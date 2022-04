Verletzter Autofahrer Selbstunfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss in Bellach In der Nacht auf Donnerstag ereignete sich auf der Bielstrasse in Bellach ein Selbstunfall. Dabei verletzte sich der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Automobilist leicht. 07.04.2022, 12.15 Uhr

Das Auto wurde stark beschädigt. zvg / Kantonspolizei Solothurn

Am Donnerstag, 7. April, um zirka 00.30 Uhr, war ein Automobilist auf der Bielstrasse in Richtung Selzach unterwegs. In Bellach fuhr der unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende Lenker über den Kreisverkehrsplatz (Höhe Turbensaal), über eine Grünfläche und kollidierte im Anschluss mit einem Baum.