Älter werden in Aeschi - Umfrage von Pro Senectute zur Altersfreu

Umfrage Aescher Senioren schätzen ihre Gemeinde und möchten möglichst lange dort wohnen bleiben Senioren beurteilen die Altersfreundlichkeit ihrer Gemeinde: In diesen sieben Punkten könnte sich Aeschi verbessern. Rahel Meier Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

80 Senioren nahmen an einem Informationsnachmittag der Pro Senectute teil. zvg

Der Gemeinderat Aeschi hat die Pro Senectute damit beauftragt, die Senioren im Dorf über die Altersfreundlichkeit der Gemeinde zu befragen. Wegen der Coronapandemie dauerte etwas länger, bis die Auswertung der Umfrage präsentiert werden konnte. Nun gab es einen Seniorennachmittag, an dem neben der Pro Senectute auch die Polizei präsent war.

18,99 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner, die in Aeschi leben, sind im Pensionsalter. Der Anteil liegt damit leicht höher als der Schweizer Durchschnitt. 239 Fragebogen hat die Pro Senectute in Aeschi verschickt, 66 (27,62 Prozent) kamen zurück. Laut Pro Senectute ist das ein guter Rücklauf.

49 Personen, die den Fragebogen aufgefüllt haben, gaben an, in einem Einfamilienhaus zu wohnen. Nur gerade drei der Antwortenden leben demgegenüber in einer Seniorenwohnung. 34 Personen leben in einer Partnerschaft, sechs alleine.

Die Befragungen der Pro Senectute sind schweizweit nach dem gleichen Raster aufgebaut und gehen quer über alle Bereiche. Trotzdem lassen sich für jede Gemeinde andere Resultate und Bedürfnisse der Senioren aufzeigen. An dieser Stelle seien einige Aescher Spezialitäten herausgepickt.

Öffentlicher Raum Die Gestaltung der Umgebung hat einen massgeblichen Einfluss und die Mobilität von Seniorinnen und Senioren. Gute Beleuchtung, genügend Sitzbänke und fussgängerfreundliche Wege gehören unter anderem dazu.

Die Seniorinnen und Senioren beantworten die sieben Fragen im Fragebogen mehrheitlich positiv. 44 Prozent wünschen sich mehr Sitzgelegenheiten, speziell beim See oder beim Dorfladen. 67 Prozent der Befragten wissen zudem nicht, ob und wo es in der Gemeinde öffentliche Toiletten gibt.

Pro Senectute empfiehlt der Gemeinde, zu prüfen, ob weitere Sitzbänke aufgestellt werden könnten. Zudem sollten vorhandene Toiletten allgemein nutzbar gemacht werden. Als Beispiel nennt die Pro Senectute die Einführung von «nette Toilette».

Der Gemeinderat sieht den Platz beim Dorfladen nicht als ideal an für Sitzbänke. Sitzgelegenheiten müssten beschattet werden. Eine Beschattung wiederum sei an dieser Stelle schwer umsetzbar. Allenfalls könnte sich aber eine Lösung mit einer Umgestaltung der Entsorgungsstelle ergeben.

Öffentlicher Verkehr Der öffentliche Verkehr ist ein wichtiger Bestandteil für Senioren. In Aeschi gab die Hälfte der Befragten an, den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Nicht zufrieden zeigte man sich aber mit den Sitzgelegenheiten bei den Bushaltestellen, wo auch eine Überdachung gewünscht wird. Die Senioren wünschen sich zudem bessere Verbindungen in Richtung Burgäschi und Steinhof.

Pro Senectute empfiehlt der Gemeinde, die Situation bei den Bushaltestellen zu überprüfen.

Der Gemeinderat will eine Überdachung der Bushaltestelle Aeschi Dorf in Fahrtrichtung Herzogenbuchsee überprüfen. Bei anderen Bushaltestellen fehle oftmals der Platz für Sitzgelegenheiten oder Überdachung. Der Gemeinderat würde sich ebenfalls eine bessere Erschliessung mit dem Bus für Burgäschi und den Steinhof wünschen. Wegen der geringen Fahrtenzahlen sei dies aber kaum umsetzbar. Der Gemeinderat kann sich aber vorstellen, dass das E-Buxi künftig auch nach Aeschi fahren könnte. Das E-Buxi ist ein Ortsbustaxi, das in Herzogenbuchsee, Nieder- und Oberönz fährt und auch Thörigen und Bettenhausen bedient.

Wohnen Wer in Aeschi wohnt, fühlt sich mit der Gemeinde verbunden und möchte dort bleiben. Fast 96 Prozent gaben dies in der Befragung auch an. Ein Grossteil zeigte sich zudem zufrieden mit der heutigen Wohnsituation. Pro Senectute stellte aber fest, dass viele Senioren nicht wissen, ob und wo es ein Altersheim in ihrer Nähe gibt.

Ganz allgemein sollte die Gemeinde die Senioren auf der Website besser über das Thema «Wohnen im Alter» informieren. Zudem sollte der Bau von seniorengerechten Mietwohnungen zu tragbaren Mietzinsen gefördert werden.

In der Längmatt sollen auf Land, das der Gemeinde gehört, altersgerechte Wohnungen erstellt werden. Der Gemeinderat will bei der Umsetzung Empfehlungen der Pro Senectute einbringen.

Integration und Mitwirkung Senioren fühlen sich in Aeschi gut integriert. Sie wünschen sich aber mehr spezielle Angebote wie Jassnachmittage, Seniorenwanderungen oder Tanznachmittage. Dringend gewünscht wird ein allgemeiner Treffpunkt für die Dorfbevölkerung.

Laut Pro Senectute wissen 57 Prozent derjenigen, die die Umfrage ausgefüllt haben, nicht, wie oder wo sie selbst eine Veranstaltung durchführen könnten. Der Gemeinde wird empfohlen, bereits vorhandene Informationen wie beispielsweise die Broschüre «Älter werden in Aeschi» besser bekannt zu machen und die Website so zu gestalten, dass Senioren Informationen besser finden.

Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass Anlässe für Seniorinnen und Senioren noch besser bekannt gemacht werden müssen. Denn solche gebe es in der Gemeinde bereits recht viele. Mit der Erweiterung der Schulanlage soll auch ein generationenübergreifender Dorftreffpunkt geschaffen werden.

Information und Kommunikation Auch Seniorinnen und Senioren informieren sich heutzutage häufig online. Allerdings wird die Website der Gemeinde nur selten genutzt.

Pro Senectute empfiehlt der Gemeinde deshalb, einen speziellen Bereich mit Informationen zum Thema Alter einzurichten.

Dienstleistungen Viele Dienstleistungen für Seniorinnen und Senioren sind regional oder kantonal organisiert. In Aeschi sind die Dienstleistungen nur teilweise bekannt.

Pro Senectute empfiehlt unter anderem, den Mahlzeitendienst der Spitex besser bekannt zu machen.

Weitere Ideen und Wünsche Die Seniorinnen und Senioren schätzen die Grösse der Gemeinde. Man kenne sich, Nachbarschaftshilfe sei kein leeres Wort.

Geschätzt wird auch die Nähe des Sees und damit verbunden die vielen Spazierwege in der Umgebung.

Ein grosses Anliegen ist der Erhalt der Einkaufsmöglichkeiten im Dorf.

80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Informationsnachmittag

80 Seniorinnen und Senioren nahmen am Informationsnachmittag in Aeschi teil. Ihnen wurden die Resultate der Umfrage der Pro Senectute präsentiert. Ida Boos (Geschäftsleiterin Pro Senectute Kanton Solothurn) zeigte auf, dass die Gemeinde in der Umfrage insgesamt sehr gut abschnitt.

Die Bewohnerinnen und Bewohner würden ihren Wohnort schätzen und seien mit den Angeboten der Gemeinde zufrieden. Der Gemeinderat habe Empfehlungen zur Altersfreundlichkeit geprüft und entsprechende Massnahmen in die Planung aufgenommen.

Der Informationsanlass für Seniorinnen und Senioren wurde von weiteren Referaten begleitet. So stellte Ida Boos, die Resultate der Analyse sowie Tipps für ein gesundes Alter vor. Laut Boos sollten unter anderem die Nasszellen und Begehbarkeit der eigenen vier Wände frühzeitig abgeklärt werden. Dadurch muss man nicht überstürzt handeln, falls die eigene Mobilität unerwartet abnimmt.

Abschliessend informierte Jürg Tschanz von der Kantonspolizei Solothurn über die Gefahren von Betrug. Betrugsformen wie der Enkeltrick, der falsche Polizist oder «Romance Scamming» wurden den Seniorinnen und Senioren nähergebracht. Er mahnte die Seniorinnen und Senioren zur Vorsicht und verwies an die Kantonspolizei, falls ein auffälliger Telefonanruf entgegengenommen wird.

Die Landfrauen Wasseramt unter der Leitung von Sabine Havelka verwöhnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während des Anlasses mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee. Der gemeinsame Austausch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern rundete den Seniorennachmittag ab.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen