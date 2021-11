Luterbach feiert Band 10 zur Dorfgeschichte

Vernissage von neuer CD Von «Sugar Baby» bis zum Alpenfirn: Ein Konzertabend zeigte Luterbachs wunderbares, buntes Erbe Der Verein «Historisches Erbe Luterbach» feiert seinen neuen Band 10 «Von Kunst, Kultur und anderen Leidenschaften». Vernissage war in der reformierten Kirche. Angelika Schorre Jetzt kommentieren 28.11.2021, 18.00 Uhr

Michael Ochsenbein, Stephan Srsa und Rolf Weber moderieren die Buch- und CD-Vernissage in der reformierten Kirche Luterbach. Jose R. Martinez

In der Gemeinde Luterbach wurde mit viel Begeisterung und Einsatz erfolgreich geschürft. Geschürft nach grossen und kleinen kulturellen Kostbarkeiten und Urgestein. Was dem Verein «Historisches Erbe Luterbach» für seinen neuen Band 10 «Von Kunst, Kultur und anderen Leidenschaften» da im Sieb hängen blieb, ist mal mehr Kunst, mal mehr Leidenschaft: faszinierend bunt, vielfältig, überraschend. Das Schaffen vor allem der Musikerinnen und Musiker wurde – passend zum Buch – mit einer Doppel-CD gewürdigt, diese mit einem mitreissenden Konzert in der reformierten Kirche Luterbach am letzten Freitag aus der Taufe gehoben.

Durch das Programm führten die Vereinsmitglieder Gemeindepräsident Michael Ochsenbein, Pfarrer Rolf Weber und Stephan Srsa. Dies gut gelaunt und mit komödiantischem Talent. Das Publikum war bald einmal von den unterschiedlichsten Rhythmen und Stilrichtungen gepackt und liess sich von der leicht anarchisch anmutenden Abfolge der Darbietungen nicht stören, im Gegenteil.

So startete das Violinen-Ensemble Pizzicato mit «Let’s rock»; das Trio Gentile spielte zum ersten Mal mit Querflöte, Schlagzeug und Flügel einen Tango. «Zur Sache» kam der Katholische Kirchenchor St. Josef mit dem «Luterbacher Lied» (Satz: Liliane Fluri): Dort findet man Strumpf und Herz in Luterbach wieder. Die Band Stärne Vieri mit ihrem magischen Saxofon musste leider mit einem Stern weniger auftreten: Sie spielte auch im Gedenken an ihr verstorbenes Bandmitglied Simon Bernhard. Crown Kocher als die «Luterbacher Antwort auf die Solothurner Rockmusik» heizte mit Mr. Martin so richtig ein: «Sugar Baby», «Ich fange nie mehr was mit einer Schlampe an…»

Innig und berührend sang der Jodlerklub Bärgblume das Lied vom Senn, der unterm Sternenhimmel seinen späten Feierabend hat. - Aus gesundheitlichen Gründen musste sich der Solothurner Autor Christof Gasser für diesen Abend entschuldigen. Es wäre eine Lesung mit Texten, die Luterbach betreffen, vorgesehen gewesen.

Ein Kontrastprogramm von «Summermoonshine» bis «Cordonbleu»

Mit einer «Beichte» brachte Petra Gfeller alias Misurina das Publikum in bester Liedermacher-Manier mit ihrem «Gastro-Lied» zum Lachen: «Ich habe eine Schwäche, ich bin nicht tip im Topf.» Konzertpianistin und Sängerin Marija Eltrich – sie unterrichtet an der Musikschule Luterbach –bezauberte mit «When autumn leaves start to fall» und «Summermoonshine».

Das Kontrastprogramm lieferte «Krone»-Wirt Paul Flück mit seinem Song übers Cordonbleu, das «so fein schmeckt und so schön füllt». Da herrschte Chilbi im Saal… «Jetzt wird’s heiss», warnte dann Rolf Weber und sagte die Jack & the Jive Gang an, die mit Songs aus den fünfziger Jahren das Publikum mitriss.

Doch der Song von Nina Simone «Bye bye blackbird» setzte noch keinen Schlusspunkt. Alle Musikerinnen und Musiker wurden auf die Bühne gebeten, um ohne Probe gemeinsam das «Luterbacher Lied» zu singen. Was natürlich ein wunderbarer Abschluss des Konzertes war. «Das machen wir doch jetzt jedes Jahr», befanden die drei Moderatoren – und fanden keinen Widerspruch seitens des Publikums.

Band 10: «Von Kunst, Kultur und anderen Leidenschaften» Jose R. Martinez

Der Verein «Historisches Erbe Luterbach» hat sich zum Ziel gesetzt, dieses Erbe zu bewahren und der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Seit 2011 sind so zehn Bücher zu den unterschiedlichsten Themen erschienen: Von der Schulchronik über die Kirchengeschichte, Porträts, Landwirtschaft und Vereine bis Kunst und Kultur.

Die Doppel-CD und der Band «Von Kunst, Kultur und anderen Leidenschaften» sind einzeln oder im Paket erhältlich. Auf der Gemeindeverwaltung, unter michael.ochsenbein@luterbach.ch oder www.vhe-luterbach.ch.

