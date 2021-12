Lebern / Bucheggberg / Wasseramt: Was war 2021

Unterleberberg/Bucheggberg/Wasseramt Jahresrückblick: Die Wahl der Gemeindebehörden prägte das Jahr 2021 Die Gemeindewahlen, insbesondere die Wahlen in die Gemeindepräsidien produzierten viel Stoff für Schlammschlachten. Schlamm gab's auch nach Unwettern und nach einem Wasserleitungsbruch. Urs Byland / Rahel Meier Jetzt kommentieren 27.12.2021, 16.00 Uhr

Am Ende hatte Roger Spichiger (links) die Nase vorne. Hier gratuliert ihm der ehemalige Gemeindepräsident Kuno Tschumi. Hanspeter Bärtschi

Knapp zwei Wochen vor der Wahl des Gemeindepräsidiums in Derendingen liess Kantons- und Gemeinderat Markus Baumann die Bombe platzen. Der ­«wilde» SP-Kandidat bezichtigte den von der SP Derendingen ordentlich nominierten Roger Spichiger des Amtsmissbrauchs. Spichiger habe wiederholt persönliche Wahlwerbung auf Kosten der Einwohnergemeinde Derendingen dem «Azeiger» beigelegt.

Spichiger war tatsächlich ein Lapsus unterlaufen, den er sofort korrigierte. Das Volk liess den gemütlichen Bauverwalter der Gemeinde nicht in Stich und wählte ihn haushoch zum Gemeindepräsidenten. Die Aktion wurde zum Bumerang für Markus Baumann. Er verlor sowohl das Kantonsrats- als auch das Gemeinderatsamt.

Die neue Gemeindepräsidentin Marlise Tüscher (rechts) übernimmt von der bisherigen Rita Mosimann. Hanspeter Bärtschi

Bis zum bitteren Ende ging die 75-jährige Rita Mosimann. Sie regierte Biezwil seit 2006, und wollte es noch einmal wissen. Aber die Einwohnerinnen und Einwohner hatten keine Lust mehr. Sie verweigerten ihrer Gemeindepräsidentin bereits den erneuten Einzug in den Gemeinderat. Mosimann liess sich davon nicht beirren. Im neu gewählten Gemeinderat seien nur noch Biezwiler Bürger vertreten, erklärte sie. Sie kandidiere deshalb nochmals fürs Gemeindepräsidium als Vertreterin der Einwohnerinnen und Einwohner, wie sie begründete. Aber sie verlor erneut klar. Das Rennen machte die 45-jährige Marlise Tüscher. Sie wurde schon an den Gemeinderatswahlen als einzige Bisherige wiedergewählt.

Subingens Gemeindepräsident Hans Ruedi Ingold. Tom Ulrich

Auch in Subingen wurde der bisherige Gemeindepräsident herausgefordert. Sein Konkurrent Andreas Zimmermann konnte mit seinem Stimmenanteil von rund 40 Prozent einen Achtungserfolg gegen Hans Ruedi Ingold, seit 1997 Gemeindepräsident, erzielen.

Jeannette Baumgartner (rechts) übergibt in Bolken den Gemeindeschlüssel an den neuen Gemeindepräsidenten Patrick Meier (links). José R. Martinez

Dieser Achtungserfolg blieb Fritz Zaugg in Bolken verwehrt, wo eine Nachfolge für Jeannette Baumgartner gesucht wurde. Der Gemeinderat hatte gegen den Quereinsteiger und scheidenden Feuerwehrkommandanten Patrick Meier keine Chance. Meier gewann die Wahl haushoch.

Ein glücklicher Martin Willi (rechts) zusammen mit dem ehemaligen Gemeindepräsidenten Stefan Schluep. Hanspeter Bärtschi

Zwischentöne waren auch im Wahlkampf ums Gemeindepräsidium in Schnottwil zu vernehmen. Dort demissionierte überraschend Stefan Schluep. Mit Martin Willi kandidierte ein früherer Gemeindepräsident, der unter anderem antrat, damit weiterhin ein Bürger von Schnottwil das Gemeindepräsidium führt, denn der Einwohnerrat tagt gleichzeitig als Bürgerrat. Seine Konkurrentin Ursula Brüllhardt war keine Bürgerin von Schnottwil und hatte das Nachsehen. Ihr fehlten letztlich 17 Stimmen zum Sieg.

Der neue Gemeindepräsident von Horriwil: Attila Lardori gewinnt haushoch. Urs Byland

Die letzte Gemeindepräsidiumswahl in diesem Jahr fand in Horriwil statt. Attila Lardori triumphierte über den bereits halbwegs abgesetzten Gemeindepräsidenten Martin Rüfenacht, der vom eigenen Gemeinderat wegen diverser angeblichen Verfehlungen kaltgestellt wurde. Dazu laufen nach wie vor zwei Verfahren.

Visualisierung: So könnte sich Attisholz Nord in nicht allzuferner Zukunft präsentieren. Zvg

In der Region befinden sich drei grosse Industriebrachen, die eine Umnutzung erfahren. Weit fortgeschritten ist die Umnutzung auf dem früheren Sulzerareal in Zuchwil. Hier entsteht das an der Aare gelegene Quartier Riverside. Im gewerblichen Teil sollen die bestehenden Firmen in der grossen Halle und den angrenzenden Gebäuden prominenten Zuwachs erfahren. Bouygues Energies & Services und ihre eigenständige Marke Helion planen einen Neubau. Daneben sind die fünf Gebäude der ersten Etappe der Wohnbauten mit 140 Wohnungen in Bau oder bereits bewohnbar. Eine zweite Etappe soll bereits im nächsten Jahr gestartet werden.

2,5 Kilometer nordöstlich haben die Investoren mit ihrem ehemaligen Industrieareal Attisholz Nord in Riedholz allen Grund zur Freude. Der Regierungsrat genehmigte die Nutzungsplanung. Bald folgt ein erster Gestaltungsplan für eine erste Bauetappe. Daneben pulsiert aber das Leben im Areal dank Zwischennutzungen. Zwischennutzungen beleben auch das Papieri-Areal in Biberist. Dort wird mit dem geplanten Abriss von mehreren Gebäuden Platz geschaffen für künftige Nutzungen.

Das Blumenhaus Buchegg. Oliver Menge

Im November wird publik, dass das Blumenhaus Buchegg sein Sonderschulangebot verlieren wird. Der Kanton hatte im Rahmen des Projekts optiSO+ eine Submission der Sonderschulangebote der privaten Sonderschulträger durchgeführt und das Blumenhaus ­hatte wider Erwarten keinen ­Zuschlag erhalten. Die Enttäuschung und Verunsicherung im Blumenhaus war gross.

«Dieses Wettbewerbsverfahren führt zu Fehlanreizen, zu einer Rangelei unter den Institutionen und zu einer unerwünschten Entsolidarisierung», erklärte «Blumenhaus»-Präsident Markus Jordi. Das «Blumenhaus» legte in der Folge beim Verwaltungsgericht Beschwerde zum Entscheid ein. Zu viel stand auf dem Spiel. Es drohte eine Umsatzeinbusse von 50 Prozent, und dies bei einer der grössten Arbeitgeberin im Bucheggberg.

Der negative Submissionsentscheid stiess aber auch bei Politikerinnen und Politikern und bei Betroffenen in anderen Institutionen auf Unverständnis. Es erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Kantonsrat Matthias Meier-Moreno aus Grenchen reichte eine Kleine Anfrage ein. Kantonsrat Philipp Heri versuchte mit einer dringlichen Interpellation und einem dringlichen Auftrag eine Submission in diesem Bereich künftig zu verhindern. Und die SVP lancierte einen dringlichen Volksauftrag. Der Druck auf den Regierungsrat nahm zu.

Am 1. Dezember kam dann die erlösende Nachricht, dass der Regierungsrat die vom «Blumenhaus» mit Beschwerden belegten beiden Submissionsentscheide zurücknimmt. Der Entscheid sei am Runden Tisch gefallen.

Regio Energie Solothurn ist in Zuchwil bereits gut vertreten. Andreas Kaufmann

An der Budgetgemeinde in Zuchwil endete mit der Annahme des neuen Strom-Reglements und dem Wechsel zur Regio Energie Solothurn die lange Geschichte zur Verpachtung des Stromnetzes. Die Zuchwilerinnen und Zuchwiler haben schon ein halbes Jahr zuvor dem Wechsel von der AEK AG zu Region Energie Solothurn zugestimmt. Damals lag aber noch kein neues Strom-Reglement vor, woraufhin Beschwerde gegen den Versammlungsentscheid geführt wurde. Die Beschwerde wurde vom Regierungsrat gutgeheissen.

Es war nicht das erste Mal, dass der Regierungsrat Zuchwils Behörden zurückpfiff. Ursprünglich beschloss der Gemeinderat den Wechsel, worauf die AEK AG Beschwerde einlegte und ­teilweise Recht erhielt. Die Zuchwiler Gemeindeversammlung müsse entscheiden, so der Regierungsrat. Auch in Lüsslingen-Nennigkofen wurde in diesem Jahr der Wechsel von der AEK AG zu Regio Energie Solothurn an der Gemeindeversammlung unter Dach und Fach gebracht. Die erste Ausschreibung aus dem Jahr 2019 konnte aus rechtlichen Gründen nicht umgesetzt werden.

Unwetterschäden in Unterramsern. Hans Peter Schläfli

Hagel vernichtete im Sommer ganze Kulturen, wie etwa bei Reto Fankhauser in Unterramsern. Auch Gebäude, Strassen und Flurwege wurden bei Unwettern in Mitleidenschaft gezogen.

Thomas Griess führt den Dorfladen in Etziken. Corinne Glanzmann

Seit letzten März hat Etziken wieder einen Dorfladen, mitsamt einem Café. Er befindet sich im ehemaligen Restaurant zum Schütz und wird durch Freiwillige betrieben, die sich in einem Verein zusammengefunden haben. Die Produkte in Laden stammen grösstenteils aus der Region. Die Helferinnen und Helfer erhalten keinen Lohn, der Betrieb des Ladens soll kostendeckend sein.

Bundesasylzentrum. Urs Byland

«Uns platzt jetzt dann der Kragen.» Immer wieder kommt es rund um das Bundesasylzentrum zu unschönen Szenen. Aufgebrochene Autos, Velodiebstahl, Belästigung: Die Bevölkerung und der Gemeinderat fühlen sich vom Bund im Stich gelassen.

Sie leiten die neue Privatschule in Buchegg: v.l. Christine Hug, Rahel Egger und Elisa Hofer. Hanspeter Bärtschi

Die private Buechi-Schuel mit Sitz im Dorfteil Tscheppach erhält eine provisorische Betriebsbewilligung bis 31. Juli 2023. Seit August erhalten Kinder in allen Stufen ab Kindergarten bis 9. Klasse Unterricht in Brügglen und Aetigkofen.

Übergabe der Dreifachhalle Subingen. Hanspeter Bärtschi

In Subingen wurden in diesem Jahr gleich zwei wichtige Bauten eingeweiht. Im Januar konnte der Erweiterungsbau des Wohnheims Kontiki in Betrieb genommen. Für den Bau kamen Spenden von über 4 Mio. Franken zusammen. Im Oktober folgte dann die Einweihung einer Dreifachturnhalle. Sie löst die Platzprobleme der Oberstufe Wasseramt Ost, der seit Jahren eine zweite Turnhalle fehlte, als auch die Raumprobleme der Gemeinde Subingen.

Kanone im Park der Krummturmschanze. Urs Byland

Der ehemalige Präsident der Baukommission will mitten im Dorf eine Kanone aufstellen. Einsprecher versuchen, das Unterfangen zu verhindern. Doch das Kantonale Bau- und Justizdepartement weist die Einsprachen ab. Im Urteil ist von einer nur geringen ideellen Immission die Rede, die von der Haubitze ausgehe.

Gemeindehaus und Kirche in Messen. Rahel Meier

Das Glockengeläut in Messen hat zwei Einwohner dazu bewogen, absolute Nachtruhe zu fordern. Der Gemeinderat fand, dass der viertelstündliche Glockenschlag Tradition ist, organisierte aber im Dorf eine Umfrage mit dem Resultat, dass eine grosse Mehrheit sich durch die Glockenschläge nicht gestört fühle.

Wasserleitungsbruch an der Unterbberiststrasse. Rahel Meier

Am 17. August brach an der Unterbiberiststrasse eine Leitung der Wasserversorgung. Innert Minuten sorgt das auslaufende Wasser für ein Chaos. Die Strasse bricht weg und eine Schlammlawine führte zu grossen Sachschäden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

