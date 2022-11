Unterramsern Weihnachtsausstellung in der Alten Brennerei: Ein Kunsthighlight auf dem Lande – kein Supermarkt In der Alten Brennerei in Unterramsern sind in der Weihnachtsausstellung über 100 Werke von rund 30 Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Ein Vergleich mit dem Kunstsupermarkt in der Stadt drängt sich auf. Urs Byland Jetzt kommentieren 30.11.2022, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Glasbilder von Simon Berger und Skulpturen von Heiko Schütz. Urs Byland

In der Stadt feiert man den Kunstsupermarkt. In der Alten Brennerei in Unterramsern heisst es Weihnachtsausstellung. Das ist aber nicht der einzige Unterschied.

In der Stadt erlebe man die Monotonie der «am Laufband gefertigten» Bilder, so Galerist Tom Gantner, die in Kisten ausgestellt sind, in denen man wühlen kann. Ganz anders in Unterramsern. Gefeiert wird dort eine eindrückliche Vielfalt der Formen. Mobile Kunstmaschinen von Jean Tinguely treffen auf einen Kaktus aus Blech (in heissem Zustand mit Druckluft geformt) von Rudolf Tschudin.

Bilder der in Solothurn lebenden Künstlerin Manu Wurch hängen neben einer Nana-Figur von Niki de Saint Phalle. Kleine Bronzefiguren von Steff Lüthi sind im gleichen Raum ausgestellt wie eine der frühen Holzskulpturen von Schang Hutter. Zu sehen ist ein monumentales Gemälde von Rudolf Butz. Und zu sehen ist ebenso ein gewaltiges Glasbild von Simon Berger. Dieser verwendet statt Pinsel den Hammer und «malt» hämmernd Gesichter oder dreidimensionale Kugeln.

Niki de Saint Phalle (rechts) und Manu Wurch Urs Byland

Ein spezielles Bild kann von Alfred Hofkunst erworben werden. Er starb 2004 und wurde bekannt für die Gestaltung der Swatch-«Gemüseuhren» «Gu(h)rke», «Verdu(h)ra» und «Bonju(h)r». Auf der Rückseite des Bildes hat Hofkunst mit Bleistift geschrieben: «Dies ist mein letztes Bild …» Bald darauf sollte der schwerkranke Künstler sterben. Der Versuch, mit Ölfarbe einen Bauchnabel zu malen, sei ihm misslungen. «Die Farbe trocknete zu schnell.»

In Unterramsern sind auch hochpreisige Werke zu sehen

Diese und viele andere Geschichten weiss Galerist Tom Gantner zu erzählen, der die Galerie mit den fünf Ausstellungsräumen (sowie Nebenräumlichkeiten im Sommer) zusammen mit Alfred Maienfisch schon seit zwölf Jahren in der ländlichen Idylle von Unterramsern betreibt.

Rund 100 Werke sind anlässlich der diesjährigen Weihnachtsausstellung in der Alten Brennerei ausgestellt. Alles Künstlerinnen und Künstler, die mit der Galerie zusammenarbeiten und die zwei, drei Werke für die Ausstellung vorbeibringen. Daneben sind etliche Werke von verstorbenen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.

Blick in einen Ausstellungsraum. Urs Byland

Lockt der Supermarkt in der Stadt mit 99er-Preisen, ist es in Unterramsern die Spanne der Preise von 1000 bis 100'000 Franken. Angesprochen auf die teils hohen Preise von den im Kunstmarkt bekannten Künstlerinnen und Künstlern, wiederholt sich Tom Gantner immer wieder: «Es ist ein Original. Das gibt's nicht mehr.»

Natürlich braucht es in Unterramsern ein Sicherheitsdispositiv. Aber auch die Nachbarn haben ein wachsames Auge auf ihr kulturelles Highlight im Dorf. Die Ausstellung startet am Freitagabend, 2. Dezember, um 18 Uhr mit der Vernissage und dauert bis 18. Dezember.

Hinweis Öffnungszeiten: Freitag 18–20 Uhr, Samstag und Sonntag 14–18 Uhr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen