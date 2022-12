Der erste Schritt zur Fusion Lüterswil-Gächliwil mit Buchegg

Urnengang Der erste Schritt zur Gemeindefusion Lüterswil-Gächliwil und Buchegg: An der Gemeindeversammlung fällt der Entscheid Lüterswil-Gächliwil und Buchegg haben den Fusionsprozess letzten Frühling angestossen. An der Gemeindeversammlung muss auf das Geschäft eingetreten werden, damit an der Urne entschieden werden kann. Rahel Meier Jetzt kommentieren 05.12.2022, 14.30 Uhr

Gibt es ab 1. Januar 2024 eine neue Ortstafel im Bucheggberg? Fotomontage: Christoph Krummenacher

Es waren die Einwohnerinnen und Einwohner aus Lüterswil-Gächliwil, die sich die Fusion mit einer Nachbargemeinde wünschten. Mit einer Motion zwangen sie den Gemeinderat dazu, sich des Themas anzunehmen und entschieden sich schliesslich deutlich für die Gemeinde Buchegg.

Seit letzten April ist nun eine gemeinsame Arbeitsgruppe daran, Fakten zusammenzutragen und die Grundlagen für die Fusion vorzubereiten. Die Bevölkerung wird immer wieder über Newsletter oder Mitteilungen im «Azeiger» über die Arbeiten informiert.

Es ist die Woche der Entscheidungen

An den Gemeindeversammlungen soll nun darüber entschieden werden, ob die Fusion auch an die Urne kommt. Die Gemeindeversammlung in Lüterswil-Gächliwil ist am Mittwoch, jene in Buchegg am Donnerstag. Die Urnenabstimmung ist für den 18. Juni 2023 angesetzt. Die fusionierte Gemeinde würde am 1. Januar 2024 starten.

Die Arbeitsgruppe hat relativ schnell festgestellt, dass die beiden Gemeinden nicht nur die gemeinsame Grenze verbindet. Lüterswil-Gächliwil passt mit seiner Grösse zu den heutigen zehn Ortsteilen Bucheggs. Die beiden Gemeinden sind ab dem neuen Jahr in einer gemeinsamen Wasserversorgung organisiert und beide haben ein eigenes Glasfasernetz, das von einer gemeinsamen Gesellschaft betrieben wird. Von Vorteil ist sicher auch, dass beide Gemeindeverwaltungen dieselbe Software nützen.

Immer ein Thema: Es braucht insgesamt weniger Funktionäre

Als Vorteil sieht die Arbeitsgruppe auch die Tatsache, dass nach einer Fusion weniger Behördenmitglieder und Funktionäre zu wählen sind. In der Verwaltung der Gemeinden würden die Anforderungen zwar ansteigen, gleichzeitig sei dies aber auch eine Chance, indem künftig die Aufgaben auf mehr Schultern verteilt werden könnten.

Unterschiede gibt es zum Teil in der Zugehörigkeit zu den Kirchgemeinden, in der Abwasserentsorgung und -reinigung und beim Strom. Die Feuerwehren bleiben vorderhand so erhalten, wie sie heute funktionieren. Die Bürgergemeinden sind von der Fusion nicht betroffen und bleiben eigenständig.

Viele Details sind bereits geklärt

Gemeinsam mit dem zuständigen Juristen im Amt für Gemeinden wurden bereits die ersten Details für die Zeit nach der Fusion geklärt. So werden den Einwohnerinnen und Einwohnern von Lüterswil-Gächliwil für den Rest der laufenden Legislatur gesicherte Sitze im Gemeinderat und in den Kommissionen zugesprochen. Mit der neuen Legislatur entfällt diese Spezialregelung und Lüterswil-Gächliwil wird wie jeder andere der Ortsteile in Buchegg behandelt.

Bereits liegt auch ein gemeinsamer Finanzplan vor. Dieser geht davon aus, dass die fusionierte Gemeinde in den kommenden Jahren Aufwandüberschüsse schreiben würde. Trotzdem wird für die Jahre 2024, 2025 und 2026 ein Steuerfuss von 110 Prozent vorgeschlagen. Beide Gemeinden haben heute ein solides Eigenkapital, das angezehrt, aber nicht aufgebraucht würde.

Buchegg ist in einer guten Situation

Verena Meyer (Gemeindepräsidentin Buchegg) ist guter Dinge:

«Wir hoffen, dass es in beiden Gemeinden an der Gemeindeversammlung eine Mehrheit für Eintreten gibt. Wir haben bereits viel Arbeit für die Fusion geleistet.»

In den Dörfern gebe es ebenso viele Stimmen für und gegen die Fusion, wie es auch Argumente für und gegen die Fusion gebe.

Buchegg befinde sich heute in einer guten Situation und könne ein weiteres Dorf problemlos aufnehmen. Meyer: «Wir wissen heute auch, wo wir uns noch verbessern können.» So habe man im Unwettersommer 2021 beispielsweise erkannt, dass der Gemeindearbeiter Unterstützung brauche. Die Zusammenarbeit mit den Leuten vor Ort funktioniere sehr gut. Aber das heutige Pensum von rund 35 Prozent sei einfach zu klein. Dieses Thema müsse Buchegg angehen. Unabhängig davon, ob man fusioniert oder nicht.

