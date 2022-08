Uhuru-Festival «Es kommt auf den Respekt an, den man für die Kultur hat»: So geht das Uhuru-Festival mit dem Thema Kulturelle Aneignung um Beim Uhuru-Festival auf dem Weissenstein treffen während einer Woche verschiedenste Kulturen aufeinander. Wie reagieren Kursleiter, Besucherinnen und Organisatoren auf die aktuelle Debatte? Tele M1/Online-Redaktion 03.08.2022, 14.49 Uhr

Tele M1

Mitte Juli wurde in der Brasserie Lorraine in Bern ein Konzert einer Schweizer Reggaeband vorzeitig abgebrochen. Einzelne Besucher hatten angesichts der Rastafrisuren der Bandmitglieder und des Musikstils gegenüber den Veranstaltern ihr Unwohlsein geäussert. Der Vorwurf lautete «kulturelle Aneignung». Über das Ereignis wurde in der Folge ausgiebig berichtet und das Thema in den Medien breit diskutiert.

Fast gleichzeitig zur Debatte findet auf dem Weissenstein oberhalb von Solothurn zum 28. Mal das Uhuru-Festival statt. Während einer Woche stehen Konzerte und Workshops verschiedenster Art und mit vielfältigem kulturellem Hintergrund auf dem Programm. Wie stehen Veranstalter, Kursleiter und Besucher zum Thema kulturelle Aneignung?

In einem Zelt wird Ghanaisches Trommeln unterrichtet. Rund 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgen den Ausführungen von Willy Hauenstein und versuchen sich in afrikanischen Rhythmen.

Dass er als weisser Drummer Musik anderer Kulturen vermittelt, sieht er nicht als Problem, wie er gegenüber Tele M1 sagt: «Es kommt auf den Respekt an, den man für die Kultur hat. Ich erhalte diesen Respekt auch von den Musikern aus Ghana», sagt Hauenstein, der Afroperkussion lehrt.

Hauenstein habe noch nie komische Bemerkungen erhalten von Menschen, die selber trommeln oder von Musikern aus Ghana. Von denen erhalte er meistens Komplimente: «Und sie finden es super, dass wir das machen und die Kultur in die Welt hinaus tragen.»

Impression von einem Workshop am Uhuru-Festival 2019. Hanspeter Bärtschi

«Das ist eine Art Ersatzhandlung, die das wirkliche Problem nicht trifft.»

Sarah, eine andere Festival-Teilnehmerin, trägt Dreadlocks. Darauf angesprochen, sagt sie gegenüber Tele M1, dass sie ein anderes Gefühl habe: «Und manchmal habe ich den Eindruck, vielleicht schaut mich jemand an und denkt: Warum hat sie jetzt Rastas? Darf sie das? Verletze ich damit jemanden?» Sie sagt, sie habe mit ihren afrikanischen Freunden gesprochen. Die würden das ganz anders sehen.

Ihre Mitmusiker unterstützten ihre Haltung. Sie setzen sich ebenfalls seit vielen Jahren mit afrikanischen Instrumenten und der Kultur auseinander: Der Konzertabbruch in Bern, der die Debatte losgetreten hat, löse kein einziges Problem.

«Es gibt extrem viele Dinge, bei denen Leute mit dunklerer Hautfarbe diskriminiert und ausgebeutet werden, dort muss man etwas dagegen machen», sagt Daniel, pensionierter Journalist. «Dass man Weissen mit Pigmentmangel vorschreiben will, damit aufzuhören, ist eine Art Ersatzhandlung, die das wirkliche Problem nicht trifft.»

Veranstalter können sich nicht an negative Reaktionen erinnern

Beim Organisationskomitee des Uhuru-Festivals wird die Diskussion um kulturelle Aneignung schon lange geführt. An negative Reaktionen von Besuchern kann sich der aktuelle Präsident des Vereins Uhuru, Sanjiv Adhihetty, nicht erinnern.

Man dürfe zum Beispiel bei der Wahl eines Musiklehrers nicht nur auf dessen Herkunft schauen, sagt Adhihetty. «Wir haben mehrere Aspekte, dass wir Kursleitende zu uns einladen.» Nebst allen Fragen der Ethnie sei ein Aspekt beispielsweise der ökologische. «Leute für eine Woche von weit her einzufliegen für einen Kurs, ist für uns auch nicht wirklich sinnvoll.» Und natürlich sei es auch eine Kostenfrage, weil diese in der Regel von den Veranstaltern getragen würden.

Anpassungen im Konzept strebe man beim Uhuru-Festival derzeit nicht an. Man bleibe aber offen für die Diskussion um kulturelle Aneignung.