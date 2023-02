Holzofen-Streit in Kriegstetten sorgt auf Facebook für Entrüstung

Über 200 Kommentare «Oh hilfe es schmöckt nach früsch bachnigem Brot»: Streit um Kriegstetter Holzofen-Beck sorgt auf Facebook für Entrüstung Die Nachbarn des Holzofen-Becks in Kriegstetten stören sich am Geruch und Lärm des Holzbackofens und ziehen deshalb durch alle Gerichtsinstanzen. Leser dieser Zeitung ärgern sich in Facebook-Kommentaren über die Kläger – und bringen Lösungsansätze. Sophie Deck 06.02.2023, 20.31 Uhr

Der Streit dauert schon sieben Jahre an: Der Holzofen-Beck in Kriegstetten hat seinen Holzbackofen seit 30 Jahren draussen auf dem Dorfplatz. 2015 zogen neue Nachbarn in das Nachbargebäude ein – und beschwerten sich schon bald über den Geruch und den Lärm des Ofens. Seitdem dauert ein komplizierter Rechtsstreit an, der bis vor Bundesgericht gezogen wurde. Letzten Mittwoch, am 1. Februar, berichtete diese Zeitung darüber:

Dazu gibt es auch einen Beitrag auf der Facebook-Seite der Solothurner Zeitung. In den Kommentaren unter diesem Beitrag zeigen die Solothurnerinnen und Solothurner, wie sehr sie das Thema bewegt. Über 200 Kommentare hinterliessen Leserinnen und Leser bisher – mit einem klaren Konsens: Die Nachbarn sind im Unrecht.

«Keine anderen Probleme» als der Geruch von frisch gebackenem Brot

Dabei sprechen sie unterschiedliche Aspekte an. Ein Grossteil der Leserinnen und Lesern drückt Empörung aus mit Kommentaren wie: «Eifach ungloublich ohne Worte», «Unverständlich» und auch verschiedenen Arten von Facepalm-Emojis.

Einige schreiben Streitereien wie diesen spezifisch der Schweiz zu. So zum Beispiel Kantonsrat Richard Aschberger: «Tell me you live in Switzerland without telling me you live in Switzerland...» – «Sag mir, dass du in der Schweiz lebst, ohne mir zu sagen, dass du in der Schweiz lebst...».

Ähnlich finden einige, dass man ja auch keine anderen Probleme habe: «Ohh nei, die hei würkli äuä keni anderi Problem» und «Me cha jo Problem mache wo keni si…». Und andere mit Sarkasmus: «Oh Hilfe es schmöckt nach früsch bachnigem Brot» und «D'chüubi wird Jetz abgseit. Wüu de schmöckts au so furchtbar nach ässe».

Dass der Geruch von frisch gebackenem Brot doch etwas Schönes sei, schreiben mehrere Leser:

Eine Leserin, die in der Nähe der Bäckerei wohnt, relativiert dies. Es ginge, glaube sie, nicht um den Geruch des Brotes, sondern um die Rauchschwaden beim Einfeuern. Auch sie schreibt allerdings am Ende, der Nachbar habe «schon x Veränderungen des Ofens gefordert, und jetzt passt es ihm immer noch nicht».

Auch eine andere Leserin aus der Gemeinde beschreibt die Situation und versteht das Problem des Nachbarn nicht:

Die Nachbarn sollen wegziehen

Es findet sich kein Kommentar, der die Nachbarn unterstützt. Alle, die nach einer Lösung suchen, finden: «Denn züglit doch eifach!!!», «Holzofen bleibt Nachbar geht» oder auch plakativer «Die Nachbarn sollen in den Wald gehen». Der Holzofen sei zuerst dagewesen, und die Nachbarn hätten beim Einzug davon gewusst, ist man sich einig.

Einige äussern auch eine konkrete Idee, wie man die Nachbarn zum Auszug oder zumindest zum Aufgeben des Rechtsstreits bewegen könnten: «Unterschrifte sammle im Dorf und umgäbig?» und «Kann man diesen streitsüchtigen Nachbarn nicht rausseckeln? Nachbarschaftshilfe für die Bäckerei?».

Neben Unterstützung erhält der Holzofen-Beck auch Komplimente zum Holzofen-Brot, aus der Gemeinde wie auch aus der umliegenden Region: «Sehr gute Bäckerei. Schmeckt noch wie früher, wünsche ihnen viel Glück», «dert gitts übrigens ds beschte Huusbrot vo ganz Europa!!!» und «U derbi isch das Brot usem Holzofe sooooo guet-».

Damit sie dieses weiterhin kaufen können und aus Solidarität, wünschen sich alle, die dies ansprechen, dass der Rechtsstreit zugunsten der Bäckerei ausgeht.