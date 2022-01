Zuchwiler beschreibt Wanderwege auf La Palma

Wanderführer Viele Wanderungen gibt es nicht mehr: Wie der Vulkanausbruch auf La Palma dem Zuchwiler Martin Walter einen Strich durch die Rechnung macht Der Zuchwiler Martin Walther hat zwei Wanderführer für die kanarische Insel La Palma verfasst. Mit dem Vulkanausbruch im Herbst letzten Jahres sind sie einerseits teilweise Makulatur, andererseits geschichtlich interessant geworden. Christian Sutter Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Autor Martin Walther vor einem Bild von Maribel Santos Mendez, La Palma. Walther hat einen Wanderführer für La Palma verfasst. Hanspeter Bärtschi

Nur wo Du zu Fuss warst, warst Du wirklich – dieser Satz stammt als kerniges Zitat aus der Feder des passionierten Wanderers Walther. 2014 veröffentlichte er den ersten Wanderführer für La Palma, in dem 15 Wanderungen beschrieben werden.

2016 folgte der zweite Führer mit weiteren 15 Wanderungen. Als hätte es die Ironie des Schicksals vorhergesehen, existiert die allererste beschriebene Wanderung nicht mehr. Sie führt genau über den Gebirgszug der «Cumbre vieja», dort, wo der Vulkan ausbrach. Der Ausbruch ist inzwischen als beendet erklärt worden, Teile der Insel landschaftlich für immer verändert. Etwa die Hälfte der insgesamt 30 beschriebenen Wanderungen sind nicht mehr existent.

Im Bann der Insel

Walther landete 1999 erstmals auf der kanarischen Insel La Palma und verliebte sich sogleich in die abwechslungsreichen Landschaften. Der Kontrast der grünen Kieferwälder und der schwarzen Erde sei faszinierend, sagt er. Seine Zuneigung zur Insel geht auch aus den Wanderbeschreibungen hervor. Walther beschreibt jede Wanderung in Texten, jeweils unter Angabe der Ausgangspunkte, Anforderungen und dem Wegverlauf. Karten finden sich in den Führern keine. Seine Führer wurden auf der Insel gebraucht.

Der Ausbruch auf der «Cumbre vieja» fand in einem dicht besiedelten Gebiet statt. Etwa 3000 Häuser seien ganz verschwunden oder unter Asche begraben, so Walther. Probleme bereiteten auch die Wasserversorgung und fehlende Hauptverbindungswege, führt Walther weiter aus. In den über 20 Jahren seiner Kontakte zur Insel seien auch Freundschaften mit Einheimischen entstanden, so zum Beispiel mit der Künstlerin Maribel Santos Mendez.

Walther will jetzt helfen und persönliche Kontakte nutzen. Im letzten November zeigte er einen Spielfilm im «Capitol» in Solothurn, der auf La Palma gedreht wurde. Eingeladen waren Freunde und Bekannte. Anstelle eines Eintrittes wurde eine Kollekte eingezogen. Die Spende ging an die Organisation «World kitchen», die Strassenküchen einrichtete.

Wanderwege nicht an vorderster Stelle

Die Wiederherstellung der verschwundenen Wanderwege habe keine Priorität. «Es geht um die Grundversorgung und Wiederherstellung der wichtigsten Infrastruktur, namentlich der Strom-und Wasserversorgung», so Walther. Die Bevölkerung sei solidarisch und man lebe mit den Vulkanen, passe sich den Verhältnissen an.

Wann die nächste Reise nach La Palma stattfinden kann, weiss Walther nicht. Dies nicht nur mit Blick auf die aktuelle Lage auf der Insel, sondern auch auf die Pandemie. «Das Ankommen auf La Palma ist für mich immer wieder fast wie eine Rückkehr nach Hause», so Walther. Er hoffe, dass in naher Zukunft das Reisen wieder etwas einfacher werde.

Ob er seine Wanderführer einst überarbeiten und aktualisieren wird, kann Walther heute noch nicht sagen. Eine dritte Ausgabe als Zusammenfassung der noch intakten Wanderwege sei denkbar.

