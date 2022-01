Tipps in den Vatikan Ehemaliger Gardist und Koch aus Lohn-Ammannsegg: Die Küche der päpstlichen Schweizer Garde zählt auf ihn Der Ammannsegger Franz Kaufmann war 20, als er zur Schweizer Garde nach Rom ging. Heute gibt er dort gelegentlich sein Know-how als Koch weiter. Vanessa Simili Jetzt kommentieren 08.01.2022, 05.00 Uhr

Franz Kaufmann, ehemaliger Gardist und Koch, zeigt im Computer das Foto von ihm mit Papst Franziskus. José R. Martinez

Noch kein halbes Jahr ist Franz Kaufmann (64) pensioniert. Von Ruhestand aber kann keine Rede sein. Zwei Tage pro Woche schaut er zu seinem dreijährigen Enkelsohn. Und gelegentlich zieht es ihn in die Heilige Stadt nach Rom, der italienischen Hauptstadt. Genauer in den Stadtstaat Vatikan. Dort gibt er den polnischen Albertiner-Schwestern, die mit der Küche der 135 Schweizer Gardisten betraut sind, sein Wissen als gelernter Koch weiter.

«Die fünf Schwestern kochen auf hohem Niveau, mit guten Zutaten», sagt Franz Kaufmann. Dennoch sieht er in der Kantinenküche Verbesserungspotenzial. Es seien Tricks und Handgriffe, die gelernt werden wollen, damit das Essen denn auch konstant gut sei. Die Niedergarmethode oder das strikte Einhalten von Mengenangaben führe bereits zu deutlichen Verbesserungen und zur Steigerung der Qualität. Ein Beispiel für die erfolgreiche Wissensvermittlung ist ihm der gelungene Sonntagszopf.

«Als es bei den Gardisten hiess, der Sonntagszopf der Schwestern schmecke so gut wie Zuhause, wie jener der Mutter, war die Freude bei den Albertinerinnen gross. Das Lob gibt ihnen Motivation, und das schafft die Bereitschaft zu lernen.» Daran knüpfe er jeweils an. Diese Motivation sei für ihn die Grundvoraussetzung, damit die Kurse überhaupt fruchten. Dass es auf beiden Seiten, den Lernenden und dem Lehrenden, Freude macht, erstaunt nicht. Diese Freude muss ihm denn auch Lohn genug sein. Die Kurse gibt Franz Kaufmann ehrenamtlich.

Ein Sprung ins kalte Wasser

1976, Kaufmann war gerade mal ein Jahr als Koch in der Krone in Solothurn tätig, als er eines Tages seinen ganzen Mut zusammen nahm und bei Georg von Sury d’Aspremont, Kommandant der Schweizer Garde von 1935-1942, anklopfte. «Dieser wohnte auf dem gleichen Stockwerk in der Krone.» Er habe ihn dann von seinem Wunsch erzählt, in die Schweizer Garde einzutreten. «Von Sury hat ein Empfehlungsschreiben für mich nach Rom geschickt und zehn Monate später bin ich eingetreten.» Die Vereidigung fand am 6. Mai 1978 statt.

Zur Vorbereitung sei er nach Bern, in die Nationalbibliothek gefahren, um aus Büchern mehr über die Päpstliche Schweizergarde zu erfahren. «Die Bücher waren älter als der Gotthard», schmunzelt er im Wohnzimmer seines Hauses in Lohn-Ammannsegg. Etwas Zeitgemässes habe er nicht finden können. Der Beginn sei ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. «Wir wurden abgeholt und zuerst einmal zum Coiffeur geschickt. Dann gingen wir zur Anprobe der massgeschneiderten Uniform. Das ist schon einzigartig», erinnert sich Kaufmann. Für ihn war das auch ein Zeichen von Wertschätzung. «Als Gardist repräsentiert man schliesslich die Schweiz und den Vatikan.»

Von der Garde ins Gefängnis

1979, Papst Johannes Paul II hatte sein Amt gerade erst angetreten – es war der dritte Papst, den Kaufmann als Gardist erlebte – zog es ihn wieder zu seinem Beruf zurück. Und damit in die Welt. «Ich arbeitete in New York, an der Fifth Avenue, gleich bei der bekannten Schlittschuhbahn, danach in der Karibik, genauer auf den niederländischen Antillen.» Er habe viel gelernt, vor allem, mit Stress umzugehen, die Ruhe zu bewahren. Auch die jeweiligen Sprachen hat er immer erst vor Ort gelernt – Kaufmann spricht neben Italienisch auch Englisch, Französisch, Niederländisch und Spanisch.

Dort, wo die Temperatur das ganze Jahr um die 35 Grad herum liegt, hat er schliesslich auch seine Frau kennen gelernt. 1984 kamen sie zusammen in die Schweiz. Bis zu seiner Pensionierung war Kaufmann 24 Jahre lang als Justizvollzugsfachmann tätig. Vom Vatikan ins Gefängnis? «Nach den Jahren im Ausland hatte ich im Frauengefängnis Hindelbank eine Stelle als Küchenchef angenommen», erklärt er. Die damalige Direktorin holte ihn nach drei Jahren in die Abteilung Sicherheit und Betreuung, wo er die Hochsicherheitsabteilung aufbaute. «Du hast eine Ahnung von Sicherheit, sagte sie zu mir, und der Umgang mit Menschen liegt mir. Sie sah mich als geeignet für diese Aufgabe.» Seine Erfahrungen in der Fremde kamen ihm zugute. «Wenn man im Ausland war, weg von Schemen und Kleinkariertem, kommt man verändert zurück», so Kaufmann rückblickend.

Franz Kaufmann hat drei Kinder, vier Enkelkinder und drei Standorte: einer in seinem Geburtsort Lohn-Ammansegg, einer im Graubünden, der Heimat seiner Mutter – wo er als Kind viel Zeit bei seinem Grossvater verbrachte – und den dritten in Rom. Wenn die Situation es zulässt, wird er Anfang Februar das nächste Mal in den Vatikan reisen.

