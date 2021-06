Unterramsern: Der reiche Teamplayer

Gemeindeversammlung Der reiche Teamplayer: Unterramsern beteiligt sich an Badi-Sanierung Die Gemeindeversammlung Unterramsern genehmigt eine positive Rechnung und den Beitritt zur Wasserversorgung Mittlerer Bucheggberg. Hans Peter Schläfli 17.06.2021, 14.56 Uhr

Unterramsern steht finanziell gut da.

Felix Gerber

«Unterramsern ist ein Dorf, in welchem man sich noch kennt und bereit ist, seinen Teil am öffentlichen Leben zu leisten», schreibt der ehemalige Gemeindepräsident Hanspeter Ziegler auf der Homepage der Einwohnergemeinde. Die Rechnungsgemeindeversammlung war ein gutes Beispiel dafür. Der aktuelle Gemeindepräsident Markus Menth durfte 25 Stimmberechtigte im Restaurant Pflug begrüssen, was bei einer Einwohnerzahl von 220 eine beachtliche Quote ist.