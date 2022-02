Wasseramt Drei Monate lang ist der Hirte mit 500 Schafen unterwegs – doch sein Job ist nicht mehr der gleiche wie früher Zu den Schafen kommen zwei Esel und zwei Hunde. Aber der Hirte Federico Cossali, der auch in unserer Region unterwegs ist, entspricht nicht mehr dem idyllischen Bild von früher. Susanna Hofer Jetzt kommentieren 22.02.2022, 18.00 Uhr

Seit November sind die Herde und ihr Hirte unterwegs. Jose R. Martinez

Der Kontrast könnte kaum grösser sein: Direkt neben der Autobahneinfahrt bei Kriegstetten weiden dieser Tage 500 Schafe. Die Schafe sind gerade in einem provisorischen Pferch, damit der Hirt, Federico Cossali, in Ruhe sein Mittagessen im Campingwagen einnehmen kann. In stoischer Ruhe stehen die Tiere Fell an Fell im kalten Wind, während auf der nahen Autobahn ein Lastwagen nach dem anderen dröhnend vorüberrast.

Die Schafe fressen eine Weide schnell ab

Diana und ihr einjähriger Sohn Kiko, Bergamasker-Bordercollie-Mischlingshunde, helfen dem Hirten beim Hüten der Schafe.

«Die Hunde sind wichtig für mich, sie haben es im Instinkt, der Sohn lernt von der Mutter.»

Die Schafe essen als wiederkäuende Weidetiere vor allem Gras, das von den vielen Tieren schnell abgefressen wird, sodass sie immer wieder auf Wanderschaft gehen müssen.

Die beiden Bergamasker-Bordercollie-Mischlingshunde helfen dem Hirten. Jose R. Martinez

Der bald 40-jährige Cossali, der aus Bergamo stammt, strahlt Ruhe aus, wenn er sich eine Zigarette dreht, auch wenn er nicht ganz dem typischen Bild eines Schäfers entspricht: Er trägt zwar einen Filzhut und einen Bart, einen Stock braucht er aber nur selten, und seine orangefarbene Jacke aus Kunststoff leuchtet im Schneeregen.

Ein moderner Hirte

Auch der Offroader, der den Wohnwagen zieht, entspricht nicht mehr dem romantischen Bild des Schafhirten, obwohl ein Traumfänger aus Federn am Spiegel baumelt. «Am 25. November bin ich in Niederbipp losgewandert mit der Herde», sagt er auf Italienisch. Der Weg führte ihn und die Schafe über Wangen an der Aare nach Herzogenbuchsee, Aeschi, Subigen und via Bätterkinden nach Kriegstetten. In zehn Tagen wird die Wanderung zu Ende sein.

Wanderhirte Federico Cosalli. Jose R. Martinez

Ein grauer und ein schwarzer Esel begleiten den Treck und helfen beim Tragen von Materialien. Cossali ist seit acht Jahren als Hirt unterwegs; zuerst in der Region St.Gallen, dann in seiner Heimat Bergamo, jetzt in der Region.

«Ich mache das aus Leidenschaft, aber einfach auch, um Geld zu verdienen. Es ist eine Arbeit wie jede andere.»

Die Bauern seien froh, wenn ihr Gras von den Schafen «gemäht» werde; man bringe ihm oft Kaffee oder Essen vorbei, das Verhältnis sei sehr gut.

Die beiden Esel begleiten den Hirten und die Herde. Jose R. Martinez

Ärgerlich sei eine Begegnung mit zwei Huskys in Wangen gewesen: «Die rannten den Zaun um und jagten die Schafe; zwei Schafe fielen in einen Kanal und mussten mit Hilfe eines Bauern rausgezogen werden.» Deshalb gehörten Hunde in der Nähe einer Herde an die Leine.

Keine enge Bindung

Er kaufe einmal die Woche ein und koche selber, Spaghetti etwa; ein leeres Nutellaglas und ein grosser Sack Erdnüsse stehen auf dem Tisch. Cossali schläft immer im Wohnwagen, die Gasheizung ist trotz Kälte nicht angezündet. Ob er die Schafe alle kenne? «Nein», lacht er, das sei nicht möglich, sie hätten auch keine Namen. Aber einmal sei ihm ein Schaf im Stall eines Patrons immer nachgelaufen.

Im März werden die Schafe wohl geschlachtet. Jose R. Martinez

Die Schafe stammen aus Riggisberg, sie sind im Frühling 2021 geboren worden und sie werden Mitte März geschlachtet, wenn sie ein Gewicht von etwa 44 kg auf die Waage bringen.

Der Wind pfeift und schlägt die Tür des Wohnwagens zu. Der Autobahnlärm störe ihn nicht, meint Cossali und zieht an der Zigarette.

