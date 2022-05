Einweihung und Frühlingsfest fürs Schulhaus Subingen

Um- und Erweiterungsbau Grosses und farbenfrohes Frühlingsfest zur Einweihung des erweiterten Schulhauses in Subingen Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit konnten die letzten Klassen ihre Zimmer im umgebauten und erweiterten Schulhaus in Beschlag nehmen. Jetzt kommentieren 09.05.2022, 10.20 Uhr

Alle freuen sich über die Inbetriebnahme des erweiterten Schulhauses: Allen voran die Schulkinder. Dazu Vizegemeindepräsident Michael Kummli (ganz links), Praveen Wyss (Präsident Baukommission, zweiter von links), Bildungsdirektor Remo Ankli (dritter von links) und Schulleiter Sandro Reichen (mit Kappe). José R. Martinez

Weil das Primarschulhaus in Subingen von 1960 zu grossen Teilen nicht mehr den aktuellen Anforderungen an einen zeitgemässen Schulbetrieb entsprach und Dach und Fassade dringend saniert werden sollten, entschied der Gemeinderat 2018, einen grösseren Um- und Neubau an die Hand zu nehmen.