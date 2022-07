Treffpunkt Bucheggberg: Täuferstein im Garten

Treffpunkt Bucheggberg Aus seinem Dornröschenschlaf in Schnottwil geweckt: Ein Stein aus dem 17. Jahrhundert erblickt wieder Tageslicht Der Biohof Feld Schnottwil mit seinen Beeren- und Kräuterkulturen hat nun einen alten Täuferstein im Garten. Der 771 Kilogramm schwere Stein befand sich zuvor rund zwei Jahrhunderte in einem Keller. Marlene Sedlacek Jetzt kommentieren 29.07.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hans Schluep erklärt am dritten Treffpunkt Buechibärg, wie der Täuferstein geborgen wurde. Hanspeter Bärtschi

Zum Anlass des dritten Treffpunkts Buechibärg wurde der Tauf- oder Täuferstein aus seinem Dornröschenschlaf im Keller des Biohofs Feld in Schnottwil geweckt. Hans Schluep erzählte den wiederum zahlreich erschienen Besuchern und Besucherinnen wie die 771 Kilogramm schwere Platte mit einem Durchmesser von 1.34 Metern aus Solothurner Stein und deren Sockel auf abenteuerliche Weise aus dem Keller gehoben wurden.

Aber was suchte ein solcher Stein dort? Schluep, Nachfahre der Familie Schluep, die den Hof im Jahr 1827 erbaut hatte, musste weit in die Geschichte zurückgehen, um diese Frage zu beantworten.

Alles habe im 14. Jahrhundert begonnen, als der Bucheggberg an Solothurn verkauft wurde, wusste er. Es folgte ein Hin und Her, ob die Schnottwiler katholisch oder reformiert sein wollten, und ob sie sonntags in Oberwil zur Messe gehen sollten oder in die Kapelle in Schnottwil. Im Jahr 1664 musste die Kapelle, die sich hinter dem Restaurant Krone befand, renoviert werden. Der Taufstein, der die Jahreszahl 1661 trägt, sei wohl in diesem Zusammenhang angefertigt worden, vermutete Schluep.

Im 19. Jahrhundert wurde die Kapelle zusehends baufälliger, eine Renovation war den Schnottwilern zu teuer. Der Erbauer des Hofs im Feld kaufte der Kirchgemeinde den Stein ab. Angesichts dessen, wie schwierig die Bergung war, konnte sich Schluep nur vorstellen, dass der Stein zuerst in den Keller gestellt, und das Haus anschliessend darauf gebaut wurde.

Es wird vermutet, dass hier auf dem abgelegenen Hof ein idealer Ort war, wo die Neutäufer heimliche Taufen ausgerichtet haben. Später diente der Stein als mäusesicherer Platz, um im kühlen Keller Vorräte aufzubewahren, erzählte Schluep weiter. Nun steht das tonnenschwere Objekt unter der grossen Linde im Hof und kann von jedermann bestaunt werden.

Beerenkulturen sind sehr arbeitsintensiv

Doch der Biohof Feld Schnottwil hat mehr zu bieten als nur einen alten Taufstein. Stolz führte der heutige Bewirtschafter Frédéric Grossmann, der den Hof 2015 mit seiner Frau übernommen hat, die Gäste durch die Beerenkulturen, die auf einer leichten Anhöhe stehen, von wo der Blick ins Tal und über den Jura bis zum Chasseral schweift.

Unter weitläufigen Zelten aus Netzen stehen lange Reihen von Himbeer- und Brombeerstauden, daneben Feigenbäume und Mini-Kiwis.

Der heutige Bewirtschafter Frédéric Grossmann erklärt das Angebot auf dem Hof. Hanspeter Bärtschi

Als Zwischenkulturen werden auch Stangenbohnen gezogen. Die Netze schützen vor zu starker Sonneneinstrahlung und Schädlingen. Die Ernte ist sehr arbeitsintensiv und dauert von Juni bis November. Bis zu zwölf Personen brauche es dafür, sagte Grossmann.

Zwei Laufenten sorgen dafür, dass die Schnecken nicht zur Plage werden. «Dies sind unsere fleissigsten Mitarbeiter», lobte der Landwirt. Weitere unabdingbare Helfer sind Mauerbienen und Hummeln, die für die Befruchtung zuständig sind und die eigens dafür aufgestellten Kästen bewohnen. Gegen Mäuse werden ausserhalb der Netze Fallen aufgestellt. Die schlauen Füchse heben deren Deckel an und bekommen so eine frische Mahlzeit serviert.

Das Obst zweiter Klasse wird auch verwertet

Der Anbau von Obst und Beeren ist eine Ergänzung zur Mutterkuhhaltung. Denn davon könne man nicht leben, erklärte Miriam Schluep, Grossmanns Ehefrau. Zusammen mit ihrer Mutter Annekäthi findet sie immer wieder neue Möglichkeiten, wie sie Zweitklassprodukte, die bei einer Biokultur anfallen, verwerten kann.

Sie kochen Sirup, sterilisieren Birnen, machen Gelée oder Feigenchutney, oder auch mal eine Neuerfindung wie Brombeergelée mit Basilikum. Daneben bewirtschaftet die Bauersfrau den grossen Garten hinter dem Haus.

Die Rosenbeete sind exakt mit niederen Buchsbaumhecken umrandet. Unzählige Sorten von Blumen und Kräutern breiten sich dahinter aus Mit ihrem intensiven Duft und den bunten Blüten sorgen sie für Biodiversität und locken viele Insekten an. Gewürze, verschiedene Teesorten und blühende Heilkräuter werden verarbeitet und verkauft.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen