seinem Weg von Kirchberg her entlang der Autobahn am dortigen Rastplatz der A1 in Utzenstorf heisst er Oberholzbach. Er wurde kürzlich in diesem Abschnitt revitalisiert und bietet einen ganz natürlichen Anblick. Unterhalb der Autobahnbrücke Richtung Koppigen fliesst er wieder in einer Betonhalbschale.

In Obergerlafingen bei der Schreinerei Gygax betreibt der Bach eine Turbine. Regelmässig eingebaut in den Bachlauf sind Sandfänge und Rechen, um Treibgut festzuhalten. Strassen werden untertunnelt. Besonders anmutig sieht der Bach zwischen Obergerlafingen und der Schul- und Sportanlage Kirchacker in Gerlafingen aus. Der beliebte seitliche Spazierweg gibt den Blick frei auf den hoch stehenden Wasserspiegel und die Strömung, die in einer Gefällestufe nach der Brücke besonders gut hörbar wird.

Vielfältige Nutzung des Wassers

Weiter geht es in den östlichen Bereich des Sackmooswaldes, wo der Grüttbach eine gemütliche Breite annimmt. Auf Höhe des Schwimmbades Eichholz nutzt eine Wärmepumpe seine Wassertemperatur, um das Badewasser umweltfreundlich aufzuheizen. Immer wieder speist der Grüttbach kleine Abzweigungen oder nimmt Zuflüsse auf.

Biber haben den Bach und seine Ausweitungen auf seinem Weg nach Derendingen entdeckt. Unterirdisch fliesst er, vereint mit dem Dorfbach, zur Hauptstrasse in Derendingen und betreibt an der Mühlengasse das Kleinkraftwerk «Müli». Hinter dem Altersheim Tharad, an Kulturland und Gärten vorbei, unterkreuzt er später die Luzernstasse sowie Bahngeleise und erreicht die Heidenegg, in der in einem hübschen Häuschen als 13. Anlage seit Burgdorf eine Wasserkraftschnecke, die erste in der Schweiz, den Generator treibt.

Mit dem Wasser der «Kleinen Oesch» umfliesst der Grüttbach das Schulzentrum Derendingen-Luterbach, untertunnelt die Autobahn A5 und gelangt in Schlangenlinien nach Luterbach, wo stellenweise laute Bachgeräusche an Gefällestufen die frühere Nutzung durch Mühlen anzeigen. Erneut muss der im Dorfkern in seitlichen Verbauungen fliessende Kanal eine Strasse, diesmal Richtung Deitingen, unterqueren, um sich dann im Gebiet Wylihof kurz vor der Mündung in die Aare in einen Ost- und einen Westarm zu trennen. Kaum jemandem ist bewusst, dass die Gemeinde Riedholz hier im Mündungsbereich auf das Südufer der Aare herüberreicht.

Kein wesentlicher Wirtschaftsfaktor mehr

Auch wenn eine «Radwerkgenossenschaft» die Interessen der Turbinenbetreiber wahrnimmt und alljährlich mit dem «Bachabschlag», will heissen Minimierung des Wasserstandes durch Verzicht auf die Abzweigung aus der Emme, für eine Reinigung des Kanalbettes sorgt, ist der Grüttbach von seinen historisch früher wichtigen Aufgaben entbunden. Auf Antrag an den Kanton kann sein Wasser zur landwirtschaftlichen Bewässerung aber immer noch genutzt werden.

Ernst Meier, Autor der Broschüre «Der einzigartige Weg eines Bachlaufs», wünscht sich, dass die Bevölkerung in den vom Bach durchflossenen Dörfern sich des Wertes dieses Wassernetzwerkes, das zwei Kantone verbindet, bewusst wird. «Wanderungen längs der Ufer sind lohnende Ziele», ist er überzeugt. Zudem könnte ihm seine Publikation nebst Fotosammlung zu Vorträgen vor Publikum dienen.

Bezugsquelle:

Ernst Meier, Speichhüsli 17. 3313 Büren zum Hof, 031 767 70 34

