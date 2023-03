Hüniken: Einwohner- und Bürgergemeinde fusionieren

Urnenabstimmung Die Zustimmung ist überaus deutlich: Hüniken wird zur Einheitsgemeinde Einwohner- und Bürgergemeinde Hüniken fusionieren per. 1. Januar 2024 zur Einheitsgemeinde. Die Zustimmung der Stimmberechtigten liegt bei über 90 Prozent. Rahel Meier Jetzt kommentieren 12.03.2023, 12.45 Uhr

Die Bürgergemeinde findet keine Funktionäre mehr. Die Fusion zur Einheitsgemeinde ist der logische Schluss. Rahel Meier

Das Resultat ist deutlich. 24 der 25 stimmberechtigten Hüniker Bürgerinnen und Bürger gingen an die Urne - was einer Wahlbeteiligung von 96 Prozent entspricht. 22 der Stimmberechtigten legten ein Ja in die Urne, zwei ein Nein. Das heisst konkret, dass die Zustimmung zur Fusion mit der Einwohnergemeinde bei 91,66 Prozent liegt.

Ebenso klar haben die Einwohnerinnen und Einwohner Ja gesagt. Die Stimmbeteiligung lag hier bei 56,41 Prozent. 63 Personen legten ein Ja in die Urne und nur gerade 3 Personen sagten Nein zur Fusion.

Einfacher, wenn alle dahinter stehen

Sowohl die Verantwortlichen der Einwohner- als auch der Bürgergemeinde sind froh, dass das Resultat so deutlich ausgefallen ist. Bürgergemeindepräsident Konrad Stampfli erklärt auf Anfrage:

«Es war der richtige Zeitpunkt und die Idee stimmt für die meisten Hünikerinnen und Hüniker. Das macht die Auflösung für uns sicher einfacher.»

Denn: Die Anfrage, ob eine Fusion zur Einheitsgemeinde eine Option wäre, kam vonseiten der Bürgergemeinde. Mit 25 stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger, die zudem - wie es Stampfli ausdrückt - «eher überaltert» sind, wurde es immer schwieriger, Funktionäre zu finden. Auch Konrad Stampfli wollte sein Amt bereits abgeben - hat dann aber noch eine Legislatur weitergemacht.

Die Fusion zur Einheitsgemeinde soll bereits per 1. Januar 2024 vollzogen werden. «Wir haben schon noch einiges an Arbeit vor uns», ist sich Vizegemeindepräsident Roman Gerber bewusst. Man habe aber bereits Vorgespräche mit dem Amt für Gemeinden geführt und wisse, was zu tun sei. Alle neuen Reglemente und die neue Gemeindeordnung sollten bis zur Budgetgemeindeversammlung im Dezember vorliegen und dann von den Stimmberechtigten genehmigt werden.

Ein Punkt wird zwischen Bürger- und Einwohnergemeinde sicher noch intensiv diskutiert. Da die Einwohnergemeinde neu für den Wald zuständig ist, könnte neu eine Forstkommission geschaffen werden.

