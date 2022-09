Verschönerungsvereine setzen sich für das Dorfbild ein

Unterhalt und Pflege Sie setzen sich für ein schöneres Dorf ein: Verschönerungsvereine sind in der Region rar geworden Früher gab es sie überall, die Verschönerungsvereine. Ihre Mitglieder pflegen Wege, Pärke, Bänke und Wälder. In Lebern, Bucheggberg und Wasseramt sind sie heute selten geworden. Doch wo gibt es sie noch und was machen sie? Felix Ott Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Der Verschönerungsverein Recherswil schneidet regelmässig die Bänkli frei. zvg

Wer setzt sich für ein schöneres Ortsbild der Gemeinde ein? Neben der Gemeinde war dies früher vielerorts der Verschönerungsverein. Die Mitglieder des Vereins kümmerten sich um Parkanlagen, Aussichtsorte, Sitzbänke oder generell um die Attraktivierung eines Ortes. Heute sind sie aber selten geworden.

In Lebern, Bucheggberg und Wasseramt gibt es aktuell nur noch vier Vereine: in Bellach, Biberist, Recherswil und Hubersdorf. Doch der Bestand wird weiter dezimiert. Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Bellach werde per Ende Jahr aufgelöst, verrät Vereinspräsidentin Priska Leimer. Braucht es die Verschönerungsvereine überhaupt noch und warum verschwinden sie langsam?

«Fleissige Mannen» unterhalten 92 Bänkli in Biberist

Der Verkehrs- und Verschönerungsverein Biberist wurde 1944 gegründet. Früher regelte der Verein noch den Langsamverkehr im Dorf, erklärt Vereinspräsident Heinz Müller. Heute gehe es nur noch um die Verschönerung des Dorfes. Die Mitglieder pflegen Wege, bauen Brücken, Treppen oder Geländer und unterhalten die 92 Bänkli in Biberist.

Die «fleissigen Manne» vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Biberist haben kürzlich ein einheitliches T-Shirt bekommen. zvg

Zusätzlich organisieren die Mitglieder des Vereins einen jährlich stattfindenden Blumenwettbewerb. Von den 40 Mitgliedern seien aber nicht mehr alle aktiv. Müller erklärt:

«Die groben Arbeiten werden vor allem von den ‹fleissigen Mannen› gemacht. So nennen wir uns.»

Die Gruppe aus neun Herren übernimmt die groben Arbeiten mit schweren Maschinen auf den Wanderwegen und beim Vitaparcours. Finanziert wird die Arbeit durch die Gemeinde und Gönner. Die Bürgergemeinde liefert das Holz und obwohl der Verein mittlerweile einen eigenen Maschinenpark hat, unterstützt sie der Werkhof, wenn etwas fehlt.

Die Gemeinde sei sehr dankbar für die Arbeit der «fleissigen Manne», sagt Müller. Und auch die Einwohnerinnen und Einwohner nehmen die Arbeit wahr. Immer wieder würden Neumitglieder dazustossen wollen.

Recherswil: Bänkli für Männer, Blumen für Frauen

Die Frauen des Verschönerungsvereins kümmern sich um den Blumenschmuck in Recherswil, die Männer um die Bänkli. zvg

Der Verschönerungsverein Recherswil besteht aus 15 Personen, erklärt René Roth. Acht Männer würden sich vor allem die Bänkli im Dorf kümmern; putzen, pflegen und freischneiden. Die sieben Frauen gestalten und pflegen den Blumenschmuck im Dorf. Auch den Weihnachtsbaum auf dem Dorfplatz stellt und schmückt der Verschönerungsverein. Roth sagt:

«Es ist eine grosse Büez aber jemand muss sie ja machen.»

«Die Vereinsmitglieder leisten die Arbeit unentgeltlich und zwar mit viel Freude», erklärt der Vereinspräsident. Sie wollen die Gemeinde entlasten und das Dorf schön halten. «Die Gemeindearbeiter haben sonst schon genug zu tun.» Bei den allfallenden Kosten helfen die Einwohnerinnen und Einwohner durch Spenden.

Im Verschönerungsverein habe man bisher nie Probleme gehabt, helfende Hände aufzutreiben. «Bei uns läuft’s einfach.» Gemütliche Anlässe sorgen für den nötigen Ausgleich. So wird nach den Einsätzen regelmässig zusammen ein Zvieri gegessen oder Ende Saison ein Schlusshöck durchgeführt.

Der Verein für Hubersdorf machts auf Anfrage

Als Verschönerungsverein bezeichnet sich der Verein für Hubersdorf zwar nicht, doch die Tätigkeiten sind ähnlich. An vier Samstagen im Jahr verrichten die rund 20 Mitglieder gemeinnützige Arbeiten in der Gemeinde, erklärt der Präsident Alex Zuber. Aber anders als klassische Verschönerungsvereine würden sie auf Anfrage verschiedene Einsätze absolvieren.

Nach getaner Arbeit entspannt der Verein für Hubersdorf beim Grillieren. zvg

So sei der Verein im Juni und Juli gleich zweimal eingesetzt worden. Die Leiterin der Waldspielgruppe bat darum, die verwitterten Holzstämme eines Waldsofas zu ersetzen. Beim zweiten Einsatz in diesem Jahr entfernte der Verein invasive Pflanzenarten am Bachlauf der Siggern im Auftrag der Hubersdorfer Umweltkommission. Zuber sagt:

«Die Materialkosten, sofern welche anfallen, werden bei den Einsätzen von den Auftraggebern übernommen. Unsere Stunden sind natürlich gratis.»

Die Arbeit des Vereins werde in Hubersdorf wertgeschätzt. Die Gemeinde zeige sich stets sehr dankbar und auch den Mitgliedern würde die Arbeit für das Dorf viel Spass bereiten, weshalb auch keine Auflösungspläne in Sicht seien. Selbstverständlich würden sie sich stets auch über Neumitglieder freuen, fügt Zuber an.

