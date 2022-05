Vereinsleben «Mache, dass öppis goht»: Die Horriwiler Frauen geben Gas – seit 100 Jahren Im Dorf ist er tief verankert. Der Frauenverein blickt auf ereignisreiche Jahre – mit Höhen und Tiefen – zurück. Am 6. Mai steht das grosse Jubiläum an. Enya Kopp Jetzt kommentieren 02.05.2022, 05.00 Uhr

Der Vorstand des Frauenvereins Horriwil. v. l. n. r. : Patricia Tschol (Finanzen), Brigitte Abderhalden (Aktuarin), Anita Schwaller (Vizepräsidentin), Christine Tschol (Beisitzerin), Nicole Schnyder (Präsidentin) und Rosette Beglinger (Beisitzerin). zvg

Sie wollen im Dorf etwas bewirken. «Mache, as öppis goht» – dies setzt sich der Frauenverein Horriwil seit 100 Jahren zum Ziel. Mit seinen rund 800 Einwohnerinnen und Einwohnern ist das Dorf eher klein, und doch zählt der Frauenverein heute sagenhafte 107 Mitglieder. Somit ist er der aktuell grösste und zweitälteste Verein im Dorf. Einzig der Schützenverein ist älter.

Während dieser langen Zeit hat der Verein bereits Vieles bewirkt. Durch die Initiative der Frauen konnte beispielsweise das Seniorenkomitee ins Leben gerufen werden. Auch der Family-Träff hat seine Ursprünge im Frauenverein, dieser funktioniert heute selbstständig als eine Art Tochterverein. Die aktuelle Präsidentin Nicole Schnyder sagt:

«Der Frauenverein hinterliess seine Spuren im Dorf.»

Warum so viele Frauen in den Verein kommen, liegt wohl zum einen an der Art, wie sie Werbung für sich machen. Denn anders als andere Vereine setzten sie nicht auf Social Media, sondern auf Mund-zu-Mund-Propaganda. «Wir sprechen die Frauen direkt an, sonst würde niemand zu uns kommen», erklärt Anita Schwaller, Vizepräsidentin.

Doch nicht nur das aktive Ansprechen der Frauen gehört zum Geheimrezept. «Ein Tätigkeitsprogramm zu gestalten, das allen passt, ist nicht immer einfach», sagt Rosette Beglinger, Beisitzerin. Doch der Verein gebe sein Bestes. Die Kursteilnehmerinnen seien stets mit Freude nach Hause gegangen.

Das originale Protokollbuch von 1922 mit der Hauptaufgabe des Vereins. Enya Kopp

Doch nicht nur Kurse stehen auf dem Programm. Vor Corona habe es jährlich ein Spargelessen, einen Lottoabend und eine Vereinsreise, die Einblick in eine Firma bot, gegeben, erklärt Nicole Schnyder. «Die Pandemie hinterliess Spuren. Wir mussten lernen, rollend zu planen», sagt Schnyder weiter. Die Herausforderung, alle Richtlinien einhalten zu können und ein Programm auf die Beine zu stellen, das allen gefällt, sei schwierig gewesen.

Das Jubiläum als Neuanfang

Im Laufe der Jahre habe der Verein aber schon viele Herausforderungen meistern müssen. In den alten Protokollbüchern, welche alle noch vorhanden sind, findet sich zum Beispiel eine Umfrage aus dem Jahr 2007. Damals fragte man die Mitglieder, wie es mit dem Frauenverein weitergehen solle. Anlass dazu gaben wenige Anmeldungen zu den Vereinsreisen. Dies hatte zur Folge, dass der Car nicht gefüllt werden konnte.

Jubiläumsflyer. zvg

120 Exemplare wurden damals verteilt. Zurück kamen 18 schriftliche und 30 mündliche Rückmeldungen ohne einheitliches Veto. Nur in einem waren sich alle einig, der Frauenverein soll weiter bestehen. Heute ist man weit weg von einer solchen Abstimmung. Nicole Schnyder sagt:

«Wir haben eine gute Stimmung im Verein.»

Mit zuversichtlichem Blick schauen die Frauen nach vorne und auf das Jubiläum zu. Am 6. Mai feiern sie ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass werden sie auch ihre Geschichte etwas aufarbeiten und vermutlich die eine oder andere Anekdote aus der vergangenen Zeit erzählen.

