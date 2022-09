Wasseramt Die drohende Energiekrise macht Gemeinden nervös: «Müssen wir plötzlich Suppe kochen für die Einwohnerinnen und Einwohner?» Mangellagen beim Strom und beim Gas: Was unternehmen die Gemeinden? Was unternimmt der Kanton? Diese Fragen treiben die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten im Wasseramt um. Doch vieles ist noch unklar. Rahel Meier Jetzt kommentieren 08.09.2022, 16.00 Uhr

Die Notfalltreffpunkte – hier derjenige beim Pisoni-Schulhaus in Zuchwil – könnten innerhalb von kürzester Zeit hochgefahren werden. Rahel Meier

In Biberist versucht man vorauszudenken und der drohenden Strommangellage entgegenzuwirken. Aber man wisse nicht genau, was man als Gemeinde zu erwarten habe. Gemeindepräsident Stefan Hug-Portmann stellte deshalb zur Eröffnung der Diskussion in der Gemeindepräsidienkonferenz die mit Absicht überspitzt formulierte Frage:

Stefan Hug-Portmann, Gemeindepräsident von Biberist. Hanspeter Bärtschi

«Müssen wir damit rechnen, dass wir im Winter plötzlich Einwohnerinnen und Einwohner unterbringen und Suppe für sie kochen müssen?»

Eines kann man vornewegnehmen: Auch am Ende der Konferenz war diese Frage nicht beantwortet. «Tatsache ist», erklärte Christoph Stotzer, Leiter Katastrophenvorsorge beim Kanton, «dass bei einer Strom- und Gasmangellage der Bund die Führung übernimmt.» Der Bund entscheide und verordne. Die Kantone seien gehalten, die Entscheide umzusetzen. In dieser Kette seien die Gemeinden das letzte Glied. Stotzer machte zudem klar:

«Wir wissen heute auch noch nicht genau, was wir zu erwarten haben.»

Stotzer konnte immerhin informieren, dass der Kanton Solothurn schon seit längerem Vorsorgemassnahmen getroffen hat, von denen auch die Gemeinden profitieren.

Einige der Vorsorgemassnahmen des Kantons: Organisation eines runden Tisches mit den Strom- und den Gaslieferanten im Kanton

Anschaffen von Notstromaggregaten für Polizeiposten und Feuerwehrmagazine

Ausbau von Polycom (Funk)

Aufrüstung der Notfalltreffpunkte der Gemeinden

Ausrüstung von fünf Tankstellen im Kanton Solothurn mit Notstrom

Bildung eines Sonderstabes Energie unter der Leitung von Regierungsrätin Brigit Wyss

Die wichtigsten Partner in einem Notfall seien die Polizei und die Alarmzentrale der Polizei. Diese könne über ein halbes Jahr lang autonom betrieben werden, sollte der Strom ausfallen. Eine wichtige Rolle komme zudem den Notfalltreffpunkten in den Gemeinden zu. Diese würden in einer Notlage geöffnet und von den Zivilschutzorganisationen betrieben. Nicht vorgesehen sei hingegen, die regionalen Führungsstäbe zu aktivieren.

Stotzer machte zudem darauf aufmerksam, dass sowohl auf der Website des Kantons als auch beim Bund diverse Dokumente aufgeschaltet sind, die spezifische Informationen vermitteln.

Gemeinden reagieren unterschiedlich

In der anschliessenden Diskussionsrunde zeigte sich, dass jede der Gemeinden im Wasseramt anders mit der momentanen Situation umgeht. So hat man in Horriwil bereits klare Beschlüsse und wird die Raumtemperatur mit Start der Heizperiode im Schulhaus und in der Gemeindeverwaltung von heute 20 bis 22 auf neu rund 18 Grad reduzieren.

Im Feuerwehrmagazin, im Werkhof und im Mehrzweckgebäude wird die Temperatur auf 17 Grad gesenkt. Weitere Senkungen oder Abschaltungen in Perioden des Leerstandes werden in Horriwil ebenfalls in Betracht gezogen.

In Biberist wurde gemeindeintern eine Taskforce gebildet, die zusammenträgt, welche Stromsparmassnahmen sinnvoll sind. Erste Massnahmen wie das Abschalten von Klimageräten im Gemeindehaus wurden bereits umgesetzt und auch die Strassenlampen sollen noch stärker gedimmt werden. In den Schulzimmern soll die Temperatur gesenkt werden. Zudem wird die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr nicht installiert.

Andere gehen es langsamer an

Gerlafingens Gemeindepräsident Philipp Heri fand hingegen, dass es keinen Sinn mache, jetzt in Aktionismus zu verfallen. Roger Spichiger ergänzte:

Philipp Heri, Gemeindepräsident von Gerlafingen. Michel Lüthi

«Wir drehen in Derendingen zurzeit an keinen Schaltern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in der Schweiz einfach plötzlich dunkel wird.»

Roger Spichiger, Gemeindepräsident von Derendingen. Hanspeter Bärtschi

Als Gemeinde zu versuchen, Stromsparmassnahmen umzusetzen und so mit gutem Beispiel voranzugehen, wäre sicher eine gute Sache, meinte Daniela Häberli (Drei Höfe).

Klar zum Ausdruck kam, dass sich die Gemeindepräsidentinnen und -präsidenten klare Anweisungen von Bund oder Kanton oder eine Art Checkliste wünschen würden, sodass in den Gemeinden sichergestellt werden kann, dass die Versorgung auch bei einer Strommangellage gewährleistet ist.

Attila Lardori, Gemeindepräsident von Horriwil. Hanspeter Bärtschi

Denn: Auch die Wasserversorgung und vor allem auch die Abwasserentsorgung werden mit Strom betrieben. Horriwils Gemeindepräsident Attila Lardori meinte:

«Wenn es zu einer schweizweiten Krise kommt, dann muss der Bund verordnen. Es kann nicht sein, dass die Gemeinden alle anders reagieren. Als Politiker im Milizsystem wären wir vermutlich eh überfordert.»

Patrick Marti, Gemeindepräsident von Zuchwil. Hanspeter Bärtschi

Dem schloss sich auch Patrick Marti (Zuchwil) an: «Es kann ja nicht sein, dass wir die Strassenlaternen abstellen und gleichzeitig die Schaufenster weiter die ganze Nacht lang beleuchtet werden.»

