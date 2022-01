Frauen regieren von Riedholz bis Bettlach

Von Riedholz bis Bettlach Die Strasse der Gemeindepräsidentinnen Foto: Urs Byland Eine Hauptstrasse verbindet entlang des Jurasüdfusses die Gemeinden von Kantonsgrenze bis Kantonsgrenze, von Flumenthal bis Grenchen. Mit Ausnahme dieser beiden Orte werden alle anderen sechs Gemeinden von Frauen regiert. Peter Brotschi 0 Kommentare 07.01.2022, 05.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Entlang der Hauptstrasse reihen sich die Ortschaften der Amtei Solothurn-Lebern wie an einer Schnur aufhängt längs des Jurasüdfusses. Von Flumenthal bis Grenchen ist die «Kantonsstrasse», wie sie umgangssprachlich genannt wird, in Sachen Verkehr die Lebensader der Region. Offiziell heisst sie Hauptstrasse H5 und führt über 206 Kilometer von Lausanne nach Koblenz, verbindet also den Genfersee mit dem Rhein.

Seit den Gemeindewahlen dieses Jahres gibt es entlang dieser Verkehrsachse zusätzlich eine politische Verbindung zwischen den Ortschaften: Alle werden sie nämlich von Frauen «regiert». Von Riedholz bis Bettlach sitzen Frauen in den Gemeindepräsidien. Nur die beiden Endortschaften im Osten und Westen sind noch «Männerbastionen»: In Flumenthal residiert Christoph Heiniger und in Grenchen François Scheidegger. Auf der Berner Seite in Lengnau geht es aber gleich weiter mit einer Frau, dort hat Sandra Huber-Müller seit Anfang 2020 als erste Frau das Gemeindepräsidium inne. Gleiches gilt im Osten der Region, wo im bernischen Attiswil Iris Zumstein-Biedermann als Gemeindepräsidentin amtet.

Zurück ins Solothurnische: Schon im Wahljahr 2013 wurden im Leberberg sechs Frauen an die politische Spitze ihrer Gemeinden gewählt (siehe Kasten). Mit den diesjährigen Wahlen lösten nun Stefanie Ingold in Solothurn und Lea Schluep-Stüdeli in Bellach entlang der Kantonsstrasse die beiden letzten Präsidenten Kurt Fluri und Fritz Lehmann in ihren Ämtern ab.

Beginnen wir also vor Riedholz in Richtung Grenchen auf der «Strasse der Gemeindepräsidentinnen» zu fahren und gehen der Fragestellung nach, wie die neuen und die bereits erfahrenen Amtsinhaberinnen in den verantwortungsvollen politischen Job eingestiegen sind und wie sie damit umgehen, dass eine Exekutivpolitikerin es nicht allen recht machen kann. Zudem wollten wir wissen, ob sie schon Anfeindungen erlebt haben, die einem männlichen Amtsinhaber so wohl nicht passieren würden, und welches die grössten Herausforderungen im Amt sind.

Riedholz, Sandra Morstein: «Es war ein Sprung ins kalte Wasser»

Wenn rechts das schöne alte Gebäude des Restaurants zur Post auftaucht, dann befindet man sich in Riedholz. Dort hat die SP-Frau Sandra Morstein seit genau zwei Jahren das Zepter als Gemeindepräsidentin in der Hand. Dotiert ist es mit einem Pensum von 30 Prozent. Nach der überraschenden Demission von Vorgängerin Jasmine Huber zuerst interimistisch, seit der Wahl vom August 2020 definitiv.

«Es war ein Sprung ins kalte Wasser, eine Einführung ins Amt war aufgrund der kurzen Übergangszeit nicht möglich.», hält Sandra Morstein fest. Sie traute sich das Gemeindepräsidium dank ihrer guten Erfahrung zu und stellte sich mit Überzeugung zur Wahl. Ihre Ausbildung als diplomierte Betriebswirtschafterin (Uni), ihre Arbeit als Gemeinderätin sowie das über 30-jährige politische und ehrenamtliche Engagement haben ihr geholfen, die Fragestellungen «sachlich und besonnen» anzugehen.

Sandra Morstein kann akzeptieren, dass man es in ihrem Amt nicht allen recht machen kann. «Ich versuche jeweils, dies aus der Distanz zu betrachten und mich zu fragen, wie ich die bestimmte Situation oder Fragestellung als neutrale Person sehen würde. Es sei ihr wichtig, eine Linie zu haben. Ihre Entscheide und Handlungen seien jeweils gut überlegt, und sie könne dazu stehen. «Bei manchen Menschen scheint dies eine Rolle zu spielen und für manche scheint es ungewohnt zu sein, eine Frau in diesem Amt zu sehen», antwortet Sandra Morstein in Sachen Anfeindungen. «Es ist aber schwer zu sagen, ob es ausschlaggebend war, dass ich eine Frau bin.»

Eine der grössten Herausforderungen sei, wenn Menschen für ein Gespräch nicht zugänglich seien oder bestimmte Vorstellungen in sie als Person hineinprojizierten.

Feldbrunnen-St. Niklaus, Anita Panzer: «Vielleicht wird man als Frau manchmal nicht gleich ernst genommen»

Man hat immer noch das «Bipperlisi» zur linken Hand, wenn man von Riedholz in Feldbrunnen-St. Niklaus ankommt. Anita Panzer ist schon seit acht Jahren für die FDP mit einem 40-Prozent-Pensum im Amt, aber auch bei ihr war es ein Sprung ins kalte Wasser: 2013 wurde sie in den Gemeinderat gewählt und anschliessend gleich zur Präsidentin.

Ihre Affinität zur Kommunikation sei hilfreich, denn als Gemeindepräsidentin müsse man gerne mit Menschen kommunizieren und mit ihnen zusammen sein wollen. Die gute Vernetzung zum Kanton, die sie als Mediensprecherin der Kantonspolizei aufgebaut habe, seien beim Amtsantritt ebenfalls hilfreich gewesen. Sie kommuniziere mit allen und versuche zu erklären. Aber dennoch können man es nicht allen recht machen. «Ich habe meine Werte und vertrete diese, sodass ich mir im Spiegel immer selbst in die Augen sehen kann», sagt Anita Panzer. Und ein bisschen dicke Haut benötige man in diesem Amt auch.

Anfeindungen habe sie eigentlich keine erlebt, hält Anita Panzer fest: «Die Wertschätzung ist grundsätzlich gross. Vielleicht wird man als Frau manchmal nicht gleich ernst genommen, das schon.» Frauen hätten vielleicht manchmal einen weniger rauen Umgang, das strahle auch zurück. Die grösste Herausforderung ist für sie, das Image Feldbrunnens hochzuhalten und auch nach aussen zu zeigen, dass es in der Gemeinde nicht nur ums Geld geht. «Dafür setze ich mich ein.»

Solothurn, Stefanie Ingold: «Frauen erleben oft, dass ihnen die Kompetenz abgesprochen wird»

Rechtzeitig vor den dicken Mauern des Baseltors biegt die Hauptstrasse H5 nach rechts ab und wird zur Werkhofstrasse von Solothurn. Ganz in der Nähe befindet sich das Stadtpräsidium von Solothurn. Dort wurde per 1. November der langjährige FDP-Stadtpräsident Kurt Fluri von Stefanie Ingold (SP) im Vollzeitjob abgelöst.

Nur fünf Wochen vergingen zwischen dem zweiten Wahlgang und dem Amtsantritt. Sie bezeichnet es als einen Sprung ins lauwarme bis warme Wasser, da sie schon seit 28 Jahren beruflich in der Stadt verankert war. Sie habe auch zu vielen Personen in der Region Kontakt, weil sie aus dem Wasseramt stamme.

Als ehemalige Schulleiterin kenne sie die politischen Abläufe in der Stadt und die Verwaltung. «Mir ist es wichtig, dass die Menschen mich als verlässlich und klar wahrnehmen.» Wie Anita Panzer ist es auch für Stefanie Ingold von Bedeutung, am Abend in den Spiegel schauen zu können. Sie betont, dass sie mit konstruktiver Kritik gut umgehen kann.

Im Wahlkampf habe sie schon Anfeindungen erlebt, erklärt die neue Solothurner Stadtpräsidentin. «Frauen erleben oft, dass ihnen schlicht die Kompetenz abgesprochen wird, wenn keine andere Argumente mehr greifen. Als es bei mir kam, habe ich es mit einem Schulterzucken zur Kenntnis genommen.» Herausforderungen stellte sich gerade jetzt bei der Einarbeitung viele, doch «bei Herausforderungen lebe ich auf und packe sie an».

Bellach, Lea Schluep: «Es ist mir bewusst, dass man es nicht allen recht machen kann»

Gerade erst im Amt ist die zweite neue Gemeindepräsidentin: Lea Schluep hat für die FDP an Neujahr das 60-Prozent-Pensum als Gemeindepräsidentin in Bellach begonnen. Sie verfügt über einen gut gefüllten Rucksack in Sachen Kenntnisse über Bellach, da sie schon die Ausbildung auf der Gemeindeverwaltung absolviert hat.

Mit neun Jahren Arbeit auf der Verwaltung mit der selbstständigen Bearbeitung im Steuerwesen und Einwohnerkontrolle, Kreditoren und Protokollführung habe sie viel Erfahrungen sammeln können. Gleiches gelte mit ihrer Arbeit bei den Solothurner Wanderwegen und mit den vielen Einsätzen in Organisationskomitees.

«Es ist mir bewusst, dass man es nicht allen recht machen kann», sagt sie. «Schon im Gemeinderat gibt es Beschlüsse, welcher nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner gut finden.» Letztlich gehe es aber um die Sache, und man dürfe nicht alles persönlich nehmen. Die Frage betreffend Anfeindungen könne sie wohl erst in einem Jahr beantworten, hält Lea Schluep fest. Gleiches gelte für die anstehenden Herausforderungen.

Selzach, Silvia Spycher: «Bei den Arbeitszeiten ist eine grosse Flexibilität gefordert»

Auf der schnurgeraden Strasse geht es durch das Landwirtschaftsland von Bellach weiter nach Selzach. Wie Anita Panzer in Feldbrunnen-St. Niklaus amtet Parteikollegin Silvia Spycher bereits seit acht Jahren als Gemeindepräsidentin in «Säuze». Seit Jahrzehnten ist das dortige Gemeindepräsidium mit einem ein 50-Prozent-Pensum ausgestattet.

«Leider zu wenig», gibt Silvia Spycher zu verstehen. Bei ihrem Amtsantritt am 1. Oktober 2013 habe sie auf eine gute Unterstützung durch den Vorgänger Viktor Stüdeli und Gemeindeschreiber Christoph Brotschi zählen können. Zudem sei sie vor ihrer Wahl bereits seit 2001 in mehreren Kommissionen sowie im Gemeinderat tätig gewesen.

Silvia Spycher schreibt sich selbst eine hohe Sozialkompetenz und «ein gutes Gespür» zu, was bei der Amtsausübung hilfreich sei. Auf die Frage, wie sie damit umgehe, es nicht allen recht machen zu können, gibt Silvia Spycher eine kurze Antwort: «Unterschiedlich!» Die Selzacher Gemeindepräsidentin bejaht die Frage, ob sie schon Anfeindungen erlebt habe, die einem männlichen Amtsinhaber wohl kaum passiert wären. Die grössten Herausforderungen sind für die unregelmässigen Arbeitszeiten, da werde «eine grosse Flexibilität gefordert.»

Bettlach, Barbara Leibundgut: «Der Respekt vor der Privatsphäre ist bei einem Mann vielleicht grösser»

Wiederum geht es auf der Kantonsstrasse Richtung Westen weiter, vorbei am Selzacher Weiler Haag, bis man beim Hotel St. Urs und Viktor als markantes «Eingangstor» auf Bettlach trifft. Dort hat seit vielen Jahrzehnten die FDP das Sagen im Gemeindepräsidium.

Barbara Leibundgut konnte 2013 das Erbe von Vorgänger Hans Kübli antreten, amtet also gleich lange wie ihre Parteikolleginnen Anita Panzer und Silvia Spycher. Barbara Leibundgut profitierte beim Amtsantritt davon, dass sie schon viele Jahre lang im Gemeinderat war und als Schulleiterin arbeitete.

Als «oberste Bettlacherin» habe sie ähnliche Aufgabenstellungen wie im Gemeinderat und in der Schulleitung, nur sei im Gemeindepräsidium das Spektrum viel breiter. Sie habe bei Amtsantritt damit gerechnet, dass sich Leute melden, die nicht zufrieden sind. Und dass man von den Zufriedenen nichts höre. «Es ist aber gerade umgekehrt. Ich erhalte viel, viel mehr positive Rückmeldungen. Das tut gut, gerade auch, wenn es grosse Herausforderungen gibt.»

«Ich denke, der Respekt vor der Privatsphäre wäre bei einem Mann vielleicht grösser», sagt Barbara Leibundgut weiter. Sie verweist beispielsweise auf Telefonanrufe am Wochenende. Die meisten schwierigen Situationen in Sachen Anfeindungen habe sie seit Corona erlebt, dies aber abgesehen von der Gemeinderatssitzungen. Die grössten Herausforderungen seien im Moment die Ortsplanungsrevision mit den immer wieder wechselnden Anforderungen sowie personelle Engpässe auf der Verwaltung.

Der Club der Gemeindepräsidentinnen Die Bettlacher Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut verweist darauf, dass im Wahljahr 2013 sechs Frauen in der Region als Gemeindepräsidentinnen gewählt worden sind: Jasmine Huber (Riedholz), Anita Panzer (Feldbrunnen- St. Niklaus), Pascale von Roll (Balm bei Günsberg), Erika Pfeiffer (Lommiswil), Silvia Spycher (Selzach) und sie selbst in Bettlach. «Seither treffen wir uns regelmässig als Gemeindepräsidenten-Frauen-Club zu einem gemeinsamen Mittagessen und tauschen uns über Sorgen und Aufgaben, Erfolge und Gefreutes aus und unterstützen uns gegenseitig», sagt Barbara Leibundgut. Weitere Frauen seien dazugekommen, einige hätten ihr Amt abgegeben, geblieben sei aber der Teamgeist unter den Gemeindepräsidentinnen und der Zusammenhalt.

