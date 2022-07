Entwarnung wegen verunreinigtem Trinkwasser im Steinhof

Verunreinigung Entwarnung für den Steinhof: Wasser ist wieder bedenkenlos geniessbar Kurz vor acht Uhr haben die Energie- und Wasserwerke Herzogenbuchsee Entwarnung gegeben. Das Wasser kann im gesamten Versorgungsgebiet wieder bedenkenlos konsumiert werden. Rahel Meier Jetzt kommentieren 11.07.2022, 09.10 Uhr

Das Wasser ist wieder konsumierbar. KEYSTONE

Schrecksekunde am letzten Donnerstagmorgen: Im Trinkwasser der Wasserversorgung Herzogenbuchsee wurde eine bakterielle Verunreinigung festgestellt. Jetzt ist klar: Durch Starkregen gelangte verschmutztes Wasser ohne ausreichende natürliche Filtrierung in den Fassungsbereich des Grundwasserpumpwerks 1 in Hermiswil.