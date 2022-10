Blaues Kreuz eröffnet Brockenstube in Derendingen

Blaues Kreuz Neue Brockenstube in Derendingen: Verkauf von Occasionswaren ist voll im Trend In Derendingen eröffnet das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg Anfang Jahr eine neue Brockenstube. Andere Anbieter sehen keine Konkurrenz, es gebe genug Arbeit für alle. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 31.10.2022, 12.00 Uhr

Heike Eppler (Betriebsleiterin) und Roland Hauri (Leiter Bereich Integration und Betriebe) in der neuen Brocki. Carole Lauener

Es gibt noch viel zu tun, bis die Blaukreuz-«Brocki »an der Fabrikstrasse 8 in Derendingen im Januar die Tore für die Kundschaft öffnen kann. Im Eingangsbereich stapeln sich Kisten voller Bücher, zahlreiche Säcke, gefüllt mit DVDs stehen herum. In einer Ecke einige Velos, in einer andern ein paar Musikinstrumente.

Im Obergeschoss stehen Tische, Sofas, Betten, Stühle oder eine alte Uhr noch etwas verloren herum. Unzählige weitere Gegenstände aus zweiter Hand harren im Lager im Keller der Begutachtung, ob sie aussortiert, restauriert oder direkt verkauft werden können. Das fünfköpfige Team ist bereits seit Ende September vor Ort, trägt Gegenstände zusammen, sortiert sie aus und ordnet sie.

Das Lager des neuen Brocki in Derendingen. Carole Lauener

Die Waren kommen aus Hausräumungen oder von Privatpersonen. Weitere Warenspenden nimmt das Team gerne entgegen. Wenn auch die Räume im Moment noch leer und kahl sind, kann man sich gut ausmalen, wie die Occasionsgegenstände dereinst in den grossen, hellen Räumen schön präsentiert Käuferinnen und Käufer zum Erwerb animieren, die diesen neues Leben einhauchen wollen.

Corinne Schelbert (Mitarbeiterin Verkauf) sortiert die ankommenden Waren. Carole Lauener

Doch mit dem Sortieren und Ausstellen der Ware ist es nicht getan. Defekte Gegenstände werden geflickt, ausgebessert und wieder gebrauchsfertig gemacht. Sie erfahren ein sogenanntes «Upcycling». Die «Brocki» sucht noch Freiwillige, die Freude an solchen Restaurationsarbeiten haben und einen Teil ihrer Freizeit für einen sozialen Zweck zur Verfügung stellen würden. Ebenso sind kreative Leute für die künstlerische Ausgestaltung der Räume gefragt.

Man soll sich an diesem Ort wohlfühlen können

Heike Eppler, Leiterin der Brockenstube, hat schon konkrete Vorstellungen davon, wie sie die Verkaufsräume gestalten will. Die gelernte Dekorateurin erklärt ihr Konzept:

«Ich möchte etwas Flair hineinbringen.»

Eine Bücherecke, eine Kaffeeecke, vielleicht auch einen «Shop im Shop», wo Privatpersonen selber Produkte ausstellen und verkaufen können. Geplant ist auch eine Abteilung mit Werkzeuggegenständen, damit sich die männlichen Kunden verweilen können und sich nicht langweilen.

Noch steht einiges im Lager herum. Carole Lauener

Ebenfalls angedacht ist, sporadische Events durchzuführen. Es soll ein Ort der Begegnung sein, ein Ort, wo man gerne ist, meint Roland Hauri, Leiter des Bereichs Integration und Betriebe beim Blauen Kreuz. Als Schaufenster dienen sollen neben den Verkaufsräumlichkeiten vor Ort Auftritte in den sozialen Medien und auf tutti.ch.

Der Erlös wird im Kanton Solothurn bleiben

Das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg möchte mit dieser Brockenstube im Kanton Solothurn Fuss fassen. «Brocki»-Shops hat die Organisation bisher bereits in Bern und Thun. Ihr Leitsatz ist, Menschen mit einer Suchterkrankung zu unterstützen. Ein vorübergehender Arbeitseinsatz im Brockenhaus soll ihnen die Möglichkeit geben, sich wieder ins Arbeitsleben zu integrieren. Roland Hauri:

«Hier können sie Kompetenzen aufbauen, Stabilität und Selbstvertrauen erlangen.»

Der Erlös wird für die vielfältigen Angebote in den Bereichen Integration, Prävention und Beratung eingesetzt. Was in Derendingen erwirtschaftet wird, werde ausschliesslich für Projekte im Kanton Solothurn verwendet, betont Hauri.

Bereits ist allerlei Ware zu finden. Carole Lauener

Warenannahme: Freitags, 13 bis 19 Uhr, samstags 9 bis 13 Uhr oder auf telefonische Vereinbarung 032 681 44 44. Interessenten für ehrenamtliche Arbeiten können sich ebenfalls unter dieser Nummer melden.

Braucht es eine weitere Brockenstube?

Es gibt bereits einige Brockenhäuser in der Umgebung. Dennoch scheint für deren Betreiber eine weitere Brocki keine Konkurrenz darzustellen. «Es hat genug für alle», meint Tanja Henzi, Leiterin der Hiob Brockenstube in Bellach.

Sie ist überzeugt, dass solche Angebote Zukunft haben. Die Leute würden generell nachhaltiger einkaufen. Zudem würden sie wegen der Teuerung eher auf solch günstige Einkaufsmöglichkeiten zurückgreifen. Auch die Beschaffung der Waren sei kein Problem.

«Wir mussten schon Anfragen für Hausräumungen ablehnen, weil wir keinen Platz hatten.»

Marc Dutly von der Brocki der Heilsarmee in Luterbach fürchtet sich ebenfalls nicht vor der Konkurrenz. Secondhand sei heutzutage voll im Trend. Die Nachfrage sei gross und auch die Warenbeschaffung sei kein Problem.

In der privaten Brocante Biberist von Angela Böhlen und Arnoud van der Sman hat man erst recht keine Bedenken. Seine Brocante unterscheide sich etwas von den üblichen Brockenhäusern, begründet van der Sman. Er bezeichnet sein Geschäft als «Edelbrocki», eine Mischung zwischen einer herkömmlichen Brocki und einem Antiquitätenladen. Bei ihnen könne man auch wertvolle Raritäten finden. Er verweise die Kundschaft auch mal an eine andere Brocki, wenn sie bei ihm nicht fündig würde.

