Busangebot im Unterleberberg, Postauto Balmberg

Unterleberberg Gemeinden sind weiterhin unzufrieden mit dem Angebot im öffentlichen Verkehr und kritisieren, dass nichts passiert Nach der breiten Kritik vor drei Jahren im Unterleberberg zum geplanten Busangebot wird nun nochmals Anlauf genommen. Die Gemeinden wurden aufgefordert, einen Fragebogen auszufüllen.

Die Buslinie auf den Balmberg sollte auch aus touristischen Gründen erhalten bleiben. Urs Byland

2018 wurden die Gemeinden dazu aufgefordert, zum Buskonzept Region Solothurn, das in zwei Etappen eingeführt werden sollte, Stellung zu beziehen. Die Kritik war im Unterleberberg gross. So gross, dass zwar die erste Etappe des neuen Konzepts umgesetzt wurde. Die zweite Etappe mit einem Zeithorizont 2025 wurde aber ausgesetzt.

Die heftige Kritik und grosse infrastrukturellen Veränderungen (Attisholz Süd und Nord) haben im Amt für Verkehr die massgebenden Personen bewogen, die zweite Etappe im Unterleberberg neu anzustossen.

Die Gemeinden wurden nun um Antwort gebeten, ob sie weiterhin an ihrer 2018 geäusserten Kritik festhalten und ob in der Gemeinde in der Zwischenzeit relevante Entwicklungen stattfanden, die das Buskonzept beeinflussen.

Es droht die Verkürzung der Balmberg-Linie

Für die Unterleberberger Gemeinden geht es dabei vor allem um die Linie 12, die heute auf den Balmberg führt. In der zweiten Etappe war, ursprünglich vorgesehen, diese Linie 12 zu verkürzen auf den Abschnitt Riedholz–Balm/Balmberg mit der Einrichtung eines Umsteigepunkts mit dem «Bipperlisi» (Aare-Seeland-mobil-Linie 413) in Riedholz im Zusammenhang mit dem geplanten Viertelstundentakt Solothurn–Flumenthal.

Thematisiert werden im Unterleberberg aber auch zwei Buslinien (Linie 9: Lohn–Biberist–Solothurn–Luterbach–Riedholz sowie innere Tangentiallinie 17), die via Attisholz nach Riedholz hätten verlängert werden sollen.

Einzige umsteigefreie Verbindung

Balm bei Günsberg (zusammen mit Günsberg und Feldbrunnen-St.Niklaus) lehnte 2019 die Einstellung der Linie 12 bis Solothurn ab. Dies sei die einzige umsteigefreie Verbindung für den Unterleberberg nach Solothurn.

Ein Umsteigen auf dieser kurzen Strecke führe zu längeren Reisezeiten, sei für Personen mit eingeschränkter Mobilität umständlich und könne zur Abwanderung von ÖV-Fahrgästen führen. Die direkte Anbindung an den Amthausplatz in Solothurn und damit die direkte Einkaufsmöglichkeit ohne Benutzung eines Autos würden wegfallen.

Balm will einen Ausbau der Linie 12, auch aus touristischen Gründen

Zudem sei die direkte Verbindung Solothurn–Balmberg für das touristische Angebot auf dem Berg zentral, mit Blick auf die beschränkte Anzahl Parkplätze auf dem Berg. Es sollen weiterhin Fahrten von Balm auf den Balmberg entweder direkt oder mit schlanken Anschlüssen in Günsberg möglich sein.

Feldbrunnen–St.Niklaus kritisierte zusätzlich, dass eine Verdichtung der «Bipperlisi»-Frequenz schwerwiegende Konsequenzen wie vermehrte Schliessung der Schranken, verhinderte Zufahrt in den südlichen Dorfteil und erschwerte Ausfahrt auf die Baselstrasse nach sich ziehen würde.

An der Grundhaltung hat sich in der Zwischenzeit nichts geändert, wie Balms Gemeindepräsident Christoph Siegel erklärt. Man wünsche sich eher einen Ausbau der Linie 12 auf den Balmberg, um das Parkplatzproblem etwas dämpfen zu können. Er hoffe zudem auf ein neues Gesetz in Ausarbeitung, das dem Kanton ermöglicht, touristische Hotspots, die im Richtplan verzeichnet sind, bei der Erschliessung finanziell zu unterstützen.

Flumenthal hat ein Problem mit der ÖV-Anbindung des unteren Dorfteils

Lang war die Liste der Kritikpunkt Flumenthals. Denn während die Ost-West-Anbindung hervorragend sei («Bipperlisi»), fehle die Nord-Süd-Anbindung komplett. Gerade hier aber leide Flumenthal wegen der topografischen Verhältnisse mit der starken Hangneigung. Ältere und beeinträchtigte Personen aus dem südlichen Teil von Flumenthal sind vom ÖV abgeschnitten und auf private Transportmöglichkeiten zum Bahnhof angewiesen.

Gleichzeitig hoffte Flumenthal, dass die «bevorzugte Behandlung» von Riedholz nicht zum Nachteil der Nachbargemeinden gereiche. «Es ist nicht nachvollziehbar, wieso eine potenzielle zukünftige Entwicklung (gemeint ist Attisholz) in der Evaluation stärker gewichtet wird als das bestehende und greifbare Bedürfnis einer ausgereiften und funktionierenden Gemeinde», so der Wortlaut in der Stellungnahme Flumenthals 2019.

Seither ist nichts passiert

Insbesondere sei nicht ersichtlich, weshalb gleich drei Buslinien am gleichen Ort in Riedholz ans «Bipperlisi» angebunden werden sollen. Letztlich wünschte sich Flumenthal eine Busanbindung, von der auch Hubersdorf profitieren könnte.

Seither sind drei Jahre vergangen, was Flumenthals Gemeindepräsident Christoph Heiniger sauer aufstösst.

«Mit Erstaunen muss ich feststellen, dass wir immer noch gleich weit sind.»

Christoph Heiniger. zvg

Man halte an der seinerzeit geäusserten Kritik fest. Für ihn ist klar: «Je länger es dauert, umso schwieriger wird es für uns. Der untere Dorfteil braucht eine Anbindung an den öffentlichen Verkehr.»

Wie kann Hubersdorf besser bedient werden?

Hubersdorf erhoffte sich 2019 eine bessere Busführung tiefer ins Dorf hinein mit Weiterfahrt nach Flumenthal. Heute passieren die Postbusse Hubersdorf am Rande. Schon lange wünscht man sich, dass die Busse einen Schwenk ins Dorf hineinmachen. «Dies wäre bei einer Einkürzung der Linie 12 am besten machbar mit einer Verknüpfung von Linie 12 mit dem Bipperlisi in Flumenthal», schrieb Hubersdorf in der Stellungnahme 2019.

Heute ist auch Hubersdorf auf der Linie der Unterleberberger Gemeinden und plädiert für den vollständigen Erhalt der Linie 12 bis nach Solothurn. Gemeindepräsident Gregor Schneitter meint:

«Es macht aus ökologischen Gründen wenig Sinn, den Individualverkehr uneingeschränkt zuzulassen.»

In Bezug auf eine bessere Anbindung von Hubersdorf erklärt er: «Dieses Vorhaben haben wir im Moment aus Kostengründen sistiert, aber grundsätzlich ist der Wunsch noch immer vorhanden.»

Kehrtwende in Riedholz

Riedholz begrüsste damals das Buskonzept mit der Verkürzung der Linie 12 sowie den Verlängerungen der Linien 9 und 17, obwohl der Ortsteil Niederwil seine direkte Verbindung zum Hauptbahnhof Solothurn verloren hätte. Aber: Solange der Viertelstundentakt und die Bahn-Bus-Verknüpfung nicht umgesetzt sind, muss die Linie 12 weiterhin bis zum Hauptbahnhof Solothurn verkehren. Riedholz wünschte sich zudem eine Erschliessung des Wallierhofes.

Heute, nach Absprache mit den anderen Gemeinden im Unterleberberg, setzt sich auch Riedholz für eine Beibehaltung der Linie 12 Solothurn–Balmberg ein. Gemeindepräsidentin Sandra Morstein:

«Das ist für Niederwil und Günsberg wichtig und auch für Balm aus touristischen Gründen.»

Sandra Morstein. Patrick Lüthy

Mit einer verkürzten Linie 12 wird die ÖV-Nutzung auf den Balmberg unattraktiv. Zudem wünscht Riedholz eine Verdichtung der Expresslinie Solothurn Bahnhof–Attisholz, die heute insbesondere den Biogen-Mitarbeitern dient, auch an den Abenden und am Wochenende. Weiter soll Flumenthal ins Buskonzept einbezogen werden und die ÖV-Anbindung nach Attisholz sichergestellt werden.

