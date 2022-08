Offene Jugendarbeit Reformierte Kirche Wasseramt

Wasseramt Die offene Jugendarbeit der Kirche ist ein Bedürfnis – und hat noch Potenzial Rebekka Matter-Linder hat in den letzten drei Jahren die offene Jugendarbeit der Reformierten Kirchgemeinde Wasseramt aufgebaut. Sie sieht noch Ausbaupotenzial. Lea Durrer Jetzt kommentieren 03.08.2022, 14.00 Uhr

Rebekka Matter-Linder hat die offene Jugendarbeit für die Reformierte Kirchgemeinde Wasseramt aufgebaut. Lea Durrer

«Besser hätte es nicht laufen können.» Rebekka Matter-Linder ist sehr zufrieden damit, wie es mit dem Aufbau der offenen Jugendarbeit läuft. Die Coronapandemie habe sich dabei als Chance entpuppt. Die heute 40-Jährige habe kreative Ideen entwickeln und ein super Angebot bieten können, wie sie sagt.

Im Lockdown gab es täglich Aufgaben für die Kinder und Jugendlichen. Im Sommer 2020 war in Oekingen der Mitmachzirkus Wunderplunder zu Gast. «Der Aufwand mit all den Einschränkungen und Auflagen war extrem. Aber es lohnte sich. Wir konnten das Bedürfnis der Leute aufnehmen und uns bekannt machen.» Der Zirkus machte so viel Spass, dass er auch heuer zum 125-Jahr-Jubiläum der Kirchgemeinde wieder zu Gast war.

In der Pandemie lief alles aber nur so geschmiert, weil die Jugendarbeiterin, nachdem sie im Juni 2019 ihre Stelle antrat, noch ein Dreivierteljahr Gelegenheit zum Einleben und Kennenlernen der Vereine, Gemeindebehörden und anderer Institutionen hatte. «Ich wusste schon damals, dass es im Wasseramt viele ganz tolle Jugendverbände gibt», so Rebekka Matter-Linder. Ihr war es von Anfang an ein Anliegen, die Zusammenarbeit zu suchen. Sie traf die beteiligten Personen bei einer Pizza zum Austausch. Das kirchliche Angebot soll aber keine Konkurrenz zur Jugendarbeit in den Vereinen darstellen.

«Die erste Zeit war sehr intensiv, aber auch sehr wertvoll», sagt die Jugendarbeiterin rückblickend. So gelangen die Arbeiten in den Jugendräumen im Pfarreizentrum in Aeschi im Frühling 2020 ohne Probleme. «Ich kannte die Jugendlichen und sie mich. Wir gingen den Weg im Lockdown gemeinsam.»

Erfahrungen ohne Leistungsdruck sammeln

Sie habe von Beginn weg eine grosse Motivation zum Mitgestalten und ein grosses Bedürfnis angetroffen. Die kirchliche Jugendarbeit funktionierte, offene Jugendarbeit, bei der alle Kinder und Jugendliche unabhängig ihrer Konfession mitmachen durften, gab es aber noch nicht. Um diese aufzubauen, wurde sie von der Kirchgemeinde in einem 50-Prozent-Pensum angestellt.

Eine notwendige Arbeit, wie die 40-jährige Jugendarbeiterin meint. «Die Öffnung ist so wichtig. Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft.» Aus ihrer Sicht sei es ein Auftrag der Kirche, einen Beitrag zu leisten, dass eine Familie oder Menschen im Allgemeinen ihren Alltag so einfach und schön wie möglich gestalten könnten.

«Nebst der Schule ist die offene Jugendarbeit ein bedeutsamer Ort, um ohne Leistungsdruck Erfahrungen zu sammeln.»

Bedürfnis für mehr ist da

Eine grosse Herausforderung liegt für Rebekka Matter-Linder in der Struktur der Kirchgemeinde mit ihren fünf Pfarrkreisen und 15 Gemeinden. Die räumliche Verzettelung sei aber nicht hinderlich. Die Eltern seien es gewohnt, ihre Sprösslinge herumzufahren. «Und Kinder und Jugendliche kennen die Gemeindegrenzen nicht.» Da spiele es keine Rolle, wo ein Anlass stattfinde.

Mühe hat die Dreifach-Mama aus Oekingen mit ihren beschränkten Stellenprozenten. Sie möchte allen gerecht werden und möglichst überall präsent sein. «Wir haben versucht auszubauen, aber das ging nicht.» Das Bedürfnis für viel mehr sei da. Möglichkeiten gäbe es viele. Sie habe auch schon Anfragen von Einwohnergemeinden erhalten, sich die Jugendarbeit im Dorf anzuschauen.

«Wichtig ist hier aufzuzeigen, was es denn bereits für Angebote gibt. Da sind viele überrascht. Und ich betone jeweils, wie wichtig Wertschätzung ist.»

Es gebe so viele Leute, die sich freiwillig engagieren. Es brauche nicht viel, denen Danke zu sagen. Schliesslich sollte auch die Kirche Angebote der Vereine würdigen. Rebekka Matter-Linder hofft, die offene Jugendarbeit weiter ausbauen zu können. «Es wäre schön, wenn alle für alle schauen würden.»

