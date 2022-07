Treffpunkt Bucheggberg mit Altbundesrat Samuel Schmid

Treffpunkt Bucheggberg Internierungslager im Zweiten Weltkrieg: Die jungen galanten Polen waren bei den Schweizer Mädchen durchaus beliebt «Conzentrationslager», Wallfahrtsort und Eichenwald: Der Treffpunkt Buechibärg gab spannende Einblicke in die Geschichte des Nachbarstädtchens Büren an der Aare. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Alt Bundesrat Samuel Schmid als Referent. Bild: José R. Martinez

Wer weiss schon, dass sich in Büren an der Aare im Zweiten Weltkrieg das grösste Flüchtlingslager der Schweiz befand? Oder was es mit der Steele mit den 17 aufgefächerten Metallstäben oberhalb des Städtchens für eine Bewandtnis hat? Und weshalb wachsen so viele Eichen im Burgerwald? Auf all diese Fragen erhielten die über 60 Teilnehmenden am ersten Sommeranlass des Treffpunkts Buechibärg Aufschluss mittels spannender Referate.