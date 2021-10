Lüterswil-Gächliwil: Hausnummern werden neu verteilt

Umnummerierung Zur besseren Orientierung: In Lüterswil-Gächliwil werden die Hausnummern neu verteilt Bisher trug das älteste Haus in Lüterswil-Gächliwil die Nummer 1, das neuste die Nummer 155. Das soll sich jetzt mit der Neunummerierung der Gebäude auf dem gesamten Gemeindegebiet ändern. Urs Byland Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

Das aktuell jüngste Haus im Dorf mit der höchsten Hausnummer 155. 156 gibt es auch schon, aber noch ist vom Haus wenig zu sehen. Urs Byland

Eine Neunummerierung der Gebäude auf dem gesamten Gemeindegebiet ist nicht alltäglich. Auch nicht für Lüterswil-Gächliwils Bauverwalter im Mandat, Vinzenz Gasche. Obwohl: als damaliger Bauverwalter von Riedholz hatte er schon eine Umnummerierung miterlebt, diejenige vom Dorfteil Niederwil. «Deshalb weiss ich, wie es funktioniert», erklärt er. Der Bund hat einen Leitfaden zur Verfügung gestellt, in dem das Vorgehen bei einer Umnummerierung beschrieben wird.

Grabenöli trägt die Nummer 1

Die bisherige Nummerierung in Lüterswil-Gächliwil verläuft nach Alter der Gebäude. Das älteste Haus erhielt die Nummer 1. Das ist die Grabenöli am Mülibach, weit weg vom Dorfzentrum. Am Grabenöliweg und der anschliessenden Oberwilstrasse befinden sich die Gebäude 2 bis 4. Erst danach findet sich mit der Nummer 5 das erste Haus im heutigen Dorfkern. Das neuste Haus hat die Nummer 156. Davon existiert aber erst die Bodenplatte. Das letzte fertig erstellte Gebäude hat die Nummer 155.

Lücke zwischen Lüterswil und Gächliwil

Nun erhalten die Gebäude pro Strasse fortlaufende Nummern. Schwierig ist dabei, die Lücken virtuell zu nummerieren, wie Gasche bestätigt. Und problematisch ist auch die Nummerierung von Gächliwil, wo sich die meisten Gebäude ebenfalls an der Hauptstrasse befinden. Deshalb wurde ein klarer Abstand zwischen der Nummer des letzten Hauses an der Hauptstrasse in Lüterswil (60) und des ersten Gebäudes auf der Hauptstrasse in Gächliwil (71) gewählt.

Die Umnummerierung wurde an der Budgetgemeindeversammlung 2020 gutgeheissen. «Wir hatten diese bereits im Gemeinderat als Legislaturziel festgelegt», erklärt Gemeindepräsidentin Silvia Stöckli. Grund dafür sei vor allem, dass es bei Ambulanzeinsätzen zu unnötig langen Suchaktionen kommen kann.

Als aktive First Responderin habe sie bei einem Einsatz miterlebt, dass durch die nicht geordnete beziehungsweise unlogische Abfolge die Lokalisierung mehr Zeit in Anspruch nimmt als nötig.

«Bei einem Herznotfall zählt jede Sekunde. Daher ist die Neunummerierung für mich ein ganz grosses Anliegen.»

Nur eine Hausnummer 66 an der Hauptstrasse

Nach der Information zur Umnummerierung, zu der im Übrigen keine Einsprache möglich ist, hat Gasche diverse Rückmeldungen erhalten. «Die Einen begrüssen den Wechsel. Andere finden es unnötig, könne man heute doch mit GPS jedes Gebäude lokalisieren.» Immerhin habe auch jemand einen berechtigten Einwand gemacht, «den wir natürlich berücksichtigen».

Auch klar ist, dass es Reklamationen gab, weil die Umstellung für manche mit Kosten verbunden sein wird. In einem Fall aber, konnten zusätzlich hohe Umstellungskosten vermieden werden. Die Spar- und Leihkasse Bucheggberg baut einen neuen Hauptsitz und will diesen in zwei Jahren beziehen. Das hätte eine doppelte Neuadressierung zur Folge gehabt.

«Sie können nun bis in zwei Jahren noch die alte Gebäudenummer verwenden.» Mitgeholfen hat die Lücke zwischen Lüterswil und Gächliwil. So wird es in den zwei Jahren nicht zwei Gebäude mit der Adresse Hauptstrasse 66 haben.