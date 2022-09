Roland Aebi aus Derendingen: Ein Leben mit Diabetes

Umgang mit Krankheit Diabetes seit der Jugend: 70 Jahre nach der Diagnose erzählt Roland Aebi von seinem ereignisreichen Leben Fit und munter sitzt Roland Aebi in seinem Altersheimzimmer. Trotz einer 1952 diagnostizierten Diabeteserkrankung liess und lässt sich der 87-jährige Derendinger nicht unterkriegen. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roland Aebi, der früher mit viel Sport sein Insulinproblem in den Griff bekam, trainiert auch heute noch in seinem Zimmer im Altersheim Tharad. Hanspeter Bärtschi

Glücklich sitzt der 87-jährige Roland Aebi in seinem Altersheimzimmer in Derendingen. Sein Blick ist nach draussen in den Garten gerichtet. Vor eineinhalb Jahren zog Aebi ins Altersheim, weil der Diabetiker seine Insulinspritzen nicht mehr selbst setzen konnte.

Seit dem Betreten des Zimmers sticht ein Fahrrad-Hometrainer mitten im Raum ins Auge. Aebi erklärt:

«Dieses brauche ich nur bei schlechtem Wetter. Sonst gehe ich immer am Morgen und am Nachmittag einige Kilometer vor dem Altersheim spazieren.»

Während er von den Einzelheiten seines langen und ereignisreichen Lebens erzählt, sitzt er am Tisch.

1952: Ein folgenreiches Jahr

In den 1930er-Jahren wuchs Aebi mit drei Geschwistern in Derendingen auf. Neben der Schule besuchte er im Dorf den Turnverein und wechselte später zum FC Derendingen. «Das Kunstturnen gefiel mir nicht so», begründet Aebi seinen Wechsel.

Doch mit 17 Jahren erfuhr der Derendinger im Jahr 1952 einen schweren Schicksalsschlag. Seit einem Spitalaufenthalt litt Aebi unter anhaltendem Durst und wurde immer müder. Eines Tages schickte ihn der Fussballtrainer wegen der Müdigkeit heim.

Die erste Insulinspritze

Obschon ihm seine Eltern seine Vermutung einer Zuckerkrankheit auszureden versuchten, suchte Aebi am darauffolgenden Tag seinen Hausarzt auf. Diabetes – die Diagnose war ernüchternd. Die ärztliche Prognose verdeutlichte das Ausmass der Krankheit:

«Spätestens mit 50 Jahren wirst du erblindet und mit einem amputierten Bein sterben.»

Als Aebi drei Monate später mit einer schweren Lungenentzündung im Spital lag, erhielt er seine erste Insulinspritze. «Dies ist nun 70 Jahre und rund 110’000 Spritzen her.»

Mit Ausnahme des Rollators und des fehlenden Gespürs in seinen Händen ist Aebi noch heute fit und munter. Dies liege an seinem pflichtbewussten Lebensstil und dem vielen Sport.

Sport und Reisen trotz Krankheit

In den vergangenen 70 Jahren liess sich Aebi nicht hängen. Der Derendinger verreiste regelmässig und trieb noch mehr Sport. «Ich erlernte den Umgang mit meiner Krankheit», meint Aebi. Dies verdanke er auch seiner Frau, die er mit 26 Jahren heiratete und die vor wenigen Jahren verstarb. Gemeinsam begaben sie sich auf sechs längere Reisen – teilweise gemeinsam mit ihren beiden Kindern – quer durch Amerika.

«Für einen Diabetiker nur mit ausgewogener Nahrung möglich.»

Seinen Lohn verdiente Aebi nach einer Lehre als Werkzeugmacher und einer Weiterbildung zum Betriebsfachmann für 44 Jahre bei der Glutz AG, eine Firma für Schliess- und Schanztechnik.

Sportplatz als zweites Zuhause

In seiner Freizeit traf man ihn meist auf einem Sportplatz an. So spielte er in seinen jungen Jahren erfolgreich Fussball und Eishockey und wechselte später zum Tennis, Radfahren und Langlaufen.

«Rund zehn bis zwölf Stunden wöchentlich verbrachte ich auf den Sportplätzen.»

Daran änderte auch die Pension nicht viel. Von seinen Bürokollegen erhielt Aebi zur Pension einen Golfkurs in Aetingen geschenkt. Nach einer mehrwöchigen Reise nach Australien und Neuseeland begann Aebi mit dem Golfspielen, was er bis vor wenigen Jahren tat.

Nicht immer ein Zuckerschlecken

Doch der Schein darf nicht trügen. Auch wenn Aebi bestens lernte, mit seiner Krankheit umzugehen, tangierte sie ihn seit 70 Jahren. Egal, wo er war, seinen Zuckerspiegel musste Aebi stets unter Kontrolle haben. Genau bestimmte Insulinmengen sowie ein darauf abgestimmtes Essen waren vonnöten. «Der Sport half mir dabei, meinen Blutspiegel tief zu halten und damit Folgeschäden der Krankheit bis heute zu verhindern», sagt der 87-Jährige überzeugt.

Doch trotz der grossen Erfahrungen und der steten Hilfsbereitschaft seines Umfelds konnte Aebi nicht jeden Notfall verhindern. Ganze siebenmal durchlebte er eine Unterzuckerung. Einmal wachte er gar auf dem Notfall in Liestal auf. «Fehlendes Essen war stets der Auslöser», erklärt er.

Roland Aebi verbreitet seine Botschaft

Mit seinem ereignisreichen Leben sieht sich Aebi selbst als Botschafter der Diabetikerinnen und Diabetiker. Im Buch «Diabetes und Sport ist ein Zuckerschlecken» berichtet der 87-Jährige von seinen Erfahrungen. Auf gut 100 Seiten beschrieb er, wie er sein Sportlerleben trotz Diabetes in vollen Zügen genoss, und verschweigt seine Rückschläge nicht. «Besonders die Rückschläge sind für andere Diabeteserkrankte eine grosse Hilfe», steht im Buch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen