Langendorf: Richtprojekt Wohnen im Zentrum

«Vorwärts» In Langendorf wird gebaut, was die Kelle hergibt: Beim Gemeindeweiher ist eine weitere Überbauung mit 30 Wohnungen geplant Noch eine grosse Überbauung in Langendorf: Der Gemeinderat nahm von einem weiteren Bauvorhaben Kenntnis. So verändert sich die Gemeinde. Urs Byland Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alles anzeigen

Langendorf wird umgebaut. Das muss feststellen, wer sich für die Überbauungen interessiert, die in den nächsten Jahren geplant und in verschiedener Ausführungsreife ist. Nun soll es im Dorf am Jurasüdfuss, das lange vor sich hindämmerte, plötzlich vorwärtsgehen, getreu dem Dorfwappen, das einen weissen Kauz zeigt, sitzend auf einem Kanonenrohr mit der Aufschrift «Vorwärts». Gut möglich, dass die 2020 abgeschlossene Ortsplanungsrevision das Ihre dazu beiträgt.

Den Startschuss gab die Gemeinde selber mit der Schulraumerweiterung für gut 18 Millionen Franken. Schon lange in der Pipeline ist eine geplante Überbauung auf dem ehemaligen Deltaareal südlich vom Bahnhof. Die Überbauung soll am Ende über 200 Wohnungen anbieten.

Weiter nördlich soll an der Hauptachse (Weissensteinstrasse) das leer stehende Bauernhaus mit dem ehemaligen Restaurant A. Witmer ausgebaut werden. Zudem soll das Bauernhaus auf dem Areal Gesellschaft von einem futuristischen Wohnblock erhalten. Insgesamt sind 16 Wohnungen geplant. Weiter wurde kürzlich ein Gestaltungsplan einer Überbauung im Quartier Grünern mit gegen 40 Wohneinheiten im Gemeinderat diskutiert.

Richtprojekt für Überbauung vis-à-vis Restaurant National

Nun folgt bereits das nächste Bauvorhaben. Im Gemeinderat wurde ein Richtprojekt «Wohnen im Zentrum» für das Areal vom Gemeindeweiher bis zum Restaurant Frauchiger, gegenüber dem Restaurant National vorgestellt. Auch dieses Areal schliesst direkt an die Hauptachse in Langendorf an. Mit dem Richtprojekt sollte die Meinung im Gemeinderat abgeholt werden, bevor ein Gestaltungsplan erarbeitet wird. Betroffen sind drei Parzellen in der Grösse von insgesamt gut 3500 Quadratmetern, die im Besitz von zwei Parteien sind.

Das Richtprojekt zeigt drei Bauten. Jede Baute besteht aus zwei gleichen Baukörpern, die sich in verschiedenen Abständen ineinander verschneiden. Ähnlich einem Reissverschluss. Mit dieser Gestaltung könne die Form der Umgebung angepasst und auf die Parzellenbreite reagiert werden. Alle Wohnungen können nach Süden ausgerichtet werden.

Angaben zur Anzahl Wohnungen sind dem Richtprojekt nicht zu entnehmen. Es dürften gegen 35 Wohnungen plus drei Gewerberäumlichkeiten sein. In einer Einstellhalle befinden sich alle Parkplätze (zirka 48) inklusive der Besucherparkplätze.

Zonenvorschrift ausgereizt und noch etwas mehr

Das Areal liegt in der Kernzone von Langendorf, ein Gestaltungsplan ist Pflicht. Laut Zonenvorschrift müssen die Erdgeschosse entlang der Weissensteinstrasse so gestaltet werden, dass gewerbliche Nutzungen möglich sind. Die Eckwerte der Zonenvorschriften dürften mit diesem Projekt ausgereizt sein. Oder noch mehr: Die südliche Baute beim Gemeindeweiher soll nicht viergeschossig, wie das Zonenreglement maximal erlaubt, sondern gar fünfgeschossig ausgestaltet werden. Zudem soll es näher zum Gemeindeweiher gebaut werden dürfen als erlaubt.

Die Planungskommission unterstützt diese Begehren. Die Gebäudehöhen aller drei Bauten seien durch das abfallende Terrain praktisch gleich hoch, was der gesamten Bebauung «Ruhe» verleihe. Die südliche Baute hat mit dem Park beim Gemeindehaus einen direkten Bezug zu einem grösseren Freiraum. Durch die gewünschte Schaffung von Gewerbeflächen im Erdgeschoss komme ihm eine spezielle Bedeutung zu.

Dieser Bau nehme im Konzept verschiedene Funktionen ein und differenziere sich von den beiden anderen, was eine Akzentuierung durch seine Mehrhöhe erlaube, so die Argumentation der Planungskommission.

Der Gemeinderat hatte keine Einwände. «Das Näherbaurecht soll ebenfalls im Baubewilligungsverfahren festgelegt werden. Wir haben dieses in Aussicht gestellt», so Gemeindepräsident Hanspeter Berger.

Gehweg vom Gemeindeweiher nordwärts Geplant ist zudem im Westbereich der Überbauung «Wohnen im Zentrum» ein öffentlicher Gehweg vom Gemeindeweiher entlang des Wildbachs bis südlich der Liegenschaft Frauchiger, wo der Weg zur Weissensteinstrasse geführt würde. Die Revitalisierung des Wildbachs wurde auch mit dem Kanton besprochen. Sie umfasst die Sanierung der Bachsohle und die Herstellung einer Böschungssituation entlang des linken Bachufers. Letztere ermöglicht die Schaffung eines zugänglichen Bereichs zum Bach, konkret soll eine Treppe angelegt werden. Das Wasserbauprojekt wäre Sache der Einwohnergemeinde. (uby)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen