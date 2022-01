Parkchaos rund um den Dorfhof Biberist

Nur auf öffentlichem Grund zuständig

In der Gemeinde Biberist wurde vor einigen Jahren ein Parkierungskonzept erarbeitet. In diesem wird die Parkierung für die öffentlichen Parkplätze der Gemeinde geregelt. Wer falsch parkiert, kann gebüsst werden. Anders verhält es sich auf Parkplätzen, die privaten Besitzern gehören. Beispiele dafür sind etwa der Migros-Parkplatz oder der Parkplatz bei der Biberena. Dort sind die Eigentümer zuständig für die Umsetzung und die Kontrollen der Vorgaben.

Doppelnutzungen gibt es auch heute schon. So hat die Gemeinde Biberist eine Spezialvereinbarung mit Coop. Coop stellt ihre Abstellplätze nach Betriebsschluss des Einkaufszentrums unentgeltlich zur Verfügung, wenn die Gemeinde – beispielsweise während der Kilbi – Bedarf dafür hat und diesen auch rechtzeitig anmeldet.

Insgesamt stehen in Biberist genügend Autoparkplätze für die Bevölkerung zur Verfügung. Allerdings gibt es Quartiere, in denen es in der blauen Zone eng wird. Interessant ist auch, dass beispielsweise die Einstellhalle des Läbesgarte und auch die Einstellhalle der eben erst erstellten Überbauung im Schöngrün zu gross dimensioniert und nicht voll belegt sind.