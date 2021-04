Transport Schrott auf die Schiene: Dank neuem Vertrag zwischen SBB Cargo und Stahl Gerlafingen werden jährlich 4000 Lastwagenfahrten eingespart Stahl Gerlafingen verarbeitet jährlich um die 800'000 Tonnen Schrott. Rund 20 Prozent davon kommen aus dem Ausland. Dank einer neuen Transportlösung von SBB Cargo, Stahl Gerlafingen und Ultra Brag aus Muttenz können jährlich 4'000 Lastwagenfahrten von Basel nach Gerlafingen eingespart werden. Sébastian Lavoyer 09.04.2021, 10.30 Uhr

Stahl Gerlafingen wird künftig den gesamten Schrott, der aus dem Ausland importiert wird, auf der Schiene transportieren. Zusätzlich werden 75'000 Tonnen auf die Schiene verlagert.

Rund 15 mit Stahlschrott beladene Lastwagen brummten bisher jeden Werktag durch Gerlafingen. Knapp 25 Tonnen Schrott pro Fahrzeug, importiert aus Deutschland und Frankreich. Denn Stahl Gerlafingen, der grösste Stahlrecycler des Landes, verarbeitet jährlich so viel Stahlschrott, dass ein Teil davon importiert werden muss. Rund 180'000 Tonnen von 800'000 Tonnen Stahl, die jährlich verarbeitet werden, stammen aus dem Ausland. Mehr als die Hälfte davon, also 100'000 Tonnen, wurden bisher von Basel via A2 und A1 über die Strasse nach Gerlafingen transportiert (der Rest schon per Bahn). Das entspricht gut 4'000 Lastwagen pro Jahr.

Doch damit ist jetzt Schluss. Die Bewohnerinnen und Bewohner von Gerlafingen können aufatmen. Seit dem 7. April kommt der Stahl von Birsfelden auf der Schiene ins Solothurnische Wasseramt. Zwei Züge statt 70 Lastwagen pro Woche. Aufatmen für Anwohnerinnen und Anwohner. Und für die Natur. Alles dank einem neuen Deal zwischen Stahl Gerlafingen, der SBB Cargo und der Ultra Brag AG. «Wir haben einen Vertrag über drei Jahre und uns so auch ein strategisches Lager sichern können», sagt Alain Creteur, CEO von Stahl Gerlafingen.

Stahl Gerlafingen musste neue Lösung finden wegen knappem Platz

Tatsächlich ist der in Gerlafingen knapp werdende Platz neben Nachhaltigkeitsüberlegungen einer der treibenden Gründe für die neue Transportlösung. Das Areal ist schon heute an seinen Kapazitätsgrenzen. Creteur aber will künftig in Gerlafingen noch mehr Stahl verarbeiten. Er plant deshalb in den nächsten drei Jahren rund 60 Millionen Franken in den Standort zu investieren, rund doppelt so viel wie in den Jahren zuvor.

Hinzu kommt, dass man bisher die SBB-Waggons quasi als Pufferlager benutzen konnte, da man sie bis vor kurzem unbeschränkt lange auf dem Areal haben konnte. Aber die SBB drängten auf einen neuen Deal. Creteur sagt:

«Manchmal kam es vor, dass ein Waggon bis zu drei Monate bei uns auf dem Areal war. Künftig dürfen es nicht mehr als viereinhalb Tage sein.»

Damit das aufgeht, muss das Waggon-Management massiv effizienter werden. Das führt zu Einsparungen, sofern man die Fristen einhalten kann. Falls nicht, wird es teurer für Stahl Gerlafingen.

Um dem erhöhten Zeitdruck gewachsen zu sein, haben sie in Gerlafingen einige Anschaffungen getätigt. Eine dynamische Waage einerseits, die den vollen und dann den leeren Waggon wägt und so das Ladegewicht automatisch ermittelt. Anderseits auch zwei neue Entladekräne sowie die IT, um die Waggons automatisch zu erfassen und zu steuern. Der Zeitplan ist eng, ob alles aufgeht und man nicht nur CO 2 , sondern auch Geld sparen kann, hofft Creteur zwar, wagt es jedoch nicht zu prophezeien.

In Birsfelden entsteht ein 3'000 Quadratmeter grosses Pufferlager

Da die Waggons schneller wieder zurück zur SBB oder mit Stahlprodukten zu den Kunden fahren, entfällt die Pufferlagerfunktion der Waggons. Genau hier kommt Ultra Brag ins Spiel. Das auf Binnenschifffahrt spezialisierte Logistikunternehmen baut am Standort in Birsfelden ein Pufferlager für Stahl Gerlafingen auf. Rund 3'000 Quadratmeter gross bietet es Platz für 15'000 Tonnen Stahlschrott. Das wiederum entspricht knapp dem Wochenbedarf von Stahl Gerlafingen.

«Mit der Pufferung des Stahlschrotts bei uns in Birsfelden leisten wir einen Beitrag an eine klimafreundliche Transportkette vom Hafen ins Werk», sagt Thomas Knopf, CEO der Ultra Brag AG. Der Stahl wird per Schiff (rund 25'000 Tonnen) und Lastwagen (rund 75'000 Tonnen) aus den angrenzenden Nachbarländern angeliefert, in Birsfelden gelagert und in die Waggons verladen. Deshalb hat auch Knopf investiert. In bauliche Massnahmen in Geräte zum schnellen Entladen von Lastwagen.

Der Trend Richtung Nachhaltigkeit wird anhalten

Der Anteil des per Bahn nach Gerlafingen transportierten Schrotts steigt vom von rund 400'000 Tonnen auf 500'000 Tonnen (entspricht 60 Prozent des Gesamtverbrauchs). Zugleich werden die am stärksten vom Schwerverkehr betroffenen Autobahnen A1 und A2 um 15 Lastwagen pro Tag entlastet. Bei durchschnittlich um die 7'000 Lkw pro Tag mag das zwar wie ein Tropfen auf den heissen Stein wirken, aber es ist ein für die beteiligten Unternehmen grosser und wichtiger Schritt. Oder wie sie in der Medienmitteilung schreiben: «Der Ressourceneinsatz wird effizienter. Davon profitieren alle drei Unternehmen und nicht zuletzt die Umwelt.»

Der Weg für Stahl Gerlafingen wird weiter in eine nachhaltige Richtung gehen. Zum einen weil CO2-Abgaben den Transport auf der Strasse verteuern, zum andern sagt CEO Alain Creteur: «Der Strom wird immer teurer. Wir müssen effizienter werden, um rentabel zu bleiben.»