Uferpark Attisholz Der Derendinger Abendlauf wird zum «1881 Run, Walk & Fun» und führt neu durch das Attisholz-Areal Der Abendlauf des Derendinger Laufvereines erscheint in einem neuen Gewand. Neu sind das Konzept, der Standort und die Strecken. Nach der Pandemie wird die Laufveranstaltung kleiner und lokaler. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der «1881 Run, Walk & Fun» des Derendinger Laufvereins führt rund um den Uferpark im Attisholz. Hanspeter Bärtschi

Hunderte laufbegeisterte Kinder und Erwachsene hätten sich auch dieses Jahr am traditionellen «Derendinger Abendlauf» getummelt. Doch die heurige Ausgabe, es wäre die 41., findet nicht mehr in ihrer altbekannten Form statt. Trotzdem kommen die Läuferinnen und Läufer auf ihre Kosten.

Denn anstelle des früheren «Abendlaufs» steigt am Mittwochabend, dem 15. Juni, der erste «1881 Run, Walk & Fun». Entlang des Uferparks im Attisholz organisiert der Laufverein Derendingen zusammen mit der «1881 Kantine» den neu geplanten Lauf.

Der Startschuss erfolgt für alle Startenden um 18.18 Uhr. Wie bereits der Slogan «Bisch öppe zwüsche 18 und 81? De chumm is 1881 zum Loufe und si!» verrät, sind alle Startenden willkommen. «Wegen der drei verschiedenen Distanzen steht für jeden eine Herausforderung bereit», erklärt Walter Howald, Präsident des Organisationskomitees des «1881 Run, Walk & Fun».

Zeit für einen Wandel

Nach 38 «Derendinger Abendläufen» und zwei pandemiebedingten Absagen zog der Derendinger Verein einen Schlussstrich unter den traditionsreichen Lauf. Mit wachsender Grösse der Veranstaltung wurde der Aufwand für den Derendinger Verein zu gross. Seit einigen Jahren war der Laufverein bei der Organisation des «Abendlaufs» auf externe Unterstützung angewiesen. Diesen Aufwand wollten die Vereinsmitglieder nicht mehr tragen.

2019 fand der «38. Derendinger Abendlauf» statt. Zvg

Der «Abendlauf» lag einigen Vereinsmitgliedern sehr am Herzen. Sie planten ein alternatives Rennen, das mit weniger Aufwand verbunden ist. Die Partnerschaft mit der Emmenpark AG kam deshalb sehr gelegen. Die «1881 Kantine» übernimmt den Betrieb der Festwirtschaft im Anschluss an die sportlichen Aktivitäten.

Drei Strecken für Kinder, Einsteiger und Arrivierte

Am Mittwochabend duellieren sich Jung und Alt auf fünf, sechs und zwölf Kilometer langen Laufstrecken. Die Veranstalter rechnen in etwa mit 150 bis 200 Anmeldungen. Ein der der Starteinnahmen spendet der Laufverein an eine in der Ukraine anwesenden Hilfsorganisation. Die meisten Teilnehmenden kommen aus der Region Solothurn.

Familien, Neueinsteigende oder Wandernde haben ab 18.18 Uhr ein zweistündiges Zeitfenster, um die fünf Kilometer lange «Fun-Strecke» zu absolvieren. OK-Präsident Walter Howald meint:

«In dieser Disziplin steht nicht der Wettkampf, sondern der Spass im Vordergrund.»

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Kategorie dürfen sich am höchsten Streckenpunkt auf eine Überraschung freuen.

Auch den arrivierten Sportlerinnen und Sportlern bietet der «1881 Run, Walk & Fun» ein intensives Rennen. Walkende und jene, die kurze Distanzen bevorzugen, können sich auf der sechs Kilometer langen «Run&Walk-Strecke» messen. Ambitionierte Läuferinnen und Läufer laufen beim Hauptlauf die «Run&Walk-Strecke» ein zweites Mal. Mit dem zwölf Kilometer langen Lauf will der Veranstalter den Bogen zum früheren «Abendlauf »schlagen.

Gill und Bar für den lockeren Ausklang

Für das Rahmenprogramm ist die «1881 Kantine» in Luterbach zuständig. Markus Balsiger, Geschäftsführer der Emmenpark AG:

«Neben dem üblichen Angebot der ‹1881 Kantine› werde man bei schönem Wetter im Aussenareal eine Festwirtschaft mit Bar und Grill aufstellen.»

Die Kantine 1881 auf dem Attisholz-Areal in Luterbach betreibt beim «1881 Run, Walk & Fun» die Festwirtschaft. Susanna Hofer

Damit wollen die Veranstaltenden die Teilnehmenden zum Verweilen im Attisholz-Areal animieren. Im Rahmen des Festwirtschaftsbetriebs steht um 20.45 Uhr die Siegerehrung an. «Für alle Siegerinnen und Sieger der verschiedenen Kategorien steht an der abendlichen Rangverkündigung ein Preisgeld bereit», so Howald. Nicht nur die Schnellsten einer Kategorie dürfen sich auf einen Preis freuen. Unter allen Teilnehmenden würden Preise verliehen.

Howald freut sich auf den «1881 Run, Walk & Fun»: «Ich hoffe, dass mit der Strecke entlang des Uferparks viele Sportlerinnen und Sportler zum Laufen angespornt werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen