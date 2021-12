Verabschiedung Gemeinsam während 126 Jahren im Einsatz für die Gemeinde Hüniken An der Gemeindeversammlung Hüniken wurden verdiente Mitbürgerinnen und Mitbürger verabschiedet. Unter anderem Jürg Schibler, der als Gemeindepräsident zurücktrat und Cäsar Eberlin, der als Friedensrichter und Baukommissionspräsident verabschiedet wurde. Das Budget für 2022 wurde von den 28 anwesenden Stimmberechtigten einstimmig genehmigt. Rahel Meier 13.12.2021, 05.00 Uhr

Langjährige Funktionäre wurden in Hüniken verabschiedet. Rahel Meier

Der Gemeinderat Hüniken und der neu gewählte Gemeindepräsident Thomas Frey sind seit wenig mehr als 100 Tagen im Amt. An seiner ersten Gemeindeversammlung musste Frey ein Budget mit einem Aufwandüberschuss von 55’450 Franken präsentieren. Dies bei einem Gesamtaufwand von 683’505 Franken und einem Gesamtertrag von 6270’965 Franken. «Der Steuerfuss bleibt bei 120 Prozent und auch die Gebühren bleiben unverändert», so Frey. Obwohl das Budget besser sei als im letzten Jahr, liege es leider immer noch im negativen Bereich. «Das Eigenkapital wird weiter sinken.»

Veränderungen zum Vorjahr sind gering

Finanzverwalter Daniel Amacher präsentierte danach das Budget. Abweichungen sind bei der Bildung (- 6830 Franken) zu sehen. Dies unter anderem, weil die Beiträge an die Regionalschule äusseres Wasseramt und an die Oberstufe Wasseramt Ost leicht angestiegen sind.

In der Funktion Steuern und Finanzen wird mit einer Besserstellung gegenüber dem Budget 2021 gerechnet. Es sind Steuereinnahmen in Höhe von 450’440 Franken budgetiert, was dem Wert des Vorjahresbudgets entspricht. Aus dem Finanz- und Lastenausgleich sind 59’600 Franken zu erwarten, was einer Zunahme gegenüber dem Vorjahreswert von 34’900 Franken entspricht.

Abfallgebühren müssen wohl bald erhöht werden

Für den Unterhalt der Flurwege sind 10'000 Franken budgetiert. Im Bereich Spezialfinanzierung Wasserversorgung sollen im kommenden Jahr alle Wasseruhren ersetzt werden. Dieser Aufwand wurde mit 14'000 Franken budgetiert. Für den Unterhalt und die Revision der Hydranten wurde ein Betrag von 4150 Franken budgetiert. Die Wasserversorgung schliesst mit einem Aufwandüberschuss von 7150 Franken ab. Bei der Abwasserbeseitigung wird mit einer Einlage in das Eigenkapital der Spezialfinanzierung von 14’000 Franken gerechnet.

Die Spezialfinanzierung Abfall schliesst mit einer Entnahme aus dem Eigenkapital von 2315 Franken ab. Thomas Frey ergänzte die Ausführungen: «Die Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung weist keine Reserven mehr auf und die Gebühren müssen auf das Jahr 2023 voraussichtlich angepasst werden».

Die 28 anwesenden Stimmberechtigten genehmigten das Budget einstimmig. Auch das revidierte Bestattungsreglement und der neue Vertrag der Friedhofgemeinde Aeschi wurde genehmigt.

Plötzlich wurde im Dorf ganz viel gebaut

Walter Gloor, Cäsar Eberlin und Daniel Wodey. zvg

«Hüniken ist seit diesem Jahr im Ranking der Kleinstgemeinden vom 4. auf den 2. Platz aufgestiegen. Ob gross oder klein, die Aufgaben sind vielfältig und müssen erledigt werden», meinte Thomas Frey im Traktandum Verabschiedungen.

«Dafür braucht es Menschen, die sich persönlich in und für die Gemeinde engagieren. Und das für ein sehr bescheidenes Entgelt. Persönlich finde ich die Situation in Hüniken lobenswert. Viele grössere Gemeinden haben Mühe, ihre Ämter zu besetzen.»

Frey begann die Verabschiedungen mit Daniel Wodey, der 17 Jahre Mitglied der Baukommission war und sich unter anderem stark für die Erschliessung mit Glasfaser engagierte. Als zweiter war Walter Gloor an der Reihe, der 24 Jahre in der Baukommission tätig war. Dabei tat er laut Frey speziell viel für die Identifizierung der Neophyten und die Förderung der Bioversität.

Charakter des Dorfes blieb erhalten

Cäsar Eberlin war 24 Jahre lang Friedensrichter. In all diesen Jahren musste er sein Amt allerdings nicht ein Mal ausüben. Anders war es bei der Tätigkeit in der Baukommission, die sich in den 28 Jahren stark veränderte.

«In deiner Amtsperiode hat sich die Bevölkerung verdoppelt und die Bautätigkeit war rege. Dein Ansinnen, dass das Dorf seinen Charakter behalten soll ist lobenswert und zu würdigen».

Hüniken sei heute immer noch Hüniken und das Dorfbild ist über alles gesehen absolut in Ordnung.

Wechsel in der Gemeindeverwaltung und im Gemeinderat

Katrin Berger, Jürg Schibler und Heidi Müller. zvg

Heidi Müller wurde für ihr Engagement in der Gemeindeverwaltung gelobt. Neun Jahre lang war sie die Anlaufstelle für die Einwohner und sie wird sich weiterhin noch für das Wahlbüro zur Verfügung stellen. Auch Kathrin Berger wurde verabschiedet. Sie amtete 12 Jahre lang als Gemeinderätin und in den letzten vier Jahren auch als Inventurbeamtin.

Last, but not least

Als letzter wurde auch Jürg Schibler nach vorne gebeten. 20 Jahre war er Ersatzgemeinderat, vier Jahre Gemeinderat und 12 Jahre Gemeindepräsident. «Besonders beachtenswert fand ich, dass Du auch am Schluss deiner Amtszeit noch äusserst motiviert am Werk warst. Hüniken hat sich in deiner Amtszeit stark entwickelt obwohl wir auch heute noch eine Kleinstgemeinde sind», meinte Frey.

«In der langen Zeit hast Du in Hüniken ‹Fussabdrücke› hinterlassen, die auch in der Zukunft sichtbar sein werden. Dies meine ich im positiven Sinn und einzelne Projekte herauszupicken wären der Gesamtsicht nicht gerecht.»

Alle Funktionäre wurden mit viel Applaus verabschiedet. Schibler durfte zusätzlich eine Standig Ovation entgegennehmen. Er bedankte sich für die schöne und erfüllende Zeit. «Der neue Gemeinderat hat sich bestens eingearbeitet. Ich darf künftig unbesorgt einfach nur noch konsumieren.»