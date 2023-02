Bäckereien und die Strommangellage

Kampf gegen «Billigbrot» Wie gehen die Bäckereien rund um Solothurn mit Personalmangel, Teuerung und hohen Strompreisen um? Ende Januar hat die Bäckerei Staudenmann in Biberist geschlossen. An ihrem Standort betreibt nun die Bäckerei Flury eine Filiale. Wie läuft es in der Region? Eine Umfrage zeigt: Trotz schwieriger Umstände meistern die Bäckereien und Konditoreien in der Region ihren Alltag ganz passabel. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 13.02.2023, 12.00 Uhr

Staudenmanns haben das Ladenlokal an die Bäckerei Flury übergeben. Rahel Meier

Brot gehört bei vielen Familien zum Grundnahrungsmittel und ist nicht vom Speiseplan wegzudenken. Trotzdem ist auch die Bäckerzunft nicht vor den Auswirkungen von Personalmangel, Teuerung und hohen Strompreisen gefeit.

Einhellig bestätigen die in der Region angefragten kleinen und grossen Familienbetriebe, dass sie die Preise wegen erhöhter Rohstoffkosten anpassen mussten. Eine Abnahme der Kundschaft mussten sie dennoch nicht verzeichnen. Die Bedürfnisse hätten sich dagegen verändert. Es würden vermehrt andere Produkte als Brot gekauft.

Daniel Nyfeler von der Bäckerei Nyfeler AG mit einer Filiale in Zuchwil sieht einen wachsenden Trend zur Auswärtsverpflegung. In der Feinbäckerei Studer, mit der Filiale in Langendorf, stellt man eine steigende Nachfrage nach laktosefreien oder veganen Produkten fest. Die Kunden würden auch spontaner, weniger planbar konsumieren.

Peter und Mirjam Moser versuchen sich dem Markt anzupassen und lancieren immer wieder neue Produkte: hier das Jubiläumsbrot. José R. Martinez

Peter Moser von der Feinbäckerei Moser in Messen bedauert, dass Brot vermehrt beim Grossverteiler gekauft werde. Dieses «Billigbrot», wie er es nennt, führe dazu, dass Brot weniger Wert habe und zu einem Wegwerfprodukt werde.

Tim Morgenthaler von der Geschäftsleitung der Flury AG mit Filialen in Biberist, Luterbach, Subingen und Langendorf hat derweil festgestellt, dass die Anforderungen der Kundinnen und Kunden an die Produkte und an die Mitarbeitenden an der Front teilweise in einen nicht erreichbaren Bereich gestiegen seien.

Lieferengpässe scheinen kein übermässiges Problem zu sein, da die Bäckereien ihre Rohstoffe hauptsächlich aus der Region beziehen. Es brauche einfach eine bessere Planung, hört man von mehreren Seiten. Allenfalls im Verpackungsbereich käme es zeitweilig zu Engpässen, weiss Daniela Ingold von der Bäckerei Ingold in Lüterkofen. «Doch wir haben immer alternative Lösungen gefunden.»

Persönlicher Kundenkontakt wird geschätzt

«Unsere Aufgabe ist es, uns dem Markt anzupassen, der in einem ständigen Wandel ist», sagt Moser. So bieten alle Läden ihre speziellen Produkte an. Brot-Crumble, Crèmeschnitten mit saisonalem Aroma, Likörpralinés aus eigener Produktion, «Felbertraumtorte» oder «Selzacherli» sind nur einige der verführerischen Köstlichkeiten.

Mit einer ausnahmslos manuellen Produktion punktet der Studer-Beck. «Selbst die Osterhasen werden wie zu Grossvaters Zeiten von Hand gegossen», erzählt Yves Studer stolz. Freundliche und persönliche Bedienung, konstante Zuverlässigkeit und Qualität wird überall gross geschrieben. Diese Faktoren seien es, welche die Bäckereien von den Grossverteilern abheben, denkt Daniela Ingold. Ein Plus ist auch eine nachhaltige Produktion aus regionalen Rohmaterialien.

Die Bäckerei Felber aus Langenthal gibt es seit 35 Jahren. Sie betreibt diverse Filialen im Wasseramt. Hanspeter Bärtschi

Der Familienbetrieb Felber AG mit rund 160 Mitarbeitenden und Filialen in Deitingen, Gerlafingen und Biberist verknüpft Innovation mit Tradition. «Offen sein für Neues, auf aktuelle Themen eingehen, die Teilnahme an der ‹Swiss Bakery Trophy›, attraktive Aktionen», zählt Geschäftsführerin Sandra Lüthi einige Punkte für einen erfolgreichen Marktauftritt auf.

Bewerber sind in allen Bereichen rar geworden

Der Fachkräftemangel hat auch bei den Bäckereien Einzug gehalten. Über alle Berufsgattungen hinweg sei es nicht einfach, ausgebildetes Personal zu finden, hat Sandra Lüthi erfahren. Glücklich schätzen dürfen sich Betriebe, die über langjährige, treue Mitarbeitende verfügen, und wo bereits die Nachfolgegeneration anpackt – wie dies im Familienbetrieb Moser der Fall ist.

Auch Daniela Ingold ist froh, dass sie immer alle 15 Stellen besetzen konnte. «Aber die Bewerber sind rarer geworden», bestätigt auch sie. Die auf den Sommer ausgeschriebene Lehrstelle ist noch offen.

Bäcker- und Konditormeister Christian Ingold aus Lüterkofen-Ichertswil hat für das kommende Jahr noch eine freie Lehrstelle. Hanspeter Bärtschi

Das Familienunternehmen Flury AG mit insgesamt 90 Mitarbeitenden, davon sechs Lernende, ist als guter Ausbildungsbetrieb bekannt. «Deshalb haben wir kein Problem, Lernende zu finden», betont Tim Morgenthaler. Viele dieser jungen Leute finden direkt nach der Lehre eine Anstellung bei der Flury AG. Verkaufspersonal wird im Betrieb auf die Branche umgeschult.

Führungspersonal zu rekrutieren, sei jedoch nicht einfach, gesteht Morgenthaler ein. Doch trotz der Schwierigkeiten bei der Personalsuche mussten die Bäckereien ihre Öffnungszeiten bis jetzt nur vereinzelt reduzieren.

Robert und Regula Morgenthaler hatten bisher Glück und fanden genügend Lernende. Archivbild: Thomas Ulrich

Auch die steigenden Energiekosten bereiten manchen Betrieben Kopfzerbrechen. Daniel Nyfeler musste im vergangenen Jahr eine rund viermal höhere Stromrechnung verkraften. Peter Moser hat sich vor 20 Jahren vom Öl verabschiedet und auf nachhaltigen Stromeinkauf gesetzt. Er ist enttäuscht, dass er nun durch horrende Strompreise bestraft wird. Er hofft, das Familienunternehmen, das seit 1865 besteht, trotzdem über die Runden zu bringen.

