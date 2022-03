Verstorben Fritz Jörg – der ehemalige «Enge»-Wirt in Biberist – ist nicht mehr Im Alter von 81 Jahren ist Fritz Jörg Anfang Woche verstorben. 41 Jahre lang war er Gastgeber im Gasthof Enge in Biberist. Rahel Meier Jetzt kommentieren 25.03.2022, 15.34 Uhr

Fritz Jörg. zvg

Am vergangenen Montag verstarb Fritz Jörg, ehemaliger Wirt des Restaurant Enge in Biberist, in seinem 81. Lebensjahr. Bis 2019 ging Fritz Jörg seiner grossen Leidenschaft, der Gastronomie nach.

Fritz Jörg war gelernter Metzger und Metzgermeister, was auch in der Speisekarte der «Enge» immer wieder durchschimmerte. Beispielsweise im Herbst, wenn er für die Heso seinen weit herum bekannten «Suure Mocke» servierte. Aber auch in der Wildsaison war die «Enge» immer gut gefüllt.

Gerne sassen Fritz Jörg und seine Frau Annelis mit ihren Gästen in der «Enge» zusammen. Der Stammtisch war immer frei für Gäste, die Gesellschaft suchten und kurz auf ein Bier oder ein Glas Weisswein vorbeischauen wollten.

Die Zeit nach der Pensionierung war für Fritz Jörg nicht ganz einfach. Er genoss es, frei über seine Zeit bestimmen zu können. Nach 41 Jahren in der «Enge» vermisste er es aber auch, Gastgeber zu sein. Zusätzlich erkrankte er, und es folgte ein längerer Spitalaufenthalt unter Coronabedingungen.

Nun hat sich «sein Lebenskreis friedlich geschlossen», wie in der Todesanzeige der Familie nachzulesen ist. Fritz Jörg ­hinterlässt seine Frau Annelies und zwei erwachsene Kinder mit Familien.

