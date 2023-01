Marc Huggenberger ist Gemeindepräsident in Feldbrunnen-St. Niklau

Gemeindepräsidium Marc Huggenberger steigt quer ein und übernimmt im Juli das Gemeindepräsidium in Feldbrunnen-St.Niklaus Die FDP ist die stärkste Partei in Feldbrunnen-St.Niklaus und Marc Huggenberger wurde parteiintern für die Nachfolge von Anita Panzer nominiert. Da sich niemand sonst meldete, ist er nun als einziger Kandidat still gewählt. Rahel Meier Jetzt kommentieren 30.01.2023, 18.36 Uhr

Marc Huggenberger, neu gewählt als Gemeindepräsident in Feldbrunnen-St.Niklaus. Zvg

Marc Huggenberger lebt seit 1974 in Feldbrunnen-St.Niklaus. Seit 2013 engagiert er sich für die FDP in der Werkkommission, seit 2017 ist er deren Aktuar. Auch an den Gemeindeversammlungen war er ein häufiger Gast. Trotzdem darf man ihn als Quereinsteiger bezeichnen, da er sich ausserhalb der Kommissionsarbeit bisher politisch nicht in der Gemeinde engagierte.

Huggenberger ist Betriebsökonom und wird in zwei Jahren pensioniert. Das habe, wie er auf Anfrage erklärt, durchaus auch dazu beigetragen, dass er sich der Wahl als Gemeindepräsident gestellt hat. «Ich bin mir durchaus bewusst, dass viel Arbeit auf mich zukommt.» Da seine Ehefrau einige Jahre jünger sei als er und demzufolge noch weiter arbeite, habe er Zeit, die er gerne für die Gemeinde aufwenden möchte und damit erst noch eine befriedigende Beschäftigung.

Feldbrunnen-St.Niklaus sei gut aufgestellt. In der Gemeinde würden sich genügend motivierte Personen finden, die in den Kommissionen und im Gemeinderat mitarbeiten. «Ich freue mich sehr darauf, die Gemeinde gemeinsam mit all diesen Leuten weiterzuentwickeln und sie weiter vorwärtszubringen.»

Einarbeitung beginnt schon ab März

Ab März möchte Marc Huggenberger bereits als Gast an den Gemeinderatssitzungen teilnehmen und sich so langsam einen Überblick verschaffen. Anita Panzer – die offiziell per 30. Juni abtritt – wird Huggenberger zudem auch zu weiteren Sitzungen einladen, um ihm den Amtsantritt zu vereinfachen.

«Die Übernahme des Gemeindepräsidiums ist für mich eine völlig neue Herausforderung», erklärt Huggenberger. Er freue sich auf die Aufgabe und darauf, dass er in der Gemeinde das Steuer übernehmen dürfe.

Die stille Wahl von Marc Huggenberger wird im Anzeiger publiziert. Erst nach Ablauf der dreitägigen Beschwerdefrist ist die Wahl dann auch offiziell.

