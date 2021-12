Unterramsern: Solaranlage für das alte Schulhaus?

Gemeindeversammlung Unterramsern will Vorbild sein: Mit der Dachsanierung soll auch noch gleich eine Solaranlage erstellt werden Der Kredit für die Dachsanierung des alten Schulhauses Unterramsern wurde vor einem Jahr bereits gesprochen. Im nächsten halben Jahr soll die Sanierung nun angegangen werden. An der Gemeindeversammlung wurde über eine Solaranlage diskutiert. Rahel Meier Jetzt kommentieren 10.12.2021, 10.15 Uhr

Das Dach soll in der ersten Hälfte des nächsten Jahres saniert werden. Voraussichtlich wird zudem eine Solaranlage aufgebracht. Hanspeter Bärtschi

Im Dezember 2020 wurde ein Kredit von 161'000 Franken für die Sanierung des Daches der alten Schulhauses in Unterramsern gesprochen. «Wir haben an dieser Versammlung auch über eine Solaranlage gesprochen. Ich gebe aber zu, das war mir nicht mehr präsent, als es um die Einladung zur heutigen Versammlung ging», entschuldigte sich Gemeindepräsident Markus Menth bei den 22 anwesenden Stimmberechtigten. «Da das Geschäft heute nicht traktandiert ist, können wir auch nicht offiziell darüber abstimmen.» Aber diskutieren könne man trotzdem, so Menth.