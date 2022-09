Zu viel Lärmemmissionen bei den Schützen Aeschi

Verwaltungsgericht Weil sie nahe beieinander sind: Die Schützenhäuser Aeschi und Niederönz werden als eine Anlage behandelt Die Schiessanlagen von Aeschi (SO) und Niederönz (BE) liegen nur gerade 180 Meter auseinander. Die Lärmemissionen müssen deshalb zusammengezählt werden. Das zeigt ein neues Gerichtsurteil. Für die Schützen hat das Konsequenzen: Die Zahl der erlaubten Schüsse ist begrenzt worden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 28.09.2022, 05.00 Uhr

Das Schützenhaus Aeschi liegt direkt an der Kantonsgrenze. Hanspeter Bärtschi

Seit vielen Jahren besteht in Aeschi an der Luzernstrasse 71 eine 300-Meter-Schiessanlage, die durch den regionalen Schützenverein Aeschi genutzt wird. Seit vielen Jahren wird auch in der Berner Nachbargemeinde Niederönz auf einer 300-Meter-Schiessanlage geschossen. Die beiden Schiessanlagen liegen nur rund 180 Meter voneinander entfernt. Geschossen wird in beiden Anlagen in dieselbe Himmelsrichtung und mit den gleichen Waffen.

Zwei Kantone, zwei Anlagen also? Nicht ganz. Jedenfalls nicht aus Sicht der Verwaltung. Die Anlagen liegen so nahe beieinander, dass sie für die Juristen als eine Anlage gelten. Und das hat Folgen, vor allem wenn es um die Frage geht, wie viel Lärm erlaubt ist. Deshalb sind die Schützen von Aeschi vor Gericht gezogen. Doch der Reihe nach.

Nachdem ein Niederönzer Anwohner intervenierte, wurde 2015 ein Lärmsanierungsverfahren eröffnet. Dabei wurde festgehalten, dass die Lärmsituation beider Anlagen zwingend gemeinsam zu ermitteln sei. Die Federführung übernahm das Amt für Umwelt des Kantons Solothurn.

Erste Lärmmessungen wurden durchgeführt und als Folge koordinierten die beiden Schützenvereine ihre Schiesstage und in Aeschi wurden acht sogenannte Schiesstunnel eingebaut, mit denen die Lärmbelastung reduziert werden konnte. Trotz dieser Massnahmen lag die Lärmbelastung bei drei Liegenschaften im Kanton Solothurn weiterhin über dem Immissionsgrenzwert. Deshalb wurden Erleichterungen gewährt, wie sie Artikel 14 der Lärmschutzverordnung vorsieht.

Im Jahr 2021 erhielten die Regionalschützen Aeschi dann eine Sanierungsverfügung für ihre 300-Meter-Schiessanlage. Die in der Verfügung aufgelisteten Massnahmen sollten die Lärmemissionen für die Anwohner reduzieren und waren zu diesem Zeitpunkt bereits grösstenteils umgesetzt. Trotzdem waren die Schützen nicht einverstanden und legten Beschwerde beim Verwaltungsgericht ein.

Das Schützenhaus in Niederönz ist nur 180 Meter entfernt. Hanspeter Bärtschi

Vor der Intervention des Anwohners hatten die Behörden die Situation noch anders betrachtet: Die Beurteilung der Anlage erfolgte jeweils isoliert in den beiden Kantonen. Es gab keine gemeinsame Beurteilung der Anlagen.

1997 wurden – nach Lärmmessungen – bei der Anlage in Aeschi fünf Lärmschutzblenden montiert und der Lärm unter anderem dadurch vermindert. Auch im Kanton Bern wurden Lärmmessungen vorgenommen. Diese bescheinigten, dass die Anlage in Niederönz nicht sanierungsbedürftig, und demzufolge nach Lärmschutzverordnung konform sei.

Lärmbeurteilungspegel Berechnung ist genau definiert Lärmemissionen, die von Schiessanlagen ausgehen, werden mit einem sogenannten Lärmbeurteilungspegel ermittelt. Grundlage für die Berechnung bildet das jährliche Schiessprogramm der letzten drei Jahre. Mit einbezogen werden dabei unter anderem die auf der Anlage verwendeten Waffen und deren Munition, die Zahl der Schüsse und die Anzahl der jährlichen Schiesshalbtage. Die Schiesshalbtage an Sonn- und Feiertagen zählen übrigens dreifach. Mit betrieblichen Massnahmen wie der Änderung der Betriebszeiten kann die Störwirkung von Schiessanlagen reduziert werden. Die Reduktion und Optimierung des Schiessbetriebes beeinflussen die Werte und verringern damit den für die Betrachtung ziviler Schiessanlagen massgeblichen Beurteilungspegel.

Im Februar 2020 wurde sowohl im Kanton Solothurn als auch im Kanton Bern festgestellt, dass sich die Situation verbessert habe und dass die Lärm-Sanierung damit abgeschlossen sei. Die Unterlagen zur Sanierung wurden deshalb öffentlich aufgelegt.

Nach einer Intervention durch die Gemeinde Aeschi wurde die in der Verfügung auf 13'500 begrenzte Schusszahl auf 16'000 erhöht. Im September 2021 erliess der Kanton Solothurn dann die rechtskräftige Verfügung, mit der geregelt wird, wie der Schiessbetrieb künftig abgehalten werden kann.

Der regionale Schützenverein Aeschi war mit der Verfügung aber nicht einverstanden und erhob Beschwerde beim Verwaltungsgericht.

Die Kritikpunkte in Kürze es besteht eine rechtskräftige Sanierungsverfügung aus dem Jahr 1997, es sei kein Revisionsgrund ersichtlich

die Schiesstunnel würden in der Verfügung als verbindlich erklärt

die Lärmemissionen der beiden Anlagen würden zusammengezählt, die Pflichten der Sanierungsmassnahmen treffen dann aber den einzelnen Lärmverursacher, ohne dass dieser den Lärm des anderen beeinflussen könne

die Gesamtschusszahl sei ungleich auf die beiden Anlagen verteilt

Das Verwaltungsgericht macht in seinem Urteil klar, dass das Bundesgericht schon 2009 festgehalten habe, dass Sanierungserleichterungen bei einer Schiessanlage grundsätzlich nicht unwiderrufbar seien. Ebenso sei es richtig, dass die Beurteilung gesamtheitlich erfolgt sei und damit die Lärmemissionen beider Anlagen zusammengezählt worden seien.

Für den Vollzug des Umweltschutzrechtes seien die Kantone zuständig, weshalb die beiden Kantone jeweils eine eigene Verfügung für die beiden Schiessanlagen erstellt hätten. Diese seien jedoch zeitlich und inhaltlich koordiniert erfolgt.

Das Verwaltungsgericht geht in seinem Urteil auf alle Punkte ein. Speziell wird erwähnt, dass die jährliche Schusszahl auf der Anlage in Aeschi in den letzten Jahren nicht mehr erreicht wurde. Ebenso seien die jährlichen Schusszahlen in der Vergangenheit in Niederönz deutlich höher als in Aeschi, weshalb die Aufteilung (Aeschi: 16’000, Niederönz: 24’500) als richtig erscheine. Zudem würden die vom Lärm betroffenen Liegenschaften näher am Schiessstand in Aeschi liegen.

Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde abgelehnt und dem Schützenverein die Gerichtskosten von 1500 Franken auferlegt.

